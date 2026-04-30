Mantan bintang Brasil itu dengan tegas menyatakan bahwa Neymar akan jadi 'ayam tanpa kepala' jika diturunkan dalam laga seru PSG vs Bayern Munich & 'tidak pantas' bermain di Piala Dunia 2026

Harapan Neymar untuk memimpin Brasil menuju Piala Dunia 2026 kini dipertanyakan serius setelah penampilan mengecewakan bersama Santos melawan San Lorenzo di Copa Sudamericana. Dalam wawancara dengan UOL News Esporte, mantan penyerang Timnas Brasil Casagrande menyoroti kesenjangan besar antara kondisi fisik Neymar saat ini dan standar elit sepak bola Eropa yang terlihat dalam laga klasik Liga Champions pekan ini antara PSG dan Bayern.

Dia berkata: "Ambil contoh Neymar, yang bermain melawan San Lorenzo ini, ambil Neymar ini dan letakkan dia di tengah lapangan untuk PSG dan Bayern Munich. Bagaimana Anda melihatnya di lapangan? Ambil apa yang dia lakukan, ambil intensitasnya, dan letakkan di sana di PSG dan Bayern Munich. Dia akan seperti ayam tanpa kepala, melihat ke sana-sini - dia tidak akan mendapatkan bola. Tidak ada cara untuk melihatnya dan mengatakan bahwa Neymar mampu bermain di Piala Dunia."