Berbicara di kanal YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera mengungkap alasan ia menawarkan jasanya tanpa bayaran. Ia merasa berutang seluruh kariernya kepada tim yang pertama kali memberinya kesempatan.

"Saya sangat berterima kasih kepada klub ini, kepada orang-orang di sini," jelas Herrera. "Sebab, tanpa Real Zaragoza, saya mungkin tidak akan pernah menjadi pemain profesional. Dan sekarang, ketika klub berada dalam masa sulit, saya pikir kita semua, kita sebagai suporter, punya tanggung jawab untuk membantu tim dan klub."

Gelandang itu menambahkan bahwa kesuksesan yang telah diraihnya membuat keputusan soal bayaran menjadi mudah: "Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai dalam sepakbola dan juga dalam hal uang. Jadi, saya tidak membutuhkannya. Saya ingin bermain tanpa bayaran."