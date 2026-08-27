Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Man Utd Ander Herrera mewujudkan 'mimpi terakhir' saat ia menjelaskan keputusannya turun ke divisi tiga Spanyol bersama Real Zaragoza
Herrera kembali ke Zaragoza
Gelandang berpengalaman itu secara resmi telah kembali ke Zaragoza setelah 15 tahun bermain di berbagai belahan dunia. Herrera meninggalkan Boca pada musim panas ini untuk melanjutkan kariernya di kasta ketiga Spanyol. Langkah berani itu diambil semata-mata untuk membantu membangkitkan Zaragoza setelah bertahun-tahun dilanda gejolak finansial dan degradasi beruntun.
- Photogamma
Spanyol itu menutup lingkaran kariernya
Pemain berusia 37 tahun itu menegaskan bahwa kembali ke La Romareda merupakan mimpi terbesar dalam karier profesionalnya.
Menjelaskan keputusannya kepada BBC Sport, Herrera berkata: "Ini mungkin mimpi terakhir yang ingin saya wujudkan. Kembali ke rumah, ke tempat saya tumbuh besar, yang memberi saya kesempatan untuk menjadi profesional, bukan hanya dalam sepakbola, tetapi juga sebagai manusia. Dan saya masih punya gairah, saya masih punya keinginan. Saya masih punya cinta itu untuk sepakbola dan melakukannya di rumah adalah cara terbaik untuk mengakhiri karier saya. Di Spanyol, kami menyebutnya menutup lingkaran."
Herrera juga menyoroti komitmennya untuk menyumbangkan gajinya kepada yayasan klub: "Saya tidak membutuhkan kontrak. Saya punya karier yang sangat sukses. Saya telah menjaga uang saya. Saya bisa memberikan hadiah ini kepada diri saya sendiri. Mengenakan jersey itu... secara gratis karena saya ingin membantu klub saya, tim saya, kota saya. Ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan. Ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan dan ini adalah sesuatu yang membuat saya sangat bangga bisa berada di sini hanya untuk membantu. Saya tidak memikirkan uang atau kontrak. Saya merasa terhormat bisa melakukan itu."
Para veteran menargetkan kebangkitan klub
Zaragoza telah mengalami masa-masa sulit sejak terdegradasi dari La Liga pada musim 2012-13, dan pada akhirnya terpuruk ke kasta ketiga Spanyol.
Membahas misi kebangkitan klub, mantan bintang Athletic Club itu menambahkan: "Tentu saja ini sangat menyedihkan bagi kami semua para Zaragozistas. Real Zaragoza seharusnya berada di Eropa, mereka seharusnya bersaing untuk meraih trofi, bertarung dengan klub-klub terbesar di Spanyol dan di Eropa.
"Saya ingin memberikan kualitas, pengalaman, dan gairah saya untuk mencoba membantu tim saya kembali ke tempat yang menurut saya memang menjadi tempat kami. Tetapi sejak hari pertama saya datang, saya tidak ingin terlalu banyak membicarakan masa lalu. Kami sudah terlalu banyak membicarakan apa yang telah kami lakukan dengan salah.
"Itu selalu membebani pikiran kami tentang mengapa itu terjadi, selalu memikirkan hal-hal negatif. Mari berhenti menangisi apa yang terjadi di masa lalu. Mari membangun masa depan. Mari datang setiap hari ke latihan dengan senyuman."
- Getty Images Sport
Perjuangan berat menuju promosi dimulai
Herrera dijadwalkan menjalani debut emosionalnya akhir pekan ini ketika Zaragoza bertandang menghadapi Gimnastic de Tarragona. Ketajaman pertandingan gelandang veteran itu akan langsung diuji di lingkungan kompetitif kasta ketiga Spanyol yang menuntut. Pengalamannya yang sangat luas di level tertinggi Eropa akan sangat penting untuk membimbing skuad menjalani kampanye yang berat menuju promosi ke Divisi Segunda.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami