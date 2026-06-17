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Mantan bintang Inter dan Stoke, Marko Arnautovic, turut mencetak gol saat Austria mengalahkan Yordania dan meraih kemenangan dalam laga perdana Piala Dunia setelah 28 tahun
Schmid menjadi motor penggerak di awal pertandingan
Dalam penampilan perdana mereka di panggung dunia sejak 1998, Austria tak membuang waktu untuk menunjukkan eksistensi mereka. Ketegangan akibat penantian hampir tiga dekade sirna pada menit ke-20 berkat aksi brilian dari Romano Schmid.
Gelandang tersebut melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan kiper Yordania, sehingga tim asuhan Ralf Rangnick itu berhasil memimpin lebih dulu. Austria mendominasi penguasaan bola hampir sepanjang babak pertama, menguasai 62% bola sambil berusaha mematahkan harapan tim pendatang baru Piala Dunia itu untuk memulai turnamen dengan hasil yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Yordania membalas melalui Olwan
Babak kedua dimulai dengan kejutan bagi tim yang diunggulkan sebelum pertandingan, karena Yordania membuktikan bahwa mereka tidak hanya berada di Amerika Utara sekadar untuk mengisi kuota. Hanya lima menit setelah babak kedua dimulai, Ali Olwan menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti dan dengan tenang melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang ke tiang jauh untuk menyamakan kedudukan.
Gol penyama kedudukan itu membuat tim Austria terguncang, yang tiba-tiba harus berjuang keras melawan tim debutan yang penuh tekad. Blok pertahanan Yordania yang terorganisir membuat pemain seperti Marcel Sabitzer dan Sasa Kalajdzic frustrasi, sementara tim yang tidak diunggulkan itu mengancam untuk meraih satu poin bersejarah dalam debut mereka.
Drama VAR dan gol bunuh diri yang sayangnya terjadi
Saat pertandingan berada di ujung tanduk, penyerang veteran Arnautovic dimasukkan dari bangku cadangan untuk menyumbangkan pengalaman yang sangat dibutuhkan. Mantan pemain Inter dan Stoke itu mengira telah mengembalikan keunggulan pada menit ke-69 setelah menyarangkan bola dengan tendangan ringan di tengah kerumunan di depan gawang, namun perayaannya terhenti seketika.
Setelah ditinjau oleh VAR, gol tersebut dianulir karena adanya handball yang dilakukan Stefan Posch dalam proses terciptanya gol tersebut. Namun, Austria tidak perlu menunggu lama hingga keberuntungan berpihak pada mereka. Pada menit ke-76, tendangan sudut yang berbahaya dari Sabitzer menimbulkan kekacauan di kotak penalti, yang akhirnya membentur Yazan Al-Arab dan masuk ke gawangnya sendiri sehingga membawa Austria unggul 2-1.
- AFP
Arnautovic memastikan kemenangan
Saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu yang cukup lama, Yordania terus menekan ke depan untuk mencari gol penyama kedudukan, namun upaya mereka terhenti ketika Salim Obaid dikenai hukuman karena melakukan handball di kotak penalti. Arnautovic maju untuk mengambil tendangan penalti tersebut pada menit ke-11 lebih di masa tambahan waktu. Striker veteran itu tidak melakukan kesalahan, dengan tenang mencetak gol penalti tersebut untuk memperindah skor dan memastikan tiga poin.
Austria kini mengalihkan perhatian mereka ke laga besar melawan juara bertahan Argentina pada hari Senin. Mereka akan waspada terhadap Lionel Messi, yang mencetak hat-trick pada pertandingan pembuka. Yordania akan berusaha bangkit saat menghadapi Aljazair pada hari Selasa, menyadari bahwa hasil positif sangat penting jika mereka ingin menjaga impian mereka untuk lolos ke babak gugur tetap hidup dalam turnamen debut mereka.