Mantan bintang Manchester City dan Bayern Munich ditunjuk sebagai pelatih kepala RB Leipzig dengan dukungan penuh dari Jurgen Klopp menyusul pemecatan Ole Werner

Leipzig telah bertindak tegas untuk mengisi posisi manajer yang kosong, dengan mengumumkan Demichelis sebagai sosok yang akan memimpin klub ke depan. Pria asal Argentina berusia 45 tahun ini telah mengikat masa depannya bersama Red Bulls melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, menandai babak baru yang penting bagi klub Bundesliga tersebut. Langkah ini diambil hanya lima hari setelah klub memutuskan untuk berpisah dengan pelatih sebelumnya, Ole Werner.

Untuk mengamankan jasanya, klub raksasa Jerman ini harus mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya yang masih berlaku bersama Mallorca, di mana ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak tiga minggu sebelumnya. Dengan pengalaman melatih di Spanyol, Meksiko, dan Argentina, mantan bek tengah ini datang dengan rekam jejak internasional yang sangat dihargai oleh klub.