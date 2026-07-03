Mantan bintang Manchester City, Riyad Mahrez, mengumumkan pengunduran diri dari tim nasional setelah Aljazair tersingkir dari Piala Dunia

Mahrez mengumumkan keputusannya saat berbicara kepada beIN SPORTS setelah Aljazair tersingkir. Pemain sayap tersebut mengatakan bahwa kekalahan di Piala Dunia menandai akhir dari perjalanan karier internasionalnya setelah lebih dari satu dekade membela negaranya.

"Ini adalah penampilan terakhir saya bersama tim nasional. Itu adalah pertandingan terakhir saya," aku Mahrez.

Mantan bintang Manchester City ini meninggalkan timnas Aljazair dengan 119 penampilan, mengakhiri karier di mana ia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di negaranya.







