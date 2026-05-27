Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Chelsea dan Brasil sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pelatih Bayer Leverkusen
Leverkusen memulai pembicaraan dengan Luis
Leverkusen telah memulai negosiasi dengan Luis dalam upaya mereka untuk memulai era baru. Menurut Sky Sport, pelatih berusia 40 tahun itu jelas menjadi pilihan utama dewan direksi klub, meskipun Die Werkself tetap menyiapkan daftar opsi alternatif jika kesepakatan tersebut gagal terwujud.
Klub asal Jerman ini saat ini sedang menyelesaikan proses pemecatan Hjulmand, yang kesulitan memenuhi ekspektasi sejak menggantikan Erik ten Hag, yang harus hengkang setelah pertandingan kedua musim lalu. Meskipun kontrak Hjulmand masih berlaku hingga 2027, petinggi klub siap mengumumkan pemecatannya segera setelah penggantinya ditetapkan.
- Getty Images Sport
Kenaikan pesat di bangku cadangan
Luis baru saja gantung sepatu pada awal 2024 setelah menjalani karier bermain yang legendaris, yang mencakup 333 penampilan bersama Atlético Madrid dan 44 penampilan bersama tim nasional Brasil. Namun, transisinya ke dunia kepelatihan berlangsung sangat cepat, setelah ia mengambil alih klub raksasa Brasil, Flamengo, pada September 2024.
Selama masa jabatannya yang singkat di Amerika Selatan, mantan bek kiri ini menunjukkan kecerdasan taktisnya dengan membawa Flamengo meraih gelar liga dan trofi bergengsi Copa Libertadores. Meskipun telah diberhentikan dari jabatannya pada bulan Maret, reputasinya tetap tinggi di seluruh Eropa berkat prestasinya di Brasil.
Gagal lolos ke Liga Champions
Desakan untuk menunjuk pelatih kepala baru muncul setelah musim Bundesliga yang mengecewakan bagi Leverkusen. Klub ini gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu lolos ke Liga Champions, setelah kalah dalam persaingan sengit dengan tim-tim seperti Stuttgart. Alih-alih, Leverkusen mengakhiri musim liga di peringkat keenam, yang memastikan partisipasi mereka di Liga Europa musim depan.
Ketidakpuasan di dalam skuad dan ruang direksi mulai terlihat jelas pada pekan-pekan terakhir musim ini, dengan banyak pihak menyoroti kurangnya konsistensi taktis. Penunjukan Luis akan menandai pergeseran filosofi yang signifikan saat Leverkusen berupaya kembali ke kompetisi elit Eropa.
- AFP
Prestasi di level Eropa dan rekam jejak sebagai pemain
Luís membawa segudang pengalaman di dunia sepak bola Eropa berkat karier bermainnya yang gemilang bersama Atlético dan Chelsea. Selama membela Los Rojiblancos, bek asal Brasil ini berhasil meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dua trofi Liga Europa, dan tiga gelar UEFA Super Cup, serta dua kali mencapai final Liga Champions. Masa baktinya di Inggris pun tak kalah gemilang, di mana ia berhasil meraih gelar Premier League dan Piala Liga bersama Chelsea.