Getty
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Arsenal dan Wales, Aaron Ramsey, mengumumkan pensiun dari sepak bola dalam pernyataan yang penuh emosi
- Getty Images
Gelandang veteran tersebut telah berstatus bebas transfer sejak meninggalkan klub Meksiko Pumas UNAM pada Oktober lalu, setelah bergabung dengan klub tersebut untuk menjaga kebugarannya demi kemungkinan partisipasi Wales di Piala Dunia 2026. Meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk memperpanjang karier bermainnya, mantan bintang Juventus dan Nice ini memutuskan untuk memulai babak baru setelah gagal menemukan proyek baru yang sesuai.
- Getty Images Sport
Perpisahan yang tulus
Melalui media sosial untuk mengonfirmasi keputusannya, Ramsey menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung Wales dan klub-klub yang telah menandai kariernya selama 19 tahun. Ramsey menyoroti upaya bersama para manajer dan keluarganya yang memfasilitasi perjalanannya dari Cardiff City hingga ke puncak sepak bola Eropa.
Dalam pernyataan pensiun yang penuh emosi, ia menulis: "Ini bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya telah memutuskan untuk pensiun dari sepak bola. Pertama-tama, saya ingin memulai dengan Wales. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam Wales dan mengalami begitu banyak momen luar biasa di dalamnya. Hal ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kontribusi luar biasa dari semua manajer yang pernah saya ikuti dan semua staf yang telah membantu saya dalam berbagai hal.
"Kepada Red Wall. Kalian selalu ada di samping kami dalam suka dan duka! Kalian selalu ada di saat-saat terbaik dan terburuk, dan kalian merupakan bagian yang esensial dan tak tergantikan dari kesuksesan kami. Saya tak bisa cukup berterima kasih. Kita telah melalui segalanya bersama dan merupakan kehormatan bagi saya untuk mewakili kalian. Diolch.
"Kedua, terima kasih kepada semua klub yang beruntung bisa saya bela. Terima kasih kepada semua manajer dan staf yang telah membantu saya mewujudkan impian saya dan bermain di level tertinggi. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya serta seluruh keluarga saya. Tanpa kalian di sisi saya sepanjang waktu, semua ini tidak akan mungkin terwujud."
Warisan abadi
Karier Ramsey akan dikenang karena kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak gol-gol penentu, terutama dua gol penentu kemenangan Arsenal di final Piala FA pada tahun 2014 dan 2017. Selain prestasinya di level klub, kontribusinya bagi tim nasional Wales sangatlah signifikan, karena ia memainkan peran penting dalam perjalanan bersejarah mereka ke semifinal Euro 2016 dan kampanye Piala Dunia pertama mereka dalam 64 tahun di Qatar 2022. Ia mengakhiri kariernya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dihasilkan negaranya, setelah membela klub-klub elit di Inggris, Italia, dan Prancis.
- Getty Images Sport
Pindah ke ruang istirahat
Setelah sempat menjabat sebagai pelatih sementara di Cardiff musim lalu, Ramsey kini diperkirakan akan meniti karier penuh waktu di bidang manajemen dan kepelatihan. Pengalamannya yang luas di klub-klub elit Eropa menjadi landasan yang kokoh untuk peran taktis dalam sepak bola modern. Seiring tim nasional Wales memasuki masa transisi, gelandang legendaris ini mungkin akan mendapat kesempatan untuk membimbing generasi penerus berbakat dalam skuad tim nasional.