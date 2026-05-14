Mantan bintang Chelsea termasuk di antara dua kandidat pelatih Bayer Leverkusen, sementara klub Bundesliga tersebut bersiap memecat pengganti Erik ten Hag

Hjulmand terancam dipecat dari Bayer Leverkusen setelah kurang dari satu musim penuh memimpin tim. Pelatih berusia 54 tahun itu ditunjuk menyusul kepergian mendadak Erik ten Hag hanya dua pekan setelah dimulainya musim ini, namun ia kesulitan mengulangi kesuksesan yang membawa Werkself menjuarai Bundesliga pada 2024.

Keraguan internal mengenai kesesuaian Hjulmand untuk peran tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan. Kekhawatiran tersebut kini mencapai puncaknya setelah kekalahan telak 3-1 dari Stuttgart, hasil yang hampir memastikan Leverkusen tersingkir dari perebutan tiket Liga Champions. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, petinggi klub dilaporkan siap untuk mengambil tindakan.