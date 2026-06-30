AFP
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Mantan bintang Belanda memprediksi Virgil van Dijk akan PENSUN dari tim nasional setelah kegagalan di Piala Dunia 2026, dengan Ronald Koeman yang '100%' dipastikan akan hengkang
Kepergian Koeman ‘100 persen’ pasti
Menyusul kegagalan yang memilukan yang membuat Belanda gagal lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah gemilang mereka, Ronald de Boer meyakini bahwa pergantian kepemimpinan tak terhindarkan.
Berbicara kepada talkSPORT, mantan gelandang Ajax dan Rangers ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Ronald Koeman tidak akan bertahan di jabatannya setelah turnamen ini berakhir, terutama karena kontrak pelatih berusia 63 tahun itu akan berakhir musim panas ini.
“Begini saja, menurut saya dia akan melakukannya sendiri dan saya yakin dia akan melakukannya karena tekanannya sangat tinggi,” jelas De Boer. “Dan dia bilang, ‘Saya akan memikirkannya mungkin satu malam atau mungkin dua malam’, tapi dia pasti akan mundur, 100 persen pasti. Dia akan melakukannya sesuai keinginannya sendiri karena jika dia tidak melakukannya, saya rasa Nigel de Jong, direktur teknis federasi, yang akan melakukannya. Kami membutuhkan semangat baru dalam tim Belanda ini dan dimulai dari pelatih, saya rasa itu akan terjadi.” Manajer itu sendiri telah mengakui bahwa dia sedang mempertimbangkan posisinya setelah kekecewaan akibat adu penalti tersebut.
- Getty Images Sport
Van Dijk dikabarkan akan pensiun dari tim nasional
Dampak dari hal ini diperkirakan tidak akan berhenti di bangku cadangan saja, karena kapten berusia 34 tahun, Van Dijk, juga diperkirakan akan gantung sepatu dari tim nasional.
Terlepas dari statusnya sebagai pilar pertahanan tim, De Boer merasa pemain Liverpool tersebut mungkin akan memutuskan bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa diberikan di level internasional. Dengan turnamen besar berikutnya adalah Euro 2028 – di mana saat itu Van Dijk akan berusia 37 tahun – pergantian generasi tampaknya sudah di depan mata.
“Saya rasa kita akan mendengarnya segera dan saya rasa Van Dijk juga, dia pernah mengenakan ban kapten dan dia adalah kapten yang luar biasa, saya rasa dia mungkin akan mengatakan ‘ini adalah pertandingan terakhir saya’,” tambah De Boer. “Ya, banyak kritik karena dia tidak memimpin tim dengan tegas, tapi tetap saja, semua rasa hormat untuk Van Dijk karena dia telah menjadi kapten yang hebat, namun terkadang memang sudah waktunya untuk pergi.”
Taktik pertahanan di bawah tekanan
Kekalahan dari Maroko tersebut menandai penyimpangan yang mencolok dari prinsip-prinsip sepak bola Belanda tradisional, karena Oranje secara aneh mengklaim bahwa strategi mereka berhasil meskipun hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 120 menit pertandingan.
Van Dijk, yang telah membela negaranya dalam 96 pertandingan, memberikan penilaian yang membingungkan banyak pengamat setelah pertandingan. Ia menyatakan: “Sangat sulit untuk menganalisisnya saat ini. Pertandingan yang intens. Saya rasa kami solid di lini pertahanan. Mereka tidak benar-benar bisa menemukan pemain yang bebas di antara lini, jadi strategi kami tentu saja berhasil. Saya rasa kami mencetak gol yang bagus. Pada akhirnya, di masa tambahan waktu, kami terdesak ke belakang. Kemudian pertandingan berlanjut ke adu penalti, dan sayangnya, kami tersingkir.”
- Getty Images Sport
Sebuah warisan kepemimpinan berakhir
Van Dijk mengambil alih jabatan kapten selama masa kepelatihan pertama Koeman dan telah menjadi tokoh sentral dalam kebangkitan Belanda di panggung internasional. Dengan 13 gol yang dicetaknya untuk negaranya, ia tetap menjadi salah satu bek paling berprestasi di timnas Belanda, namun karier internasionalnya diwarnai oleh kegagalan tipis dan kekecewaan di turnamen, termasuk absen di Euro 2020 akibat cedera serta mengalami beberapa kekalahan dalam adu penalti.
Merenungkan beban emosional akibat kekalahan tersebut, sang kapten menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah melindungi rekan-rekan setimnya, bukan memikirkan masa depannya sendiri segera setelah pertandingan berakhir. “Saat ini, saya ingin segera masuk ke ruang ganti untuk bersama para pemain. Itulah satu-satunya pikiran saya saat ini,” katanya.