Monaco mengubah status pinjamannya menjadi transfer permanen pada musim panas 2026 setelah ia mencetak 12 gol dalam 30 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Menyingkirkan masalah kebugaran yang berulang tetap menjadi hal vital jika ia ingin memenuhi potensi besar yang ditunjukkannya saat muncul dari La Masia. Dengan jadwal pertandingan yang berat di depan mata, mendapatkan menit bermain reguler di bawah Luis akan krusial untuk mengukuhkan kebangkitannya.