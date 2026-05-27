Mantan bintang Chelsea dan Brasil sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pelatih Bayer Leverkusen

Leverkusen telah memulai negosiasi dengan Luis dalam upaya mereka untuk memulai era baru. Menurut Sky Sport, pelatih berusia 40 tahun itu jelas menjadi pilihan utama dewan direksi klub, meskipun Die Werkself tetap menyiapkan daftar opsi alternatif jika kesepakatan tersebut gagal terwujud.

Klub asal Jerman ini saat ini sedang menyelesaikan proses pemecatan Hjulmand, yang kesulitan memenuhi ekspektasi sejak menggantikan Erik ten Hag, yang harus hengkang setelah pertandingan kedua musim lalu. Meskipun kontrak Hjulmand masih berlaku hingga 2027, petinggi klub siap mengumumkan pemecatannya segera setelah penggantinya ditetapkan.