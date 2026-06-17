Mantan bintang Manchester United diperkirakan akan bergabung dengan klub divisi dua Spanyol setelah hengkang dari Boca Juniors

Menurut laporan dari Sport, Herrera saat ini sedang menyelesaikan proses kepergiannya dari Boca Juniors setelah memutuskan kontraknya dengan klub raksasa Argentina tersebut pada Jumat lalu. Pemain berusia 36 tahun ini sedang menikmati liburan keluarga di Patagonia, namun akan segera kembali ke Buenos Aires untuk berpamitan kepada rekan-rekan setimnya.

Kepergian ini menandai langkah besar pertama menuju reuni yang sangat dinantikan dengan Real Zaragoza, klub tempat ia memulai perjalanan sepak bolanya. Zaragoza telah dengan sabar menunggu persetujuan akhir dari gelandang tersebut. Berbeda dengan ketertarikan sebelumnya pada tahun 2024, Herrera kini merasa jauh lebih dihargai oleh klub Spanyol tersebut, sehingga kemungkinan besar ia akan turun ke divisi dua semakin besar.



