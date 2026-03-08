Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Manchester City menjelaskan mengapa penampilan gemilang Cole Palmer di Chelsea 'tidak mengejutkan' setelah muncul dari generasi emas talenta akademi
Palmer telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang menonjol.
Lulusan akademi Manchester City, Bobb, membagikan pandangannya tentang kemunculan sensasional mantan rekan setimnya, Palmer, setelah bergabung dengan Chelsea. Sejak pindah ke Stamford Bridge pada musim panas 2023, Palmer telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Premier League, namun Bobb menegaskan bahwa mereka yang melihatnya berlatih setiap hari di City Football Academy tidak terkejut dengan kemajuan pesatnya.
- Getty Images Sport
Menyaksikan lahirnya seorang superstar
Berbicara kepada Daily Mail tentang dampak mantan rekan setimnya di London Barat, penyerang Fulham Bobb memuji cara Palmer memanfaatkan kesempatan yang diberikan. "Melihat apa yang dia lakukan musim lalu tidak benar-benar mengejutkan saya. Sama sekali tidak," kata Bobb. "Dia selalu sebagus itu, dan saya melihatnya setiap hari dalam latihan selama bertahun-tahun. Ketika Anda memiliki kualitas sebanyak itu dan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkannya setiap minggu, inilah yang terjadi. Semua orang di City tahu apa yang mampu dilakukan Cole, jadi melihatnya melakukannya di panggung besar Chelsea hanyalah bukti kerja keras dan bakatnya.
"Cole adalah salah satu pemain yang bermain dengan cara yang sama, baik itu dalam sesi latihan maupun final piala. Kekuatan mentalnya adalah bagian besar dari mengapa dia berhasil sekarang. Dia hanya mencintai sepak bola."
- Getty Images Sport
Bakat luar biasa yang dihasilkan oleh Akademi Kota
Kesuksesan Palmer hanyalah salah satu contoh dari talenta luar biasa yang saat ini dihasilkan oleh akademi Manchester City. Dengan pemain seperti Phil Foden memimpin tim utama dan pemain lain seperti Morgan Rogers, Jamie Gittens, dan Jadon Sancho yang membuat gebrakan di tempat lain, label "generasi emas" sering kali disematkan pada angkatan lulusan terbaru. Bobb mengakui bahwa persaingan internal di City Football Academy lah yang mendorong para pemuda ini untuk mencapai tingkat tersebut sebelum mereka bahkan melakukan debut profesional mereka.
Mencermati kedalaman talenta yang dia besarkan, Bobb menjelaskan: "Ini adalah kelompok yang sangat istimewa. Ketika melihat pemain-pemain yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, levelnya luar biasa. Kami semua saling mendorong setiap hari. Anda tidak bisa memiliki hari yang buruk karena selalu ada orang lain yang siap mengambil posisi Anda. Lingkungan itu mempersiapkan Anda untuk apa pun. Baik Anda tetap di City atau pindah seperti Cole, Anda meninggalkan akademi itu dengan mentalitas bahwa Anda bisa bersaing dengan yang terbaik di dunia."
Mengikuti cetak biru kesuksesan
Palmer memutuskan untuk meninggalkan City demi mendapatkan waktu bermain reguler, dengan Bobb juga memilih untuk meninggalkan Etihad Stadium pada Januari ini. Bobb kini mulai menikmati waktu bermain reguler di Fulham. Ia dianggap sebagai talenta muda yang menjanjikan dari bagian biru Manchester, mengikuti jejak yang dibuka oleh Palmer dan Foden. Ia tetap fokus pada perkembangan pribadinya sambil mengambil inspirasi dari kesuksesan rekan-rekannya.
"Saya hanya fokus bekerja keras dan memanfaatkan peluang saat datang," kata Bobb mengenai masa depannya di klub. "Melihat apa yang telah dicapai Cole dan Phil memberi banyak keyakinan. Manajer tahu kapan Anda siap, dan Anda hanya perlu siap memberikan segalanya untuk tim. Ini perjalanan panjang, tapi menjadi bagian dari klub ini adalah tempat terbaik bagi pemain muda yang ingin belajar."
Iklan