Mantan bintang Chelsea mengungkapkan bahwa ia bermain dalam final Eropa dengan setengah wajahnya lumpuh

Berbicara di podcast SACKED!, Duberry mengatakan: "Yang paling menonjol bagi saya karena menjadi dasar ketahanan saya dan siapa diri saya, [adalah Piala Pemenang Piala]. Saya menderita, tidak banyak orang yang tahu ini, saya tidak menceritakan kisahnya."

“Dulu tidak seperti sekarang di mana segala sesuatu menjadi berita, tapi pertandingan terbesar dalam hidup saya saat itu adalah Piala Pemenang Piala. Saya berusia 20 atau 21 tahun, dan dua minggu sebelum itu saya menderita Bell’s Palsy. Orang-orang mungkin bertanya: ‘Apa itu Bell’s Palsy?’ Intinya, itu adalah stroke kecil di sisi wajah Anda. Wajah Anda hanya runtuh. Seseorang berkata: ‘Lihat wajahmu.’ Dan aku menjawab: ‘Ya, lihat wajahmu.’ Sedikit bercanda. Lalu mereka berkata: ‘Tidak, serius, Dubes, lihat wajahmu.’ Aku pergi ke toilet dan melihat wajahku, dan aku tidak bisa menggerakkan wajahku. Aku terlihat seperti Sloth di The Goonies jika kamu membayangkan versi hitamnya."

"Aku berpikir, 'Oh my God.' Aku menelepon fisioterapisku untuk menemui dokter klub di Chelsea, naik mobil, dan semua teman-temanku bercanda di perjalanan. Saat mengemudi, aku melihat wajahku di cermin, dan aku tidak bisa menggerakkan wajahku. Aku bertemu dokter dan dia bilang aku menderita Bell’s Palsy. Apa itu Bell’s Palsy? Aku tidak tahu apa itu Bell’s Palsy? Nah, berapa lama aku akan mengalaminya, karena aku berpikir kita punya final piala. Kita baru saja mengalahkan Middlesbrough di Piala Liga. Bisa dua minggu, dua bulan, atau dua tahun."