Mantan bintang Brasil itu menegaskan bahwa Neymar 'belum berada di level yang seharusnya' untuk Piala Dunia 2026
Rai mengutarakan kekhawatirannya terkait kebugaran
Perdebatan seputar peran Neymar di tim nasional Brasil semakin memanas setelah komentar dari Rai, pemenang Piala Dunia 1994. Dalam wawancara di program Prancis Rothen S'enflamme, mantan gelandang Brasil dan PSG itu menyatakan bahwa penyerang berusia 34 tahun tersebut saat ini kesulitan mempertahankan kondisi fisik yang diperlukan untuk sepak bola internasional level elit.
Meskipun mengakui dampak yang bisa diberikan Neymar, Rai blak-blakan mengenai kondisi fisik sang pemain saat ini. "Jika dia datang, dia akan memberikan dampak pada tim," kata Rai. "[Carlo] Ancelotti sedang menilai para pemain untuk mengetahui pendapat mereka. Dia adalah pelatih yang cerdas; dia akan tahu cara menilai apakah Neymar memberikan pengaruh positif bagi tim. Dia tidak dalam performa terbaiknya; dia mengalami banyak masalah fisik. Dia tidak bisa kembali ke performa puncaknya; dia kehilangan kecepatan. Tentu saja, dia masih bisa memberikan umpan-umpan hebat - dia adalah bintang - tapi menurut saya saat ini dia tidak berada di level yang seharusnya."
Perjalanan panjang menuju pemulihan
Perjalanan Neymar selama beberapa tahun terakhir lebih banyak diwarnai oleh masa pemulihan daripada penampilan gemilang di lapangan. Setelah pindah ke klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal, pada tahun 2023, kariernya di Timur Tengah terhenti akibat cedera lutut parah yang dialaminya saat Brasil bertanding melawan Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan pada Oktober 2023. Penampilan itu tetap menjadi penampilan terakhirnya bersama tim nasional. Kembalinya ke klub masa kecilnya, Santos, pada Januari 2025 belum banyak membantu memulihkan performanya.
Dalam sembilan penampilan untuk Santos musim ini, Neymar telah mencetak empat gol dan empat assist di liga dan kompetisi kontinental. Namun, manajemennya tetap berhati-hati; ia telah absen dalam beberapa pertandingan domestik sebagai tindakan pencegahan dan baru-baru ini menjalani prosedur bedah regeneratif menggunakan plasma kaya trombosit untuk memperkuat sendi-sendinya dan mempercepat kembalinya ke kondisi puncak.
Masalah pemilihan pemain yang dihadapi Ancelotti
Kedatangan Ancelotti sebagai pelatih kepala Brasil telah membuat proses seleksi skuad menjadi sorotan yang lebih tajam. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa hanya pemain yang berada dalam kondisi fisik prima yang akan dipertimbangkan untuk turnamen 2026 di Amerika Utara. Hal ini menempatkan Neymar dalam posisi yang tidak pasti saat ia berjuang melawan waktu untuk membuktikan ketahanannya.
Ancelotti diperkirakan akan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada 18 Mei. Hingga saat itu, staf pelatih akan memantau beban kerja Neymar di Santos dengan cermat. Meskipun statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, kurangnya kebugaran pertandingan di level tertinggi tetap menjadi faktor penentu yang bisa membuat sang legenda bernomor punggung 10 ini tereliminasi sepenuhnya dari skuad.
Mengelola beban kerja di Santos
Saat ini, fokus Neymar tetap pada upaya menemukan konsistensi bersama Santos. Pelatih kepala Cuca telah mengonfirmasi bahwa Neymar tidak akan diturunkan dalam laga Serie A berikutnya melawan Bahia, dengan harapan istirahat ini akan memastikan ia dalam kondisi prima untuk pertandingan krusial Copa Sudamericana melawan San Lorenzo di Argentina. Situasi yang rumit ini menyoroti betapa rapuhnya kondisi kebugarannya saat ini.
Bagi Selecao, dilemanya adalah apakah mereka bisa mengambil risiko dengan membawa versi yang kurang prima dari pemain andalan mereka. Seperti yang dicatat Rai, meskipun visi dan umpan Neymar tetap kelas dunia, hilangnya kecepatan eksplosif dalam pertandingan modern yang intensitasnya tinggi bisa menjadi beban. Dunia sepak bola kini menanti tanggal 18 Mei untuk melihat apakah salah satu talenta terbesar dalam permainan ini akan menari untuk terakhir kalinya di panggung dunia.