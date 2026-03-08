Mantan bintang Manchester City menjelaskan mengapa penampilan gemilang Cole Palmer di Chelsea 'tidak mengejutkan' setelah muncul dari generasi emas talenta akademi

Berbicara kepada Daily Mail tentang dampak mantan rekan setimnya di London Barat, penyerang Fulham Bobb memuji cara Palmer memanfaatkan kesempatan yang diberikan. "Melihat apa yang dia lakukan musim lalu tidak benar-benar mengejutkan saya. Sama sekali tidak," kata Bobb. "Dia selalu sebagus itu, dan saya melihatnya setiap hari dalam latihan selama bertahun-tahun. Ketika Anda memiliki kualitas sebanyak itu dan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkannya setiap minggu, inilah yang terjadi. Semua orang di City tahu apa yang mampu dilakukan Cole, jadi melihatnya melakukannya di panggung besar Chelsea hanyalah bukti kerja keras dan bakatnya.

"Cole adalah salah satu pemain yang bermain dengan cara yang sama, baik itu dalam sesi latihan maupun final piala. Kekuatan mentalnya adalah bagian besar dari mengapa dia berhasil sekarang. Dia hanya mencintai sepak bola."