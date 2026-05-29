Mantan bintang Arsenal mendirikan perusahaan biokimia ramah lingkungan saat masih bermain untuk AC Milan, sambil menceritakan kisah kariernya yang luar biasa di luar dunia sepak bola
Berlusconi menginspirasi revolusi hijau
Dalam wawancara mendalam dengan La Gazzetta dello Sport, Flamini menceritakan bagaimana ia mendirikan perusahaannya, GFBiochemicals, saat masih bermain untuk AC Milan. Bergabung dengan klub tersebut pada 2008 di usia 24 tahun, ia menyerap atmosfer kewirausahaan di Milanello dan mendapatkan inspirasi besar dari sosok misterius Berlusconi.
Merenungkan dampak ini, Flamini menyatakan: “Silvio Berlusconi membuka dunia baru bagi saya. Ia adalah seorang wirausahawan yang sukses di segala bidang: sepak bola, bisnis, dan politik. Ia hadir di Milanello setiap minggu, dan pada akhir pekan ia ikut bersama kami dalam perjalanan tandang. Ia sangat ingin para pemainnya memiliki gairah terhadap hal lain selain sepak bola. Ia adalah sumber inspirasi bagi saya.”
Gelandang membahas pola pikir korporat
Flamini, yang pernah membela Arsenal dalam dua periode berbeda, mengenang perjalanan kariernya yang unik dan dengan bangga menyoroti kontribusinya di bidang sains. "Saya pernah bermain untuk AC Milan dan menemukan minat pada kimia. Berkat paten-paten saya, dunia menjadi tempat yang lebih bersih," ujarnya.
Dia kemudian menjelaskan kapan usaha tersebut dimulai dan bagaimana hal itu awalnya menjadi pelampiasan psikologis yang penting selama karier sepak bolanya, sambil menambahkan: "Selama saya di AC Milan, hampir seperti cara untuk melampiaskan emosi. Ketika saya tidak berlatih, saya menghabiskan waktu mengembangkan GFBiochemicals, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang solusi kimia berkelanjutan terkait kesehatan dan lingkungan."
Pria asal Prancis ini juga menjelaskan bagaimana olahraga elit secara langsung membentuk pola pikir korporatnya dan menambahkan: "Disiplin, kerja sama tim, memiliki visi, pengorbanan, dan tujuan. Aspek mental membuat perbedaan: dalam sepak bola, Anda bisa memiliki semua bakat di dunia, tetapi tanpa mentalitas yang baik, Anda tidak akan bisa melangkah jauh. Dan hal yang sama berlaku untuk kewirausahaan: Anda bisa memiliki banyak ide, tetapi tidak tahu cara menerapkannya."
Operasi global memastikan dominasi dalam hal paten
Mantan pemain tim nasional Prancis itu juga menjelaskan keunggulan kompetitif perusahaannya, yang menurutnya saat ini memegang lebih dari 200 paten untuk molekul biomassa tanaman ramah lingkungan.
Flamini membahas perjalanan perusahaan mereka, dengan mengatakan: "Kami telah memposisikan diri pada beberapa molekul yang telah diidentifikasi beberapa waktu lalu oleh pemerintah AS dan yang kini ingin kami ubah menjadi alternatif ramah lingkungan, demi kimia yang lebih berkelanjutan.
"Kami memiliki lebih dari 200 paten. Kami adalah satu-satunya yang memproduksi molekul-molekul ini dalam skala global. Persaingan masih sedikit, tetapi akan segera muncul. Saya seorang wirausahawan, saya menuntut yang terbaik. Kami menghabiskan lebih dari sepuluh tahun untuk mengembangkan paten-paten tersebut, dan setelah selesai, kami memasuki pasar. Dan ini adalah fase yang paling menarik. Saat ini, kami menjual ke seluruh negara di dunia."
Visi pertumbuhan berkelanjutan
Pengusaha yang penuh semangat ini tetap sepenuhnya fokus pada bisnisnya sambil terus mengikuti perkembangan klub-klub lamanya yang dicintainya. Setelah satu dekade mengabdikan diri untuk mengurus paten-patennya, perusahaan Flamini kini sedang gencar-gencarnya menjalani fase penjualan komersial global.
Di kancah sepak bola, mantan gelandang ini berencana menghadiri ajang bergengsi Eropa tersebut dan menyatakan: "Saya berada di London untuk merayakan gelar Liga Premier, yang merupakan sebuah prestasi. Dan kini saya berharap [Arsenal] juga bisa memenangkan Liga Champions; saya akan berada di Budapest."