Mantan bintang Brasil mengisyaratkan bahwa Neymar 'tidak ingin pergi ke Piala Dunia' saat perbandingan dengan Ronaldo dilontarkan
Luizao mempertanyakan motivasi Neymar
Saat tampil di acara "World Champion with Galvão" di saluran N Sports, Luizao tidak segan-segan mengomentari kondisi mental pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil tersebut. Meskipun sebagian besar dunia sepak bola masih mengharapkan Neymar menjadi sosok kunci di Piala Dunia mendatang, sang juara Piala Dunia 2002 itu menyiratkan bahwa keinginan sang pemain mungkin tidak sejalan dengan ekspektasi tersebut.
"Saya rasa Neymar tidak ingin pergi ke Piala Dunia," Luizao memulai. Mantan striker yang terkenal dengan penyelesaian akhir yang akurat selama kariernya, di mana ia mencatatkan 12 penampilan untuk Brasil dan menjadi pahlawan di Corinthians, menyoroti kurangnya inisiatif yang terlihat dari Neymar terkait hubungannya dengan tim nasional.
Perbandingan dengan Ronaldo Nazario
Dalam membenarkan pandangannya, Luizao menarik paralel yang jelas antara situasi Neymar saat ini dan tekad legendaris yang ditunjukkan oleh Ronaldo Nazario menjelang Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Ronaldo terkenal berhasil mengatasi cedera yang mengancam kariernya untuk membawa Brasil meraih gelar kelima mereka, sebuah tingkat semangat yang menurut Luizao tidak terlihat pada Neymar.
"Ayo, Galvao, ketika kita menginginkannya, seperti Ronaldo menginginkannya... Saya akan mencari pelatih untuk berbicara, dan pelatih pun akan mencarinya. Ketika kita menginginkannya, kita akan mengejarnya," tambah Luizao.
Kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat
Selain mengkritik para pemain secara individu, Luizao juga menyoroti manajemen tim nasional Brasil, sambil memuji kemampuan Carlo Ancelotti dalam menegakkan disiplin.
"Saya pikir para pemain ini membutuhkan pelatih yang tegas," tegasnya. Luizao kemudian mengenang prestise seragam kuning, sambil mengingat komitmen yang ia tunjukkan pada awal kariernya di level internasional: "Saya harus menyewa setelan jas untuk pergi ke tim nasional junior."
Waktu semakin habis
Beberapa pencapaian penting dalam karier Luizao antara lain menjadi bagian dari skuad juara Piala Dunia 2002 dan meraih medali perunggu Olimpiade di Atlanta 1996. Prestasi domestiknya pun tak kalah gemilang, dengan meraih gelar Copa Libertadores bersama Vasco da Gama dan Sao Paulo, serta gelar Piala Dunia Antarklub bersama Corinthians.
Seiring mendekatnya hitungan mundur menuju Piala Dunia 2026, komentarnya menjadi pengingat tegas akan standar yang diharapkan di dalam skuad Brasil. Apakah Neymar dapat membuktikan para pengkritiknya salah dan meniru semangat para legenda masa lalu tetap menjadi pertanyaan kunci bagi Selecao menjelang upaya mereka meraih bintang keenam, dengan pemanggilan ke tim nasional sama sekali tidak dijamin mengingat ia belum bermain untuk negaranya sejak 2023.