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Mantan bintang Chelsea Joe Cole mengkritik klub itu karena menjual Kai Havertz yang disebutnya "kelas dunia" kepada rival sesama London, Arsenal
Cole mengkritik keputusan transfer Chelsea
Cole mengecam Chelsea karena menjual Havertz ke Arsenal dalam kesepakatan senilai £65 juta pada 2023. Havertz mencetak gol penyeimbang dalam kemenangan terbaru Arsenal 2-1 atas Chelsea, membatalkan gol awal dari Morgan Rogers sebelum Martin Odegaard mencetak gol penentu kemenangan.
Berbicara kepada Premier League Productions, Cole mengungkapkan frustrasinya secara penuh: "Saya pikir jika Anda punya Kai Havertz di klub Anda, Anda melihatnya setiap hari, dari pekan ke pekan. Pelatih dan manajer datang dan pergi, tetapi para Direktur Sepak Bola? Lihatlah jumlah uang yang telah dihabiskan klub untuk penyerang tengah sejak mereka membiarkannya pergi dari pintu."
Perbandingan dengan De Bruyne dan manajer legendaris
Cole selanjutnya juga mempertanyakan strategi klub yang membiarkan talenta terbaik pergi, dengan menarik paralel langsung dengan kepergian penting lainnya. Cole menambahkan: "Ini sama sekali tidak cukup baik; saya pikir ini harus berhenti terjadi. Ini terjadi dengan Kevin De Bruyne [pergi]; ini terjadi dengan Kai Havertz. Kesepakatan seperti itu tidak pernah terjadi di Manchester United pada era Sir Alex Ferguson, atau dengan Arsene Wenger di Arsenal. Kapan Anda pernah mendengar mereka melepas seorang pemain yang kemudian menjadi kelas dunia di salah satu rival Anda?"
Hasil ini membuat Arsenal meraih maksimal sembilan poin dari tiga pertandingan, sementara Chelsea tetap berada di peringkat keempat dengan enam poin.
Pujian Arsenal untuk Havertz
Mikel Arteta dan Odegaard penuh pujian untuk Havertz setelah penampilan berpengaruhnya pada hari Minggu. Odegaard menyoroti kecerdasan rekan setimnya itu, dengan mengatakan: "Dia pemain yang sangat cerdas. Pergerakannya sangat bagus dan dia banyak menarik perhatian para bek, dan itu adalah gol yang brilian."
Arteta juga memuji kontribusi keseluruhan Havertz dan performa terkini sang pemain. "Dia terlihat bahagia. Dia terlihat sudah nyaman, bahagia, dan beberapa hal hebat juga terjadi dalam kehidupan pribadinya," jelas Arteta. "Dia merasa bugar, dia berlatih setiap hari dan memiliki rutinitas ini sekarang. Dia mencetak gol, tetapi bukan hanya itu, dia juga melakukan pekerjaan luar biasa untuk tim."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kedua klub?
Arsenal kini akan mengalihkan perhatian mereka ke kompetisi Eropa saat bersiap menghadapi Napoli pada Rabu malam dalam laga pembuka Liga Champions musim ini. Sementara itu, Chelsea harus berupaya bangkit dari kemunduran di kompetisi domestik ini ketika menghadapi Leeds United pada pertengahan pekan di ajang Piala Carabao.
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