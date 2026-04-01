Mantan bintang Inter menanggapi perselisihan 'yang benar-benar aneh' antara Romelu Lukaku dan Napoli serta menyerukan 'kepahaman' di tengah masalah kesehatan mental sang striker

Hubungan antara Lukaku dan Napoli mencapai titik kritis selama jeda internasional bulan Maret. Meskipun menarik diri dari skuad Belgia, pemain berusia 32 tahun itu tidak kembali ke Italia seperti yang diharapkan, melainkan memilih untuk tetap tinggal di Antwerp. Striker yang pernah membela Chelsea dan Inter itu dilaporkan menjalani rehabilitasi di sebuah klinik khusus, sebuah perkembangan yang memicu ketegangan yang cukup serius dengan klubnya.

Ranocchia, yang pernah berbagi ruang ganti dengan pemain Belgia itu di San Siro, mengungkapkan kebingungannya atas terputusnya komunikasi saat ini. Berbicara kepada Radio Kiss Kiss, ia mengatakan: "Berita yang aneh, sungguh aneh. Sekarang, saya tidak tahu - kita juga perlu memahami berbagai alasannya, mengingat ia telah memberikan sedikit penjelasan," menyoroti sifat aneh dari konflik tersebut.