Mantan bintang Brasil itu dengan tegas menyatakan bahwa Neymar akan jadi 'ayam tanpa kepala' jika diturunkan dalam laga seru PSG vs Bayern Munich & 'tidak pantas' bermain di Piala Dunia 2026
Casagrande mempertanyakan semangat bertanding Neymar
Harapan Neymar untuk memimpin Brasil menuju Piala Dunia 2026 kini dipertanyakan serius setelah penampilan mengecewakan bersama Santos melawan San Lorenzo di Copa Sudamericana. Dalam wawancara dengan UOL News Esporte, mantan penyerang Timnas Brasil Casagrande menyoroti kesenjangan besar antara kondisi fisik Neymar saat ini dan standar elit sepak bola Eropa yang terlihat dalam laga klasik Liga Champions pekan ini antara PSG dan Bayern.
Dia berkata: "Ambil contoh Neymar, yang bermain melawan San Lorenzo ini, ambil Neymar ini dan letakkan dia di tengah lapangan untuk PSG dan Bayern Munich. Bagaimana Anda melihatnya di lapangan? Ambil apa yang dia lakukan, ambil intensitasnya, dan letakkan di sana di PSG dan Bayern Munich. Dia akan seperti ayam tanpa kepala, melihat ke sana-sini - dia tidak akan mendapatkan bola. Tidak ada cara untuk melihatnya dan mengatakan bahwa Neymar mampu bermain di Piala Dunia."
Perdebatan seputar Piala Dunia 2026
Meskipun Neymar tetap menjadi sosok legendaris dalam sepak bola Brasil, statistiknya belakangan ini telah memicu perdebatan sengit mengenai apakah reputasi saja sudah cukup untuk memberinya tiket ke turnamen 2026. Dengan Brasil kini berada di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Casagrande mengakui bahwa meskipun pelatih asal Italia itu mungkin masih memilih untuk memasukkan sang bintang, hal itu tidak akan didasarkan pada prestasi atau logika olahraga.
"Dia bahkan mungkin dipanggil oleh Ancelotti. Saya tidak meragukan hal itu. Dan jika dia dipanggil, baiklah, tidak masalah. Itu adalah pilihan pelatih. Tidak ada yang akan terus-menerus mempermasalahkannya. Setidaknya saya tidak akan melakukannya. Dan biarkan pelatih yang menangani dia untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Namun, mengenai apakah dia layak mendapatkannya, dia tidak layak," tambah mantan bintang Corinthians tersebut.
Data statistik di balik kritik tersebut
Untuk mendukung pernyataannya, Casagrande mengutip data mentah dari penampilan Neymar dalam laga imbang 1-1 melawan San Lorenzo, yang menggambarkan seorang pemain yang kesulitan memberikan pengaruh dalam pertandingan.
"Angka-angka itu menunjukkan hal itu, bukan? Satu tembakan dan tidak tepat sasaran. Lima umpan silang, satu yang tepat. Lima dribel, satu yang tepat. Jadi dia kehilangan bola empat kali, melakukan empat umpan silang yang salah," katanya. "Dan 27 kali lagi kehilangan penguasaan bola. Dia memenangkan dua duel dari delapan, jadi dia kalah enam kali. Lihatlah angka-angkanya, kawan. Angka-angka itu menunjukkan seperti apa penampilannya dalam pertandingan. Terus membicarakan umpan bagus, atau dribel yang berhasil, atau visi permainannya... Kamu punya 90 menit ditambah waktu tambahan. Bagi itu menjadi 90 menit, kamu akan melihat bahwa jumlah kesalahannya sangat banyak dibandingkan dengan jumlah keberhasilannya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Waktu Neymar semakin menipis untuk membuktikan kebugarannya kepada Ancelotti, mengingat daftar skuad akhir Brasil untuk Piala Dunia akan diumumkan pada 18 Mei. Ia harus kembali tampil gemilang bersama Santos agar masuk dalam pertimbangan, dimulai dari laga melawan Palmeiras, tim papan atas Serie A Brasil, pada Sabtu mendatang.