Mantan bintang Celtic, Kyogo Furuhashi, bergabung dengan LA Galaxy di MLS setelah penyerang asal Jepang itu memutuskan hubungan dengan Birmingham milik Tom Brady menyusul kegagalan transfer senilai £10 juta

Transfer senilai £10 juta ke Birmingham tidak terwujud seperti yang diharapkan, yang berdampak besar pada Kyogo. Setelah tidak pernah menjadi starter sejak pertengahan Januari dan menjalani operasi bahu, ia kehilangan tempatnya di skuad Jepang untuk Piala Dunia.

Mantan penyerang Birmingham, Clinton Morrison, menjelaskan situasi tersebut secara eksklusif kepada GOAL: "Saya tidak mengerti mengapa hal ini tidak berjalan lancar karena di Celtic, pergerakannya, peluang-peluang yang diciptakannya, dan gol-gol yang dicetaknya sangat fantastis. Ia memang mendapatkan peluang di Birmingham City, tetapi tidak mampu mengonversinya menjadi gol, dan hal seperti itu bisa saja terjadi. Itu hanyalah pemain yang kurang percaya diri dan hal itu belum benar-benar membuahkan hasil. Kerja kerasnya luar biasa, tetapi Anda harus memiliki lebih dari sekadar kerja keras saat menjadi penyerang nomor sembilan. Anda harus mencetak gol, dan dia memang mendapat peluang, tetapi dia terlalu terburu-buru saat menghadapinya."