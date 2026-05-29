Mantan bintang Arsenal mendirikan perusahaan biokimia ramah lingkungan saat masih bermain untuk AC Milan, sambil menceritakan kisah kariernya yang luar biasa di luar dunia sepak bola

Flamini, yang pernah membela Arsenal dalam dua periode berbeda, mengenang perjalanan kariernya yang unik dan dengan bangga menyoroti kontribusinya di bidang sains. "Saya pernah bermain untuk AC Milan dan menemukan minat pada kimia. Berkat paten-paten saya, dunia menjadi tempat yang lebih bersih," ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan kapan usaha tersebut dimulai dan bagaimana hal itu awalnya menjadi pelampiasan psikologis yang penting selama karier sepak bolanya, sambil menambahkan: "Selama saya di AC Milan, hampir seperti cara untuk melampiaskan emosi. Ketika saya tidak berlatih, saya menghabiskan waktu mengembangkan GFBiochemicals, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang solusi kimia berkelanjutan terkait kesehatan dan lingkungan."

Pria asal Prancis ini juga menjelaskan bagaimana olahraga elit secara langsung membentuk pola pikir korporatnya dan menambahkan: "Disiplin, kerja sama tim, memiliki visi, pengorbanan, dan tujuan. Aspek mental membuat perbedaan: dalam sepak bola, Anda bisa memiliki semua bakat di dunia, tetapi tanpa mentalitas yang baik, Anda tidak akan bisa melangkah jauh. Dan hal yang sama berlaku untuk kewirausahaan: Anda bisa memiliki banyak ide, tetapi tidak tahu cara menerapkannya."