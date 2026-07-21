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Mantan bintang Celtic, Kyogo Furuhashi, bergabung dengan LA Galaxy di MLS setelah penyerang asal Jepang itu memutuskan hubungan dengan Birmingham milik Tom Brady menyusul kegagalan transfer senilai £10 juta
LA Galaxy mengonfirmasi transfer Kyogo Furuhashi
LA Galaxy telah mengumumkan bahwa klub tersebut telah menyepakati transfer Kyogo Furuhashi dari Birmingham City. Penyerang tersebut bergabung dengan klub MLS tersebut dengan kontrak yang berlaku hingga musim 2030-31.
Kyogo meninggalkan Birmingham setelah menjalani masa-masa sulit di Championship, di mana ia hanya mencetak tiga gol dalam 31 penampilan di semua kompetisi. Manajer umum LA Galaxy, Will Kuntz, menyambut baik kedatangan pemain ini dalam sebuah pernyataan resmi: "Kami sangat antusias menyambut Kyogo di LA Galaxy dan di Los Angeles. Ia membawa pengalaman yang sangat kaya setelah pernah bermain bersama Tim Nasional Jepang, di Liga Champions UEFA, dan di beberapa liga domestik terbaik di Eropa."
Penampilan gemilang Celtic dan kesulitan dalam bursa transfer belakangan ini
Sebelum mengalami masa-masa sulit belakangan ini, Kyogo meraih kesuksesan besar bersama Celtic, dengan mencetak 85 gol dalam 165 penampilan. Selama berkarier di Skotlandia, ia berhasil meraih berbagai gelar juara yang luar biasa, termasuk empat gelar juara Liga Utama Skotlandia, dua gelar Piala Skotlandia, dan tiga gelar Piala Liga Skotlandia.
Selama musim 2022-23, ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 27 gol di liga. Sebagaimana dilaporkan oleh GOAL, setelah sebentar bermain di Prancis bersama Stade Rennais, Birmingham berhasil mendatangkannya melalui transfer senilai £10 juta pada Juli 2025. Sebelum petualangannya di Eropa, Kyogo juga menjuarai Piala Jepang dan Piala Super Jepang bersama Vissel Kobe, yang menunjukkan kualitasnya sebelum kegagalan senilai £10 juta baru-baru ini.
Krisis kepercayaan memengaruhi harapan internasional
Transfer senilai £10 juta ke Birmingham tidak terwujud seperti yang diharapkan, yang berdampak besar pada Kyogo. Setelah tidak pernah menjadi starter sejak pertengahan Januari dan menjalani operasi bahu, ia kehilangan tempatnya di skuad Jepang untuk Piala Dunia.
Mantan penyerang Birmingham, Clinton Morrison, menjelaskan situasi tersebut secara eksklusif kepada GOAL: "Saya tidak mengerti mengapa hal ini tidak berjalan lancar karena di Celtic, pergerakannya, peluang-peluang yang diciptakannya, dan gol-gol yang dicetaknya sangat fantastis. Ia memang mendapatkan peluang di Birmingham City, tetapi tidak mampu mengonversinya menjadi gol, dan hal seperti itu bisa saja terjadi. Itu hanyalah pemain yang kurang percaya diri dan hal itu belum benar-benar membuahkan hasil. Kerja kerasnya luar biasa, tetapi Anda harus memiliki lebih dari sekadar kerja keras saat menjadi penyerang nomor sembilan. Anda harus mencetak gol, dan dia memang mendapat peluang, tetapi dia terlalu terburu-buru saat menghadapinya."
- (C)Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi Furuhashi di MLS?
Kyogo kini akan menunggu penerbitan Visa P-1-nya sebelum secara resmi turun ke lapangan bersama LA Galaxy. Penyerang ini akan mengisi slot pemain asing dalam skuad, seiring upaya klub untuk mengintegrasikan naluri mencetak golnya yang tak terbantahkan ke dalam formasi serangan mereka. Setelah menjalani musim domestik yang mengecewakan di berbagai negara Eropa, Kyogo harus segera fokus untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan menambah gelar juara ke dalam koleksinya di Amerika.
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