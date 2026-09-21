Mantan bintang Man Utd sebut Man City sebagai favorit juara Premier League ketimbang Arsenal

Saha menyatakan Manchester City sebagai tim terkuat dalam perburuan gelar Premier League setelah akhir pekan yang dramatis di kasta tertinggi. Sang juara bertahan, Arsenal, mengalami kemunduran besar, yang membuat City mampu memanfaatkannya dan membuka keunggulan yang signifikan.

Tim asuhan Enzo Maresca memastikan mereka memasuki jeda internasional dengan keunggulan tiga poin di puncak klasemen. Mereka meraih kemenangan 5-3 atas Sunderland yang mendebarkan di Stadion Etihad, setelah mampu meredam hat-trick menakjubkan dari penyerang tim tamu Brian Brobbey.

Antoine Semenyo memimpin laju tuan rumah dengan dua gol penentu. Enzo Fernandez, Rayan Cherki, dan Erling Haaland juga mencatatkan nama di papan skor untuk memastikan tiga poin dalam laga delapan gol yang spektakuler.