Mantan bintang Inter Miami, Benjamin Cremaschi, dilaporkan resmi bergabung secara permanen dengan Parma setelah klub Serie A tersebut mengaktifkan opsi pembelian
Memilih opsi yang murah
Setelah banyak spekulasi, Cremaschi akan mempermanenkan statusnya di Italia, karena klub Serie A tersebut telah mengaktifkan klausul senilai €4 juta untuk memperpanjang kesepakatan peminjaman—yang semula disepakati hingga September 2025. Pemain asal Amerika Serikat yang berasal dari akademi Inter Miami ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik AS musim lalu, dan telah mencatatkan tiga penampilan bersama tim senior.
Awal yang sulit dalam kariernya di Parma
Meski demikian, Cremaschi masih memiliki sedikit kesempatan untuk membuktikan kemampuannya saat membela Parma. Setelah pindah ke Italia saat Parma merekrut gelandang asal Argentina Rodrigo De Paul, pemain asal Amerika Serikat itu kesulitan menemukan performa dan kebugarannya. Ia melakukan debutnya pada bulan Oktober, tetapi jarang diturunkan sebelum mengalami cedera lutut yang mengakhiri musimnya pada bulan Maret.
Memaksa diri keluar dari Miami
Cremaschi memang tampak tidak mungkin kembali ke skuad Herons, setelah secara terbuka mengkritik taktik manajer saat itu, Javier Mascherano. Sebagai gelandang tengah, Cremaschi justru ditempatkan di berbagai posisi di lapangan — dan waktu bermainnya pun terbatas. Ia pun mengungkapkan perasaannya secara gamblang.
“Saya frustrasi, saya ingin bermain,” kata Cremaschi pada Agustus lalu. “Menurut saya, hal terpenting bagi saya adalah berada di level yang sangat tinggi, dan untuk mencapai itu, saya membutuhkan menit bermain dan pengalaman. Saya jarang bermain dalam beberapa pertandingan terakhir ini, dan saya tidak berpikir itu karena level permainan saya.”
Miami meminjamkannya tak lama setelah itu.
Miami dengan fleksibilitas susunan pemain?
Kepergian permanen Cremaschi tampaknya akan menguntungkan Herons dalam ambisi transfer ambisius mereka. Mereka dikabarkan tertarik pada mantan gelandang Manchester United, Casemiro, yang saat ini sedang tidak terikat kontrak dengan klub mana pun. Dengan berkurangnya satu gelandang dan tersedianya satu slot tambahan dalam skuad, Herons tampaknya siap untuk kembali mendatangkan pemain bintang.