Mantan bintang Inter dan Stoke, Marko Arnautovic, turut mencetak gol saat Austria mengalahkan Yordania dan meraih kemenangan dalam laga perdana Piala Dunia setelah 28 tahun

Dalam penampilan perdana mereka di panggung dunia sejak 1998, Austria tak membuang waktu untuk menunjukkan eksistensi mereka. Ketegangan akibat penantian hampir tiga dekade sirna pada menit ke-20 berkat aksi brilian dari Romano Schmid.

Gelandang tersebut melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan kiper Yordania, sehingga tim asuhan Ralf Rangnick itu berhasil memimpin lebih dulu. Austria mendominasi penguasaan bola hampir sepanjang babak pertama, menguasai 62% bola sambil berusaha mematahkan harapan tim pendatang baru Piala Dunia itu untuk memulai turnamen dengan hasil yang luar biasa.