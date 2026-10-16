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Lanus v Boca Juniors - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
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Mantan bintang Manchester United Ander Herrera menjelaskan keputusan bermain tanpa bayaran di klub masa kecilnya, Real Zaragoza

A. Herrera
Real Zaragoza
Manchester United
Premier League
Primera Federacion

Mantan gelandang Manchester United, Ander Herrera, mengungkap alasan di balik keputusannya bermain tanpa bayaran di klub masa kecilnya, Real Zaragoza. Pemain veteran itu menyumbangkan kembali seluruh gaji mingguannya untuk membantu klub Spanyol tersebut membangun kembali tim setelah bertahun-tahun dilanda gejolak.

  • Pulang untuk membantu

    Herrera saat ini bermain tanpa menerima imbalan finansial setelah kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Zaragoza. Pemain berusia 37 tahun itu pulang untuk membantu klub Spanyol tersebut menjalani persaingan di divisi tiga. Herrera meraup penghasilan besar selama lima tahun di Old Trafford sebelum memperoleh jutaan lagi di Paris Saint-Germain.

    Kini kembali ke tempat kariernya bermula, pemain asal Spanyol itu menyumbangkan seluruh gajinya sebesar £5.500 per pekan langsung kepada yayasan klub. Kepulangannya terjadi pada masa genting bagi klub peraih enam gelar Copa del Rey tersebut. Zaragoza terlempar dari sepak bola profesional pada Mei setelah satu dekade dilanda masalah keuangan dan kontroversi hukum.

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    Berbakti kepada tempat asalnya

    Berbicara di kanal YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera mengungkap alasan ia menawarkan jasanya tanpa bayaran. Ia merasa berutang seluruh kariernya kepada tim yang pertama kali memberinya kesempatan.

    "Saya sangat berterima kasih kepada klub ini, kepada orang-orang di sini," jelas Herrera. "Sebab, tanpa Real Zaragoza, saya mungkin tidak akan pernah menjadi pemain profesional. Dan sekarang, ketika klub berada dalam masa sulit, saya pikir kita semua, kita sebagai suporter, punya tanggung jawab untuk membantu tim dan klub."

    Gelandang itu menambahkan bahwa kesuksesan yang telah diraihnya membuat keputusan soal bayaran menjadi mudah: "Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai dalam sepakbola dan juga dalam hal uang. Jadi, saya tidak membutuhkannya. Saya ingin bermain tanpa bayaran."

  • Didorong oleh semangat dan kebanggaan

    Herrera mengungkapkan keinginan kuat untuk memberikan sesuatu kembali kepada sepakbola dan meninggalkan warisan yang bertahan lama sebelum gantung sepatu. Ia memandang kepulangannya ke kampung halaman sebagai kewajiban yang dilandasi kecintaan, bukan pekerjaan.

    "Saya rasa kita juga harus memberikan sesuatu kembali kepada sepakbola, dan saya ingin melakukan ini karena saya bukan hanya pemain sepakbola profesional, tetapi juga penggemar sepakbola yang mencintai apa yang saya lakukan," kata Herrera. "Dan suatu hari nanti, mungkin tidak lama lagi, ketika saya sudah pensiun, saya ingin merasa bangga atas apa yang telah saya lakukan sepanjang karier."

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    Berjuang meraih promosi

    Langkah berisiko itu tampaknya membuahkan hasil di lapangan pada awal musim. Real Zaragoza saat ini memimpin Grup B Primera Federacion setelah meraih lima kemenangan dari tujuh laga pertama mereka. Herrera akan berfokus mempertahankan performa apik tersebut seiring upaya skuad untuk segera kembali ke divisi-divisi teratas. Setiap hasil positif membawa klub selangkah lebih dekat untuk meninggalkan kesulitan di luar lapangan.

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