Getty Images Sport
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Mantan bintang Manchester City, Riyad Mahrez, mengumumkan pengunduran diri dari tim nasional setelah Aljazair tersingkir dari Piala Dunia
Mahrez mengakhiri kariernya bersama timnas Aljazair setelah tersingkir dari Piala Dunia
Mahrez mengonfirmasi pengunduran dirinya dari sepak bola internasional setelah Aljazair dikalahkan 2-0 oleh Swiss pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Aljazair sempat tampil mengesankan dengan berhasil lolos ke babak gugur, namun gol-gol dari Breel Embolo dan Dan Ndoye mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, pemain berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa kekalahan tersebut juga akan menjadi penampilan terakhirnya bersama tim nasional.
Mahrez mengonfirmasi keputusannya untuk pensiun setelah penampilan internasional terakhirnya
Mahrez mengumumkan keputusannya saat berbicara kepada beIN SPORTS setelah Aljazair tersingkir. Pemain sayap tersebut mengatakan bahwa kekalahan di Piala Dunia menandai akhir dari perjalanan karier internasionalnya setelah lebih dari satu dekade membela negaranya.
"Ini adalah penampilan terakhir saya bersama tim nasional. Itu adalah pertandingan terakhir saya," aku Mahrez.
Mantan bintang Manchester City ini meninggalkan timnas Aljazair dengan 119 penampilan, mengakhiri karier di mana ia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di negaranya.
Warisan Piala Afrika 2019
Prestasi terbesar Mahrez bersama Aljazair terjadi pada tahun 2019 ketika ia memimpin timnas negaranya sebagai kapten menuju gelar juara Piala Afrika. Kemenangan tersebut mengantarkan Aljazair meraih gelar kontinental keduanya, sementara tendangan bebas dramatisnya di masa tambahan waktu melawan Nigeria pada babak semifinal tetap menjadi salah satu momen paling berkesan dalam karier internasionalnya. Selama 12 tahun membela tim nasional, Mahrez membuktikan dirinya sebagai motor kreativitas utama dan pemimpin, dan pengunduran dirinya menandai berakhirnya era sukses bagi Aljazair.
- Getty Images Sport
Perhatian kini sepenuhnya beralih ke sepak bola klub
Mahrez kini diperkirakan akan fokus sepenuhnya pada karier klubnya bersama Al-Ahli setelah pensiun dari sepak bola internasional. Sementara itu, Aljazair harus mulai merencanakan masa depan tanpa salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah negara tersebut, sambil berupaya membangun tim baru untuk kompetisi internasional di masa mendatang.
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