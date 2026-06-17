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Mantan bintang Manchester United diperkirakan akan bergabung dengan klub divisi dua Spanyol setelah hengkang dari Boca Juniors
Herrera akan meninggalkan Argentina
Menurut laporan dari Sport, Herrera saat ini sedang menyelesaikan proses kepergiannya dari Boca Juniors setelah memutuskan kontraknya dengan klub raksasa Argentina tersebut pada Jumat lalu. Pemain berusia 36 tahun ini sedang menikmati liburan keluarga di Patagonia, namun akan segera kembali ke Buenos Aires untuk berpamitan kepada rekan-rekan setimnya.
Kepergian ini menandai langkah besar pertama menuju reuni yang sangat dinantikan dengan Real Zaragoza, klub tempat ia memulai perjalanan sepak bolanya. Zaragoza telah dengan sabar menunggu persetujuan akhir dari gelandang tersebut. Berbeda dengan ketertarikan sebelumnya pada tahun 2024, Herrera kini merasa jauh lebih dihargai oleh klub Spanyol tersebut, sehingga kemungkinan besar ia akan turun ke divisi dua semakin besar.
- Getty
Masalah cedera dan warisan
Selama berkarier di Amerika Selatan, Herrera mengalami kesulitan yang cukup besar akibat masalah kebugaran yang berulang. Sejak bergabung dengan Boca pada Januari 2025, ia absen dalam 32 pertandingan yang seharusnya bisa ia mainkan akibat enam cedera otot yang berbeda, sehingga hanya mampu mencatatkan 12 penampilan dan satu gol pada musim ini. Terlepas dari kemunduran tersebut, pemain veteran ini tetap memiliki rekam jejak yang luar biasa.
Pada masa kejayaannya, ia tampil dalam 189 pertandingan dan mencetak 20 gol untuk Manchester United, serta memenangkan Liga Europa dan Piala FA. Ia juga mencatatkan 95 penampilan untuk Paris Saint-Germain, meraih dua gelar liga Prancis, sebelum tampil dalam 189 pertandingan untuk Athletic Club. Zaragoza menyadari masalah kebugarannya belakangan ini, namun sangat yakin bahwa bakat luar biasa dan kualitas kepemimpinannya akan memberikan manfaat besar bagi ruang ganti tim mereka.
Penandatanganan strategis
Pihak klub Spanyol memandang potensi perekrutan ini sebagai langkah strategis yang krusial. Direktur olahraga Lalo Arantegui telah bersikap sepenuhnya transparan mengenai keinginan klub yang tak tergoyahkan untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain akademi mereka.
"Sebagai direktur olahraga, jika ada peluang 1% untuk membawa Ander ke sini, saya akan melakukan segala cara agar dia bergabung. Dia penting bagi klub dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hanya sedikit pemain yang bisa menjadi teladan lebih besar untuk membantu kami dalam jangka pendek maupun panjang. Saya tidak bisa lebih jelas lagi soal ini; jika ada peluang sekecil apa pun, saya pasti akan melakukannya," kata Arantegui pada Jumat lalu.
Kontrak berdurasi satu tahun senilai gaji minimum divisi sebesar €35.000 sudah siap.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Herrera akan menghabiskan beberapa hari ke depan dengan berlatih secara mandiri di Buenos Aires untuk menjaga kebugarannya sebelum terbang kembali ke Spanyol pada bulan Juli. Begitu ia secara resmi menerima tawaran dari Zaragoza, proses finalisasi kontraknya diperkirakan akan berlangsung dengan cepat. Para penggemar berharap putra kesayangan mereka itu akhirnya dapat membawa tim kembali ke kasta tertinggi.