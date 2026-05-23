Mantan bintang Arsenal dan Prancis itu mengatakan bahwa menolak tawaran Real Madrid demi tetap bertahan di Arsenal adalah satu-satunya penyesalan dalam kariernya

Vieira membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia sepak bola selama sembilan tahun kariernya di London Utara, dengan meraih tiga gelar Liga Premier. Dominasi yang ia tunjukkan di Highbury tentu saja menarik perhatian Real Madrid pada era 'Galacticos' mereka, namun meski raksasa Spanyol itu terus memburunya selama bertahun-tahun, transfer tersebut tak pernah terwujud.

Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Vieira mengaku bahwa kesetiaannya kepada Arsenal pada akhirnya menghalanginya untuk bergabung dengan klub terbesar di dunia. "Saya hanya menyesali satu hal. Tidak bergabung dengan Real Madrid. Mereka menawarkannya kepada saya selama empat tahun berturut-turut, saat saya masih di Arsenal. Tahun terakhir saya setuju, semua kesepakatan sudah ditutup, tetapi kemudian saya berubah pikiran. Saya terlalu mencintai Arsenal," jelas mantan pemain internasional Prancis itu.