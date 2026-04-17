Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Chelsea dan Arsenal itu mengatakan bahwa klub-klub Inggris 'menghalangi' niatnya untuk menjadi manajer sebelum ia memulai kariernya di divisi dua Italia
Cole mengambil alih kendali di Italia
Mantan bintang Chelsea dan Arsenal itu mengambil "langkah berani" dengan menerima tawaran melatih Cesena, klub divisi dua Italia, setelah hampir tujuh tahun berkarier sebagai asisten pelatih ternama. Meskipun telah membangun riwayat kepelatihan yang luas di Chelsea, Everton, dan timnas Inggris U-21, Cole terus-menerus terhambat oleh narasi "kurangnya pengalaman" di negaranya sendiri. Penunjukannya di Emilia-Romagna merupakan langkah langka bagi seorang pelatih Inggris untuk masuk ke piramida sepak bola Italia, di mana ia sebelumnya pernah bermain sebagai pemain bersama Roma.
- AFP
Kekecewaan terhadap sistem pendidikan Inggris
Cole mengkritik logika yang tidak masuk akal yang digunakan oleh klub-klub Inggris yang menuntut pengalaman, namun menolak memberikan kesempatan yang justru dibutuhkan untuk memperolehnya. Ia menekankan kebanggaannya sebagai pelatih berkulit hitam asal Inggris yang bekerja di luar negeri dan bertekad untuk menerapkan gaya permainan baru yang intens di klub barunya.
Merenungkan hambatan yang ia hadapi sebelum pindah ke Serie B, Cole mengatakan kepada BBC Sport: "Saya mulai merasa putus asa karena kurangnya peluang, dari beberapa klub di Inggris yang saya ajak bicara. Mereka suka mengemukakan alasan 'Anda tidak memiliki pengalaman'. Dan saya seperti, saya mengerti apa yang Anda katakan, saya setuju - tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman?
"Itulah pertarungan yang harus kamu hadapi sebagai asisten pelatih selama enam atau tujuh tahun - kamu harus mengambil risiko, tapi klub juga harus mengambil risiko. Saya rasa tidak banyak pelatih Inggris berkulit hitam yang bekerja di Italia, jadi ya, ini adalah langkah besar bagi mereka dan saya sangat bangga berada di sini. Ini tempat yang hebat untuk berada dan memulai. Saya senang bisa kembali. Kami akan melakukan sesuatu yang berbeda - sedikit istimewa."
Membangun identitas yang unik
Sementara rekan-rekan sezamannya seperti Frank Lampard dengan cepat menduduki posisi di level teratas, Cole menegaskan bahwa ia sengaja memilih untuk membangun fondasi agar benar-benar siap menghadapi tekanan sebagai manajer. Ia menyebut tokoh-tokoh seperti Thierry Henry dan Carlo Ancelotti sebagai panutannya, namun tetap fokus untuk membentuk identitasnya sendiri daripada sekadar meniru manajer-manajer sebelumnya.
Membahas ambisi jangka panjangnya dan keinginannya untuk membuktikan diri melalui kerja keras daripada reputasi, Cole menyatakan: "Frank Lampard sangat hebat—dia sudah berada di level yang lebih tinggi daripada saya setelah pensiun. Orang-orang membandingkan saya dengan Frank dan bertanya mengapa saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Saya belum siap. Itu cukup sederhana. Saya berusaha membangun fondasi dan memastikan saya siap untuk kesempatan ini."
Dia menambahkan: "Saya tidak akan menjadi Jose Mourinho - saya tidak memiliki status atau rasa hormat itu karena saya belum memenangkan apa pun. Carlo Ancelotti tenang dan santai - serta pemain dan manajer yang sukses - jadi saya tidak bisa menjadi dia. Saya tidak bisa menjadi Rafa Benitez. Saya harus mengambil sedikit hal dari mereka, menjadi diri sendiri, dan percaya pada proses saya, serta fokus pada Cesena. Saya ingin bekerja dan semoga, suatu hari nanti, saya bisa memenangkan trofi."
- Getty Images Sport
Ujian di Palermo menanti
Cole menghadapi tantangan taktis yang cukup berat pada Sabtu ini saat ia membawa tim Cesena menghadapi Palermo dalam laga krusial Serie B. Saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen dengan 44 poin dari 34 pertandingan, klub tersebut masih berada di jalur yang tepat untuk lolos ke babak penyisihan play-off promosi. Manajer baru tersebut telah berupaya menerapkan gaya permainan yang lebih fleksibel dan mengutamakan penguasaan bola guna menghentikan penurunan performa tim dalam laga tandang belakangan ini, sekaligus mempertahankan upaya mereka untuk kembali ke kasta tertinggi.