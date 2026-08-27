Pemain berusia 37 tahun itu menegaskan bahwa kembali ke La Romareda merupakan mimpi terbesar dalam karier profesionalnya.

Menjelaskan keputusannya kepada BBC Sport, Herrera berkata: "Ini mungkin mimpi terakhir yang ingin saya wujudkan. Kembali ke rumah, ke tempat saya tumbuh besar, yang memberi saya kesempatan untuk menjadi profesional, bukan hanya dalam sepakbola, tetapi juga sebagai manusia. Dan saya masih punya gairah, saya masih punya keinginan. Saya masih punya cinta itu untuk sepakbola dan melakukannya di rumah adalah cara terbaik untuk mengakhiri karier saya. Di Spanyol, kami menyebutnya menutup lingkaran."

Herrera juga menyoroti komitmennya untuk menyumbangkan gajinya kepada yayasan klub: "Saya tidak membutuhkan kontrak. Saya punya karier yang sangat sukses. Saya telah menjaga uang saya. Saya bisa memberikan hadiah ini kepada diri saya sendiri. Mengenakan jersey itu... secara gratis karena saya ingin membantu klub saya, tim saya, kota saya. Ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan. Ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan dan ini adalah sesuatu yang membuat saya sangat bangga bisa berada di sini hanya untuk membantu. Saya tidak memikirkan uang atau kontrak. Saya merasa terhormat bisa melakukan itu."