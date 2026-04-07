Mantan bintang Arsenal dan Wales, Aaron Ramsey, mengumumkan pensiun dari sepak bola dalam pernyataan yang penuh emosi

Melalui media sosial untuk mengonfirmasi keputusannya, Ramsey menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung Wales dan klub-klub yang telah menandai kariernya selama 19 tahun. Ramsey menyoroti upaya bersama para manajer dan keluarganya yang memfasilitasi perjalanannya dari Cardiff City hingga ke puncak sepak bola Eropa.

Dalam pernyataan pensiun yang penuh emosi, ia menulis: "Ini bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya telah memutuskan untuk pensiun dari sepak bola. Pertama-tama, saya ingin memulai dengan Wales. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam Wales dan mengalami begitu banyak momen luar biasa di dalamnya. Hal ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kontribusi luar biasa dari semua manajer yang pernah saya ikuti dan semua staf yang telah membantu saya dalam berbagai hal.

"Kepada Red Wall. Kalian selalu ada di samping kami dalam suka dan duka! Kalian selalu ada di saat-saat terbaik dan terburuk, dan kalian merupakan bagian yang esensial dan tak tergantikan dari kesuksesan kami. Saya tak bisa cukup berterima kasih. Kita telah melalui segalanya bersama dan merupakan kehormatan bagi saya untuk mewakili kalian. Diolch.

"Kedua, terima kasih kepada semua klub yang beruntung bisa saya bela. Terima kasih kepada semua manajer dan staf yang telah membantu saya mewujudkan impian saya dan bermain di level tertinggi. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya serta seluruh keluarga saya. Tanpa kalian di sisi saya sepanjang waktu, semua ini tidak akan mungkin terwujud."