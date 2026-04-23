Mantan bintang Brasil itu menegaskan bahwa Neymar 'belum berada di level yang seharusnya' untuk Piala Dunia 2026

Perdebatan seputar peran Neymar di tim nasional Brasil semakin memanas setelah komentar dari Rai, pemenang Piala Dunia 1994. Dalam wawancara di program Prancis Rothen S'enflamme, mantan gelandang Brasil dan PSG itu menyatakan bahwa penyerang berusia 34 tahun tersebut saat ini kesulitan mempertahankan kondisi fisik yang diperlukan untuk sepak bola internasional level elit.

Meskipun mengakui dampak yang bisa diberikan Neymar, Rai blak-blakan mengenai kondisi fisik sang pemain saat ini. "Jika dia datang, dia akan memberikan dampak pada tim," kata Rai. "[Carlo] Ancelotti sedang menilai para pemain untuk mengetahui pendapat mereka. Dia adalah pelatih yang cerdas; dia akan tahu cara menilai apakah Neymar memberikan pengaruh positif bagi tim. Dia tidak dalam performa terbaiknya; dia mengalami banyak masalah fisik. Dia tidak bisa kembali ke performa puncaknya; dia kehilangan kecepatan. Tentu saja, dia masih bisa memberikan umpan-umpan hebat - dia adalah bintang - tapi menurut saya saat ini dia tidak berada di level yang seharusnya."