AFP
Mantan bintang Chelsea, Oscar, terpaksa pensiun dini pada usia 34 tahun setelah mengalami masalah jantung yang mengkhawatirkan saat latihan bersama Sao Paulo
Sebuah insiden mengerikan di CT da Barra Funda
Keputusan Oscar bermula dari insiden mengerikan yang terjadi selama sesi uji coba pramusim di kompleks latihan Sao Paulo, di mana gelandang tersebut kehilangan kesadaran saat menjalani tes ketahanan di atas sepeda statis. Apa yang awalnya dikhawatirkan sebagai pingsan biasa ternyata jauh lebih serius, karena tim medis harus melakukan tindakan penyelamatan darurat terhadap pemain berusia 34 tahun tersebut.
Oscar menceritakan betapa seriusnya situasi tersebut dalam sebuah video yang dirilis oleh klub, mengungkapkan bahwa keadaan darurat medis itu adalah masalah hidup dan mati. Mengenai insiden tersebut, ia menyatakan: "Jantung saya berhenti selama dua menit, dua setengah menit. Saya mengikuti tes, akhirnya pingsan, tekanan darah saya terus turun, dan jantung saya berhenti. Mereka melakukan pijat jantung. Saya hanya ingat pingsan."
Diagnosis tersebut kemudian dikonfirmasi sebagai sinkop vasovagal, suatu kondisi yang pada akhirnya membuatnya tidak mungkin lagi untuk terus berkompetisi di level tertinggi dalam olahraga tersebut.
Perpisahan yang penuh haru dengan klub masa kecilnya
Kondisi kesehatan Oscar memaksanya untuk mengakhiri kontraknya bersama Sao Paulo, yang semula berlaku hingga Desember 2027. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak tersebut, yang disertai dengan pembayaran kompensasi sebesar sekitar €1,7 juta.
Merenungkan kepergiannya yang lebih awal, Oscar yang emosional mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa memberikan lebih banyak kepada para pendukung Tricolor. Dia berkata: "Ini sulit karena saya ingin berbuat lebih banyak untuk Sao Paulo; saya ingin bermain lebih banyak. Saya masih memiliki semangat sepak bola dan usia yang tepat, dan saya bisa saja terus bermain, tetapi sayangnya, hal ini terjadi. Sekarang saya akan pensiun dan terus mendukung sebagai penggemar. Saya akan melanjutkan hidup saya sebagai penggemar."
Ia meninggalkan klub setelah tampil dalam 37 pertandingan selama dua periode berbeda, mencetak dua gol dan memberikan tujuh assist selama masa baktinya di tim utama.
Merenungkan karier global yang cemerlang
Oscar meninggalkan warisan abadi sebagai salah satu kreator terbaik di generasinya. Setelah meniti karier di São Paulo dan Internacional, ia bergabung dengan Chelsea pada 2012, dan berhasil meraih dua gelar Liga Premier serta Liga Europa selama lima tahun kariernya yang gemilang.
Dalam langkah mengejutkan di puncak kariernya pada 2017, Oscar bergabung dengan Shanghai Port di Liga Super Tiongkok, di mana ia menghabiskan beberapa tahun sebagai ikon kompetisi tersebut. Statistiknya di Asia sangat mengesankan, dengan mencetak 76 gol dan 110 assist. Dalam pesan pensiunnya, ia mengenang perjalanan yang telah dilaluinya: "Saya mengakhiri karier saya di sini, di Sao Paulo, sebuah perjalanan yang telah membawa saya ke banyak tempat, hampir ke seluruh penjuru dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas dukungan yang tak henti-hentinya, terutama para penggemar Sao Paulo yang telah mendukung saya sejak kembalinya saya dan melalui momen sulit yang sedang saya hadapi ini."
Warisan internasional Brasil
Oscar juga menjadi andalan timnas Brasil selama bertahun-tahun, terutama pada Piala Konfederasi 2013 dan Piala Dunia 2014 yang digelar di tanah airnya sendiri. Momen paling terkenal—meski terasa pahit manis—dalam kariernya terjadi ketika ia mencetak satu-satunya gol Brasil dalam kekalahan telak 1-7 di semifinal melawan Jerman.