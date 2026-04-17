Mantan bintang Chelsea dan Arsenal itu mengatakan bahwa klub-klub Inggris 'menghalangi' niatnya untuk menjadi manajer sebelum ia memulai kariernya di divisi dua Italia

Cole mengkritik logika yang tidak masuk akal yang digunakan oleh klub-klub Inggris yang menuntut pengalaman, namun menolak memberikan kesempatan yang justru dibutuhkan untuk memperolehnya. Ia menekankan kebanggaannya sebagai pelatih berkulit hitam asal Inggris yang bekerja di luar negeri dan bertekad untuk menerapkan gaya permainan baru yang intens di klub barunya.

Merenungkan hambatan yang ia hadapi sebelum pindah ke Serie B, Cole mengatakan kepada BBC Sport: "Saya mulai merasa putus asa karena kurangnya peluang, dari beberapa klub di Inggris yang saya ajak bicara. Mereka suka mengemukakan alasan 'Anda tidak memiliki pengalaman'. Dan saya seperti, saya mengerti apa yang Anda katakan, saya setuju - tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman?

"Itulah pertarungan yang harus kamu hadapi sebagai asisten pelatih selama enam atau tujuh tahun - kamu harus mengambil risiko, tapi klub juga harus mengambil risiko. Saya rasa tidak banyak pelatih Inggris berkulit hitam yang bekerja di Italia, jadi ya, ini adalah langkah besar bagi mereka dan saya sangat bangga berada di sini. Ini tempat yang hebat untuk berada dan memulai. Saya senang bisa kembali. Kami akan melakukan sesuatu yang berbeda - sedikit istimewa."