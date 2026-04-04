Mantan bintang Chelsea, Oscar, terpaksa pensiun dini pada usia 34 tahun setelah mengalami masalah jantung yang mengkhawatirkan saat latihan bersama Sao Paulo

Keputusan Oscar bermula dari insiden mengerikan yang terjadi selama sesi uji coba pramusim di kompleks latihan Sao Paulo, di mana gelandang tersebut kehilangan kesadaran saat menjalani tes ketahanan di atas sepeda statis. Apa yang awalnya dikhawatirkan sebagai pingsan biasa ternyata jauh lebih serius, karena tim medis harus melakukan tindakan penyelamatan darurat terhadap pemain berusia 34 tahun tersebut.

Oscar menceritakan betapa seriusnya situasi tersebut dalam sebuah video yang dirilis oleh klub, mengungkapkan bahwa keadaan darurat medis itu adalah masalah hidup dan mati. Mengenai insiden tersebut, ia menyatakan: "Jantung saya berhenti selama dua menit, dua setengah menit. Saya mengikuti tes, akhirnya pingsan, tekanan darah saya terus turun, dan jantung saya berhenti. Mereka melakukan pijat jantung. Saya hanya ingat pingsan."

Diagnosis tersebut kemudian dikonfirmasi sebagai sinkop vasovagal, suatu kondisi yang pada akhirnya membuatnya tidak mungkin lagi untuk terus berkompetisi di level tertinggi dalam olahraga tersebut.