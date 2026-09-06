Cole mengecam Chelsea karena menjual Havertz ke Arsenal dalam kesepakatan senilai £65 juta pada 2023. Havertz mencetak gol penyeimbang dalam kemenangan terbaru Arsenal 2-1 atas Chelsea, membatalkan gol awal dari Morgan Rogers sebelum Martin Odegaard mencetak gol penentu kemenangan.

Berbicara kepada Premier League Productions, Cole mengungkapkan frustrasinya secara penuh: "Saya pikir jika Anda punya Kai Havertz di klub Anda, Anda melihatnya setiap hari, dari pekan ke pekan. Pelatih dan manajer datang dan pergi, tetapi para Direktur Sepak Bola? Lihatlah jumlah uang yang telah dihabiskan klub untuk penyerang tengah sejak mereka membiarkannya pergi dari pintu."