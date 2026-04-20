Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Liga Premier mengklaim Declan Rice sebagai salah satu dari ENAM pemain Arsenal yang 'tidak tampil maksimal' dalam kekalahan melawan Man City
Persaingan perebutan gelar juara kini condong ke Manchester City
Peta persaingan perebutan gelar Liga Premier berubah drastis setelah kemenangan Man City atas The Gunners. Gol-gol dari Rayan Cherki dan Erling Haaland, yang mengapit gol penyama kedudukan dari Kai Havertz, memastikan tim asuhan Pep Guardiola melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara mereka. Hasil ini tentu menjadi pil pahit bagi Mikel Arteta, yang timnya sempat memimpin klasemen dengan selisih poin yang signifikan hanya 11 hari yang lalu. Harapan tinggi di Emirates, namun kekalahan ini berarti City kini bisa menyalip rival mereka jika berhasil meraih tiga poin melawan Burnley pada Rabu mendatang. Banyak pakar kini menobatkan City sebagai favorit utama untuk kembali mengangkat trofi pada bulan Mei.
- Getty Images Sport
Deeney menyalahkan
Meskipun kecemerlangan taktis Man City menuai pujian, mantan striker Liga Premier Troy Deeney berpendapat bahwa hasil tersebut lebih mencerminkan kegagalan internal Arsenal. Dalam wawancaranya di CBS Sports, Deeney memberikan penilaian yang tajam terhadap performa individu para pemain di bawah asuhan Arteta, dengan menyatakan bahwa beberapa nama besar justru menghilang saat tekanan sedang memuncak.
“Kita membicarakan betapa hebatnya Manchester City, tapi harus diakui Noni Madueke tidak tampil, Martin Zubimendi tidak tampil, Martin Odegaard tidak tampil, Cristhian Mosquera tidak tampil, Piero Hincapie tidak tampil,” kata Deeney.
Tingkat usaha Rice juga dipertanyakan
Mungkin kritik paling pedas ditujukan kepada Rice, seorang pemain yang diakui Deeney memiliki hubungan pertemanan dengannya. Meskipun pemain internasional Inggris itu berstatus sebagai pilar lini tengah Arsenal, Deeney merasa Rice gagal menunjukkan pengaruhnya yang biasa dalam pertandingan tersebut.
Menyambung daftar sebelumnya, Deeney menambahkan: “Dan bisa dibilang—dia adalah temanku—Declan Rice tidak tampil maksimal. Ketika Arsenal memiliki begitu banyak pemain yang tidak tampil maksimal dan tidak menunjukkan performa yang diharapkan, kamu harus mempertanyakannya, kamu harus mempertanyakan di mana mereka berada.”
- AFP
Prediksi tentang kehancuran 'epik' Arsenal
Menjelang laga krusial melawan Newcastle, tekanan terhadap Arteta semakin meningkat untuk menstabilkan tim sebelum musim ini semakin memburuk. Namun, Deeney meyakini bahwa dampak negatif mungkin sudah terasa pada mental skuad, dan ia memperingatkan bahwa reaksi dari para penggemar dan media dapat memperparah situasi karena klub berisiko kehilangan peluang meraih gelar juara. “Ini telah menciptakan alur cerita yang menarik, tapi saya telah berusaha menahan diri dan bersikap hormat, namun kehancuran Arsenal akan menjadi sesuatu yang epik. Kehancuran di dunia maya akan menjadi sesuatu yang epik,” prediksi Deeney.