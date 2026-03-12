Getty Images Sport
Mantan bintang Chelsea mengungkapkan bahwa ia bermain dalam final Eropa dengan setengah wajahnya lumpuh
Diagnosis mengejutkan sebelum Stockholm
Final Piala Pemenang Piala 1998 tetap menjadi salah satu malam paling bersejarah dalam sejarah Chelsea, tetapi bagi Duberry, kemenangan 1-0 atas Stuttgart adalah pertarungan pribadi melawan kelainan fisik yang menakutkan. Bek tersebut mengungkapkan bahwa ia menghabiskan masa persiapan menjelang pertandingan, serta 90 menit penuh di Swedia, sambil menghadapi diagnosis Bell’s Palsy.
Kondisi tersebut, yang menyebabkan kelemahan mendadak atau kelumpuhan pada otot wajah, muncul hanya dua minggu sebelum pertandingan besar tersebut. Sementara The Blues bersiap untuk pertandingan terbesar musim itu, Duberry terpaksa menerima diagnosis yang mengancam akan membuatnya absen di puncak karier awalnya.
Duberry mengungkapkan perjuangannya.
Berbicara di podcast SACKED!, Duberry mengatakan: "Yang paling menonjol bagi saya karena menjadi dasar ketahanan saya dan siapa diri saya, [adalah Piala Pemenang Piala]. Saya menderita, tidak banyak orang yang tahu ini, saya tidak menceritakan kisahnya."
“Dulu tidak seperti sekarang di mana segala sesuatu menjadi berita, tapi pertandingan terbesar dalam hidup saya saat itu adalah Piala Pemenang Piala. Saya berusia 20 atau 21 tahun, dan dua minggu sebelum itu saya menderita Bell’s Palsy. Orang-orang mungkin bertanya: ‘Apa itu Bell’s Palsy?’ Intinya, itu adalah stroke kecil di sisi wajah Anda. Wajah Anda hanya runtuh. Seseorang berkata: ‘Lihat wajahmu.’ Dan aku menjawab: ‘Ya, lihat wajahmu.’ Sedikit bercanda. Lalu mereka berkata: ‘Tidak, serius, Dubes, lihat wajahmu.’ Aku pergi ke toilet dan melihat wajahku, dan aku tidak bisa menggerakkan wajahku. Aku terlihat seperti Sloth di The Goonies jika kamu membayangkan versi hitamnya."
"Aku berpikir, 'Oh my God.' Aku menelepon fisioterapisku untuk menemui dokter klub di Chelsea, naik mobil, dan semua teman-temanku bercanda di perjalanan. Saat mengemudi, aku melihat wajahku di cermin, dan aku tidak bisa menggerakkan wajahku. Aku bertemu dokter dan dia bilang aku menderita Bell’s Palsy. Apa itu Bell’s Palsy? Aku tidak tahu apa itu Bell’s Palsy? Nah, berapa lama aku akan mengalaminya, karena aku berpikir kita punya final piala. Kita baru saja mengalahkan Middlesbrough di Piala Liga. Bisa dua minggu, dua bulan, atau dua tahun."
Mengatasi hambatan mental
Meskipun ada ketidakpastian, Duberry meyakinkan manajer Gianluca Vialli bahwa dia dalam kondisi prima untuk bermain, bertekad tidak ingin mengecewakan rekan-rekannya. Dia fokus untuk menjaga konsentrasinya, khawatir bahwa setiap penurunan performa akan dikaitkan dengan kondisinya rather than intensitas pertandingan.
"Di dalam pikiran saya, saya berpikir: 'Jangan biarkan ini mengganggu kamu.' Saya selalu menjadi yang termuda yang berpikir: 'Saya tidak boleh menjadi titik lemah.' Saya dikelilingi oleh pemain internasional dan saya berpikir 'Ini tidak boleh memengaruhi saya.' Beruntung, Gianfranco Zola, si penyihir, mencetak gol kemenangan dan kami menang. Aku selalu ingat melakukan perayaan itu, aku selalu menggunakan foto itu saat aku memberikan beberapa pidato," tambahnya.
“Dan aku bertanya kepada orang-orang: ‘Apa yang kamu lihat dalam foto itu?’ Dan mereka menjawab: ‘Perayaan, kejayaan.’ Dan saya berkata: ‘Ketahanan.’ Karena dalam foto, jika kamu melihat wajah saya di sana, siapa pun yang pernah mengalaminya bisa langsung mengerti, dan itu hanya mengatakan ‘ketahanan’ karena saya menderita Bell’s Palsy. Itu adalah salah satu pencapaian terbesar, rintangan, dan hal yang pernah saya atasi dalam hidup saya. Menderita Bell’s Palsy dan bermain di final piala besar serta menang adalah hal terbesar bagi saya."
Warisan ketahanan yang murni
Duberry akhirnya meninggalkan Chelsea pada tahun 1999. Ia kemudian bermain untuk Leeds United, Stoke City, Reading, Wycombe, St. Johnstone, dan Oxford United sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2013. Selama masa baktinya bersama The Blues, ia tampil dalam 115 pertandingan, mencetak tiga gol, dan memberikan tiga assist.
