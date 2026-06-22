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Mantan bintang Manchester City dan Bayern Munich ditunjuk sebagai pelatih kepala RB Leipzig dengan dukungan penuh dari Jurgen Klopp menyusul pemecatan Ole Werner
Leipzig berhasil mendatangkan pemain incarannya melalui kesepakatan dengan Demichelis
Leipzig telah bertindak tegas untuk mengisi posisi manajer yang kosong, dengan mengumumkan Demichelis sebagai sosok yang akan memimpin klub ke depan. Pria asal Argentina berusia 45 tahun ini telah mengikat masa depannya bersama Red Bulls melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, menandai babak baru yang penting bagi klub Bundesliga tersebut. Langkah ini diambil hanya lima hari setelah klub memutuskan untuk berpisah dengan pelatih sebelumnya, Ole Werner.
Untuk mengamankan jasanya, klub raksasa Jerman ini harus mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya yang masih berlaku bersama Mallorca, di mana ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak tiga minggu sebelumnya. Dengan pengalaman melatih di Spanyol, Meksiko, dan Argentina, mantan bek tengah ini datang dengan rekam jejak internasional yang sangat dihargai oleh klub.
- Getty Images Sport
Klopp memimpin perubahan kepelatihan di Leipzig
Perubahan taktis ini terjadi setelah bos Red Bull, Klopp, semakin kritis terhadap kemampuan Werner—mantan manajer—dalam mengelola tim di level internasional dalam jangka panjang. Menurut Bild, Klopp adalah motor utama di balik pemecatan Werner setelah hubungan profesional mereka menjadi sangat tegang dalam beberapa bulan terakhir.
Demichelis datang sebagai pilihan prioritas utama Klopp, di mana keduanya telah menjalin ikatan pribadi yang kuat berkat kebiasaan bermain padel di Mallorca. Klopp tetap sangat terkesan dengan filosofi taktis “high-pressing” sang pelatih asal Argentina tersebut, yang secara sempurna mencerminkan identitas sepak bola agresif yang diimpikan untuk ekosistem Red Bull.
Penghematan keuangan sejalan dengan visi taktis yang ambisius
Dari segi keuangan, penunjukan ini merupakan langkah ekonomi yang cerdas bagi klub Bundesliga tersebut menjelang musim baru. Demichelis telah menyetujui gaji pokok sekitar €2 juta, yang lebih rendah dari paket gaji €2,5 juta yang sebelumnya dibayarkan kepada Werner.
Pelatih baru ini dengan cepat terpesona oleh visi olahraga jangka panjang klub serta melimpahnya talenta muda elit. "Saya ingin menciptakan tim yang memainkan sepak bola yang berani, intens, dan menarik," tegas Demichelis. "Menguji kemampuan kami melawan yang terbaik di Eropa merupakan tantangan yang luar biasa."
- AFP
Schafer memuji rekam jejak Demichelis sebagai pelatih di kancah internasional
Marcel Schafer sangat mendukung penunjukan Demichelis, dengan menyoroti pengalaman internasional sang manajer yang luas di tiga benua berbeda. Direktur Olahraga Leipzig tersebut meyakini bahwa latar belakang sepak bola yang beragam ini sangat selaras dengan ambisi global jangka panjang klub.
"Martín memadukan filosofi sepak bola yang jelas dengan intensitas dan keahlian yang luar biasa," jelas Schafer dalam acara perkenalan resmi. Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa mantan pemain timnas Argentina tersebut akan membawa angin segar bagi skuad dan mendorong perkembangan klub di masa depan.