Mantan bintang Chelsea, Filipe Luis, menolak tawaran pekerjaan dari Bayer Leverkusen dan justru pindah ke Monaco secara mengejutkan
Langkah mengejutkan ke Kepangeranan
Perputaran manajerial ini menghadirkan kejutan paling tak terduga sejauh ini, seiring dengan persiapan Luis untuk mengambil alih Monaco. Meskipun dikaitkan dengan beberapa posisi kosong bergengsi di seluruh benua, pelatih asal Brasil ini akan menuju Stade Louis II untuk memimpin klub tersebut memasuki era baru.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa ia siap menggantikan Sebastien Pocognoli, yang akan hengkang setelah delapan bulan di klub tersebut.
Leverkusen terpaksa menelan pil pahit
Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Bayer Leverkusen, yang telah menargetkan bek kiri tersebut sebagai incaran utama untuk skuad cadangan mereka. Setelah masa kejayaan di Bundesliga, klub Jerman itu sangat ingin mendatangkan sosok dengan pemikiran taktis segar yang juga memiliki rekam jejak bermain kelas atas seperti Luis, namun mereka harus pulang dengan tangan hampa akibat keputusannya untuk pindah ke Prancis.
Leverkusen bukanlah satu-satunya pihak yang kecewa. Nama pemain Brasil itu juga sempat dikaitkan dengan kembalinya yang sensasional ke Chelsea, serta klub raksasa Portugal, Benfica. Namun, proyek yang ditawarkan oleh direktur olahraga Monaco, Thiago Scuro, terbukti terlalu menggiurkan untuk ditolak, sehingga tercapai kesepakatan cepat yang mengejutkan banyak pihak di industri ini.
Membangun untuk jangka panjang
Lamanya kontrak yang ditawarkan kepada Luis menunjukkan bahwa Monaco benar-benar berkomitmen pada visi jangka panjang di bawah kepemimpinannya. Dengan mengikatnya hingga Juni 2028, klub ini akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan pelatih berusia 40 tahun tersebut untuk menerapkan filosofi sepak bolanya di salah satu liga paling kompetitif di Eropa.
Scuro diyakini sebagai motor di balik negosiasi tersebut, bekerja secara diam-diam di belakang layar untuk memastikan kesepakatan itu diselesaikan sebelum klub lain dapat secara resmi menyatakan minat mereka. Hubungan antara kedua orang Brasil tersebut dilaporkan menjadi kunci dalam meyakinkan Luis bahwa Monaco adalah tempat yang tepat untuk pengembangan karier manajerialnya.
Kenaikan pesat berkat kesuksesan Flamengo
Kenaikan karier Luis yang pesat di dunia kepelatihan terjadi setelah masa jabatannya yang sangat sukses di Flamengo, di mana ia menjabat sebagai pelatih dari tahun 2024 hingga Maret 2026. Selama berada di Rio de Janeiro, ia membuktikan keahlian taktisnya dengan membawa klub tersebut meraih gelar juara liga dan trofi bergengsi Copa Libertadores pada tahun 2025. Kesuksesan ini melambungkan namanya ke panggung dunia, sehingga kepindahannya ke liga besar Eropa terasa tak terelakkan.
Pengalamannya di level tertinggi sepak bola dunia tidak dapat disangkal. Selama masa bermainnya, ia dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di generasinya, terutama setelah memenangkan gelar Liga Premier bersama Chelsea dan berbagai trofi bersama Atletico.