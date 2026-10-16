Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Manchester United Ander Herrera menjelaskan keputusan bermain tanpa bayaran di klub masa kecilnya, Real Zaragoza
Pulang untuk membantu
Herrera saat ini bermain tanpa menerima imbalan finansial setelah kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Zaragoza. Pemain berusia 37 tahun itu pulang untuk membantu klub Spanyol tersebut menjalani persaingan di divisi tiga. Herrera meraup penghasilan besar selama lima tahun di Old Trafford sebelum memperoleh jutaan lagi di Paris Saint-Germain.
Kini kembali ke tempat kariernya bermula, pemain asal Spanyol itu menyumbangkan seluruh gajinya sebesar £5.500 per pekan langsung kepada yayasan klub. Kepulangannya terjadi pada masa genting bagi klub peraih enam gelar Copa del Rey tersebut. Zaragoza terlempar dari sepak bola profesional pada Mei setelah satu dekade dilanda masalah keuangan dan kontroversi hukum.
- Getty Images Sport
Berbakti kepada tempat asalnya
Berbicara di kanal YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera mengungkap alasan ia menawarkan jasanya tanpa bayaran. Ia merasa berutang seluruh kariernya kepada tim yang pertama kali memberinya kesempatan.
"Saya sangat berterima kasih kepada klub ini, kepada orang-orang di sini," jelas Herrera. "Sebab, tanpa Real Zaragoza, saya mungkin tidak akan pernah menjadi pemain profesional. Dan sekarang, ketika klub berada dalam masa sulit, saya pikir kita semua, kita sebagai suporter, punya tanggung jawab untuk membantu tim dan klub."
Gelandang itu menambahkan bahwa kesuksesan yang telah diraihnya membuat keputusan soal bayaran menjadi mudah: "Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai dalam sepakbola dan juga dalam hal uang. Jadi, saya tidak membutuhkannya. Saya ingin bermain tanpa bayaran."
Didorong oleh semangat dan kebanggaan
Herrera mengungkapkan keinginan kuat untuk memberikan sesuatu kembali kepada sepakbola dan meninggalkan warisan yang bertahan lama sebelum gantung sepatu. Ia memandang kepulangannya ke kampung halaman sebagai kewajiban yang dilandasi kecintaan, bukan pekerjaan.
"Saya rasa kita juga harus memberikan sesuatu kembali kepada sepakbola, dan saya ingin melakukan ini karena saya bukan hanya pemain sepakbola profesional, tetapi juga penggemar sepakbola yang mencintai apa yang saya lakukan," kata Herrera. "Dan suatu hari nanti, mungkin tidak lama lagi, ketika saya sudah pensiun, saya ingin merasa bangga atas apa yang telah saya lakukan sepanjang karier."
- Getty Images Sport
Berjuang meraih promosi
Langkah berisiko itu tampaknya membuahkan hasil di lapangan pada awal musim. Real Zaragoza saat ini memimpin Grup B Primera Federacion setelah meraih lima kemenangan dari tujuh laga pertama mereka. Herrera akan berfokus mempertahankan performa apik tersebut seiring upaya skuad untuk segera kembali ke divisi-divisi teratas. Setiap hasil positif membawa klub selangkah lebih dekat untuk meninggalkan kesulitan di luar lapangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami