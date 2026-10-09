AFP
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Mantan bintang Barcelona Ansu Fati mendekati comeback untuk Monaco melawan Toulouse setelah absen karena cedera
Fati mendekati comeback di Monaco
Menurut Mundo Deportivo, penyerang berusia 23 tahun itu menargetkan laga kandang hari Sabtu melawan Toulouse sebagai panggung untuk debut resminya pada 2026-27. Cedera otot betis yang dialami saat pramusim membuat staf medis mengambil pendekatan hati-hati, menunda comeback-nya hingga setelah jeda internasional. Kehadirannya dalam skuad pada hari pertandingan kini bergantung pada lampu hijau terakhir dari staf pelatih untuk memastikan ia kembali tanpa risiko kambuh sama sekali.
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Tanda-tanda positif dalam laga persahabatan di Pisa
Tanda-tanda positif soal kebugarannya pertama kali muncul pada 3 Oktober, ketika Monaco mengonfirmasi bahwa ia tampil dalam laga persahabatan melawan Pisa. Mantan penyerang Barcelona itu menjadi starter dan bermain selama 45 menit pertama dalam kemenangan 2-0 yang dipastikan lewat penalti Folarin Balogun dan gol Mika Biereth. Penampilan tersebut membuktikan bahwa pemulihannya berjalan sesuai jalur setelah berminggu-minggu menjalani rehabilitasi secara individu.
Luis meredam ekspektasi untuk bintang Spanyol
Merefleksikan penampilan tersebut dalam komentarnya yang dikutip oleh Nice-Matin, Filipe Luis memuji naluri Fati dalam menciptakan ancaman setiap kali menerima penguasaan bola di dekat kotak penalti. Namun, pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa sang penyerang masih harus menyempurnakan pergerakannya tanpa bola agar bisa memanfaatkan ruang serang dengan baik. Sikap hati-hati itu sejalan dengan program latihan yang juga disesuaikan untuk Balogun, Takumi Minamino, dan Mohammed Salisu demi memulihkan ketajaman mereka dengan aman.
- PRESSE SPORTS
Awal baru jauh dari Catalonia
Monaco mengubah status pinjamannya menjadi transfer permanen pada musim panas 2026 setelah ia mencetak 12 gol dalam 30 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Menyingkirkan masalah kebugaran yang berulang tetap menjadi hal vital jika ia ingin memenuhi potensi besar yang ditunjukkannya saat muncul dari La Masia. Dengan jadwal pertandingan yang berat di depan mata, mendapatkan menit bermain reguler di bawah Luis akan krusial untuk mengukuhkan kebangkitannya.
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