Mantan bintang Belanda memprediksi Virgil van Dijk akan PENSUN dari tim nasional setelah kegagalan di Piala Dunia 2026, dengan Ronald Koeman yang '100%' dipastikan akan hengkang

Menyusul kegagalan yang memilukan yang membuat Belanda gagal lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah gemilang mereka, Ronald de Boer meyakini bahwa pergantian kepemimpinan tak terhindarkan.

Berbicara kepada talkSPORT, mantan gelandang Ajax dan Rangers ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Ronald Koeman tidak akan bertahan di jabatannya setelah turnamen ini berakhir, terutama karena kontrak pelatih berusia 63 tahun itu akan berakhir musim panas ini.

“Begini saja, menurut saya dia akan melakukannya sendiri dan saya yakin dia akan melakukannya karena tekanannya sangat tinggi,” jelas De Boer. “Dan dia bilang, ‘Saya akan memikirkannya mungkin satu malam atau mungkin dua malam’, tapi dia pasti akan mundur, 100 persen pasti. Dia akan melakukannya sesuai keinginannya sendiri karena jika dia tidak melakukannya, saya rasa Nigel de Jong, direktur teknis federasi, yang akan melakukannya. Kami membutuhkan semangat baru dalam tim Belanda ini dan dimulai dari pelatih, saya rasa itu akan terjadi.” Manajer itu sendiri telah mengakui bahwa dia sedang mempertimbangkan posisinya setelah kekecewaan akibat adu penalti tersebut.



