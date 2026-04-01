Mantan bintang Inter menanggapi perselisihan 'yang benar-benar aneh' antara Romelu Lukaku dan Napoli serta menyerukan 'kepahaman' di tengah masalah kesehatan mental sang striker
Ranocchia terkejut dengan absennya Lukaku
Hubungan antara Lukaku dan Napoli mencapai titik kritis selama jeda internasional bulan Maret. Meskipun menarik diri dari skuad Belgia, pemain berusia 32 tahun itu tidak kembali ke Italia seperti yang diharapkan, melainkan memilih untuk tetap tinggal di Antwerp. Striker yang pernah membela Chelsea dan Inter itu dilaporkan menjalani rehabilitasi di sebuah klinik khusus, sebuah perkembangan yang memicu ketegangan yang cukup serius dengan klubnya.
Ranocchia, yang pernah berbagi ruang ganti dengan pemain Belgia itu di San Siro, mengungkapkan kebingungannya atas terputusnya komunikasi saat ini. Berbicara kepada Radio Kiss Kiss, ia mengatakan: "Berita yang aneh, sungguh aneh. Sekarang, saya tidak tahu - kita juga perlu memahami berbagai alasannya, mengingat ia telah memberikan sedikit penjelasan," menyoroti sifat aneh dari konflik tersebut.
Masalah mental yang mungkin dihadapi pemain asal Belgia tersebut
Musim 2025-26 Lukaku sejauh ini benar-benar seperti mimpi buruk, dengan sang striker hanya tampil selama 64 menit dalam tujuh pertandingan dan hanya mencetak satu gol. Meskipun sebagian besar reaksi dari luar berfokus pada pelanggaran disiplin yang dilakukannya, Ranocchia meyakini mungkin ada faktor psikologis yang mendasari hal ini. Kesulitan Lukaku dalam menemukan ketajaman di lapangan - alasan utama ia absen dalam laga persahabatan Belgia melawan AS dan Meksiko - menunjukkan bahwa beban dari kemunduran fisik ini berdampak pada kesejahteraannya secara mental.
“Dia tentu saja pemain penting, dia selalu merasa penting, dan mungkin setelah cedera yang membuatnya absen begitu lama, dia juga sedikit menderita secara mental,” jelas Ranocchia. Dia mendesak para pengamat untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari cedera jangka panjang, dengan menyarankan bahwa perilaku striker tersebut saat ini mungkin merupakan hasil dari rasa frustrasi dan kurangnya ritme di lapangan.
Hubungan yang retak dengan manajer
Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kisah ini adalah keretakan yang tampaknya terjadi antara Lukaku dan staf kepelatihannya. Sepanjang kariernya, pemain berusia 32 tahun ini sering tampil gemilang di bawah asuhan manajer yang memberinya dukungan penuh secara emosional, dan hubungannya dengan jajaran kepelatihan Napoli saat ini dianggap sangat erat. Ranocchia menyoroti bahwa sejarah loyalitas ini membuat ketidakpatuhan yang terjadi saat ini semakin sulit dipahami oleh para pihak di dalam dunia sepak bola.
“Sekarang kita perlu benar-benar memahami apa yang terjadi. Kita harus menganalisis fakta bahwa ia selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih, jadi apa yang terjadi sedikit mengejutkan saya,” tambah mantan bek tersebut.
Pihak manajemen Napoli mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum
Sementara Ranocchia menyerukan empati, suasana di ruang rapat Napoli jauh dari kata akomodatif. Dalam pernyataan resmi, klub menyatakan bahwa mereka memiliki "hak untuk mengambil tindakan disiplin yang sesuai dan menentukan apakah pemain tersebut akan tetap bersama tim" akibat penolakannya untuk kembali.
Lukaku sendiri menanggapi kekecewaan klub tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak akan pernah berpaling dari Napoli, tidak pernah. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain bermain dan membawa tim saya menang, tetapi saat ini saya harus memastikan bahwa saya dalam kondisi 100% secara medis, karena belakangan ini saya tidak dalam kondisi tersebut dan hal ini juga membebani saya secara mental."