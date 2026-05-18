Mantan bintang Arsenal dan Manchester City mengungkapkan bahwa ia bermain dengan nama samaran selama dua tahun
Identitas rahasia di lapangan
Dalam penampilan yang mengungkap banyak hal di sebuah podcast yang dipandu oleh mantan rapper K-Mel, Nasri mengenang awal kariernya yang penuh prestasi namun tak lazim. Mantan bintang Marseille dan Liga Premier itu mengejutkan sang pembawa acara dengan mengakui bahwa langkah pertamanya di dunia sepak bola klub dilakukan menggunakan lisensi palsu.
"Saya memulai dengan lisensi palsu, saya bermain dengan nama orang lain," aku pemain asal Marseille itu. Alasan penipuan itu sederhana: Nasri saat itu baru berusia empat tahun, tetapi pedoman Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) menyatakan bahwa anak-anak harus berusia setidaknya lima atau enam tahun untuk mendaftar di kategori U6. Untuk membuatnya bisa bermain lebih awal, klub lokalnya mengambil langkah drastis.
Perkenalkan Alexandre Maras
Nasri menceritakan secara rinci bagaimana klub tersebut berhasil menyembunyikan identitas aslinya dari para pejabat selama tahun-tahun awalnya di dunia sepak bola. "Mereka membawa seorang pria dari lingkungan tempat tinggalku yang usianya sesuai untuk memiliki lisensi, dan selama dua musim, aku bermain dengan nama Alexandre Maras," ungkap mantan pemain timnas Prancis itu dalam wawancara tersebut.
Penipuan ini membutuhkan upaya terus-menerus dari orang-orang di sekitarnya untuk memastikan sang wonderkid muda tidak melakukan kesalahan. Nasri menjelaskan: "Mereka berkata kepada saya: 'Kamu terlihat seperti orang Prancis' dan saya bermain dengan nama palsu ini sampai saya cukup umur untuk memiliki lisensi. Saat pertandingan, mereka mencuci otak saya dengan mengatakan: 'Jangan lupa, namamu adalah Alexandre.'"
Dari pertandingan di lingkungan sekitar hingga Marseille
Pria yang sebelumnya dikenal oleh para pejabat sebagai Alexandre Maras tidak lama bersembunyi di balik bayang-bayang, karena bakatnya yang luar biasa dengan cepat menarik perhatian klub-klub terbesar di negara itu.
Setelah dua musim di Pennes-Mirabeau, gelandang muda ini pindah ke klub raksasa Mediterania tersebut. "Saya bergabung dengan Marseille pada usia sembilan tahun dan pada usia 13 tahun, saya masuk ke pusat pelatihan," jelasnya.
Meskipun tahun-tahun awalnya dihabiskan dengan menggunakan nama samaran, keyakinan Nasri terhadap kemampuannya sendiri sudah terlihat sejak usia yang sangat muda. Ia mencatat, "Sejak usia tujuh tahun, saya ingin berkarier di sepak bola, tetapi pada usia 13 tahun saya menyadari bahwa mungkin ada sesuatu di sana, dan semakin yakin ketika saya menjadi bagian dari tim Prancis U-16."
Imbalan finansial sejak usia muda
Perjalanan kariernya yang cemerlang di Marseille didukung oleh dana yang cukup besar untuk ukuran seorang pemain remaja. Nasri mengakui bahwa ia mendapat perlakuan istimewa agar tetap bertahan di klub tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sejak usia 13 tahun, ia sudah menerima gaji sebesar 5.000 franc per bulan, yang setara dengan sekitar €1.153 saat ini.
Selain itu, keluarganya menerima sejumlah uang tunai yang cukup besar untuk membantu perkembangan dan logistiknya. "Untuk membeli mobil," jelas Nasri, merujuk pada cek senilai 150.000 franc (sekitar €34.605) yang diberikan kepada orang tuanya. Sebelum pembelian itu, klub sangat berupaya memfasilitasi pelatihannya sehingga mereka menyediakan sopir pribadi untuk mengantarnya ke dan dari sesi latihan Marseille.