Mantan bintang Arsenal dan Prancis itu mengatakan bahwa menolak tawaran Real Madrid demi tetap bertahan di Arsenal adalah satu-satunya penyesalan dalam kariernya
Pindah ke Madrid yang tak pernah terwujud
Vieira membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia sepak bola selama sembilan tahun kariernya di London Utara, dengan meraih tiga gelar Liga Premier. Dominasi yang ia tunjukkan di Highbury tentu saja menarik perhatian Real Madrid pada era 'Galacticos' mereka, namun meski raksasa Spanyol itu terus memburunya selama bertahun-tahun, transfer tersebut tak pernah terwujud.
Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Vieira mengaku bahwa kesetiaannya kepada Arsenal pada akhirnya menghalanginya untuk bergabung dengan klub terbesar di dunia. "Saya hanya menyesali satu hal. Tidak bergabung dengan Real Madrid. Mereka menawarkannya kepada saya selama empat tahun berturut-turut, saat saya masih di Arsenal. Tahun terakhir saya setuju, semua kesepakatan sudah ditutup, tetapi kemudian saya berubah pikiran. Saya terlalu mencintai Arsenal," jelas mantan pemain internasional Prancis itu.
Pertemuan dengan Florentino Perez
Selama periode itu, presiden klub Florentino Perez berupaya keras untuk mendatangkan Vieira ke skuad yang dipenuhi bintang-bintang. Vieira kemudian mengenang pertemuan selanjutnya dengan petinggi Madrid tersebut yang menunjukkan betapa dekatnya ia dengan kesempatan mengenakan seragam putih legendaris itu.
Menceritakan pertemuan tersebut, Vieira berkata: "Ketika saya pergi ke Madrid sebagai duta Manchester City, dia menunjukkan kepada saya artikel halaman depan dari Marca tentang transfer tersebut. Dia berkata kepada saya: 'Kamu adalah satu-satunya pemain yang menolak Real Madrid.'" Pengakuan ini menegaskan betapa langkanya keputusannya, karena sangat sedikit pemain pada masa itu yang menolak kesempatan untuk bergabung dengan proyek penuh bintang di ibu kota Spanyol tersebut.
Pelajaran yang dipetik dari Mourinho
Vieira memberikan dukungannya kepada José Mourinho di tengah spekulasi yang kencang yang mengaitkan manajer legendaris itu dengan kembalinya yang penuh sorotan ke Real Madrid. Mantan gelandang tersebut meyakini bahwa perpaduan unik antara disiplin taktis dan otoritas yang tak kenal kompromi yang dimiliki Mourinho membuatnya sangat cocok untuk menangani ego-ego besar di dalam Bernabeu, sambil mengatakan: "Dia bisa jadi orang yang tepat; dia tahu cara menangani para juara."
Vieira berbagi kisah spesifik dari tahun 2009 yang mengubah perspektifnya: "Mourinho mengatakan hal yang tidak ingin saya dengar. Saya akan menceritakan sebuah anekdot. Maret 2009, pertandingan Manchester United melawan Inter. Saya baru pulih dari cedera, dan Mourinho berkata kepada saya: 'Saya butuh kamu di starting eleven; kamu akan bermain 60 menit.' Setelah empat menit, saya kehilangan jejak Vidic, yang mencetak gol, dan saat jeda babak pertama saya melihat pergantian di papan: saya diganti, Muntari masuk. Keesokan harinya, saya pergi ke kantornya; dia tidak menepati janjinya soal 60 menit. Dan dia berkata kepada saya: 'Kamu tidak bermain baik; saya harus melakukan apa yang terbaik untuk tim.' Hari ini, sebagai pelatih, saya katakan dia benar."
Masa Depan Vieira dan Pujian dari Liga Premier
Saat ini sedang mencari tantangan baru di dunia kepelatihan, Vieira mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk kembali ke Serie A, dengan menyebut adanya "urusan yang belum tuntas" di Italia. Ia juga menyempatkan diri untuk memuji bintang Arsenal saat ini, Declan Rice, sambil menyoroti kesamaan antara gaya permainannya sendiri dan pendekatan tanpa pamrih sang pemain internasional Inggris dalam menjalankan peran di lini tengah.
"Ketika kami menang, 22 tahun yang lalu, saya tidak pernah menyangka harus menunggu selama ini. Dan saya katakan, Declan Rice seperti saya: dia bermain untuk tim, bukan untuk dirinya sendiri," kata Vieira.
Menjelang final Liga Champions, ia menambahkan saran untuk ambisi Eropa The Gunners di masa depan: "Saya pikir akan ada gol, tapi bukan skor 1-0. Jika PSG bermain seagresif saat melawan Bayern, mereka akan mengambil risiko. Dan saya telah mengubah pikiran: sekarang saya akan mendukung Arsenal."