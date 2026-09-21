Getty Images Sport
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Mantan bintang Man Utd sebut Man City sebagai favorit juara Premier League ketimbang Arsenal
Manchester City merebut momentum
Saha menyatakan Manchester City sebagai tim terkuat dalam perburuan gelar Premier League setelah akhir pekan yang dramatis di kasta tertinggi. Sang juara bertahan, Arsenal, mengalami kemunduran besar, yang membuat City mampu memanfaatkannya dan membuka keunggulan yang signifikan.
Tim asuhan Enzo Maresca memastikan mereka memasuki jeda internasional dengan keunggulan tiga poin di puncak klasemen. Mereka meraih kemenangan 5-3 atas Sunderland yang mendebarkan di Stadion Etihad, setelah mampu meredam hat-trick menakjubkan dari penyerang tim tamu Brian Brobbey.
Antoine Semenyo memimpin laju tuan rumah dengan dua gol penentu. Enzo Fernandez, Rayan Cherki, dan Erling Haaland juga mencatatkan nama di papan skor untuk memastikan tiga poin dalam laga delapan gol yang spektakuler.
- Getty Images Sport
Saha menyoroti kedalaman skuad yang mengkhawatirkan
Pergeseran momentum ini tidak luput dari perhatian mantan striker United dan Prancis, Saha. Berbicara kepada Sky Sports, ia menjelaskan mengapa kini ia memandang City sebagai tim yang harus dikalahkan dalam persaingan gelar musim ini.
"Saya rasa semua orang bisa mengatakan bahwa Arsenal punya momentum terbaik meski mereka kehilangannya menjelang akhir [musim lalu]," kata Saha. "Saya rasa sekarang City memahami kesalahan mereka, meski mereka masih memiliki pemain-pemain muda yang terus bermunculan, mereka punya pengalaman ini.
"Kombinasi kekuatan dan kreativitas di lini tengah sangat besar jadi saya benar-benar berpikir mereka adalah yang terkuat. Di bangku cadangan juga, karena Jeremy Doku kembali, itu menakutkan."
Arsenal tersandung di Amex
Komentar Saha muncul tepat setelah akhir pekan yang buruk bagi Arsenal. Sehari sebelum pesta gol Manchester City, Arsenal mengalami apa yang bisa dibilang sebagai kejutan terbesar di Premier League musim ini sejauh ini.
Tim tamu menelan kekalahan telak 3-0 dari Brighton di Amex Stadium yang bergemuruh. Pascal Gross dan Charalampos Kostoulas mencetak gol pada babak pertama untuk membuat para penantang gelar itu terpukul.
Harapan untuk bangkit pada babak kedua sirna pada menit ke-60. Chema Andres menanduk bola masuk untuk memastikan laga benar-benar di luar jangkauan, menandai sore yang menyedihkan bagi Arsenal.
- Getty Images Sport
Menatap ke depan setelah jeda
Jeda internasional memberi kesempatan bagi kedua penantang gelar untuk berkumpul kembali menjelang rangkaian pertandingan krusial. Arsenal akan sangat bertekad untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan.
Mereka akan melanjutkan kampanye liga utama mereka melawan Leeds dalam tiga pekan, dengan mengetahui bahwa mereka tidak boleh terpeleset lagi. Kehilangan poin bisa membuat City memperlebar keunggulan mereka lebih jauh lagi.
Sementara itu, tim asuhan Maresca menghadapi ujian besar atas kredensial mereka sebagai penantang gelar saat kembali beraksi. Mereka akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, dengan harapan mempertahankan rekor tandang 100 persen yang mengesankan.
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