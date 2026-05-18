Mantan bintang Arsenal dan Manchester City mengungkapkan bahwa ia bermain dengan nama samaran selama dua tahun

Dalam penampilan yang mengungkap banyak hal di sebuah podcast yang dipandu oleh mantan rapper K-Mel, Nasri mengenang awal kariernya yang penuh prestasi namun tak lazim. Mantan bintang Marseille dan Liga Premier itu mengejutkan sang pembawa acara dengan mengakui bahwa langkah pertamanya di dunia sepak bola klub dilakukan menggunakan lisensi palsu.

"Saya memulai dengan lisensi palsu, saya bermain dengan nama orang lain," aku pemain asal Marseille itu. Alasan penipuan itu sederhana: Nasri saat itu baru berusia empat tahun, tetapi pedoman Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) menyatakan bahwa anak-anak harus berusia setidaknya lima atau enam tahun untuk mendaftar di kategori U6. Untuk membuatnya bisa bermain lebih awal, klub lokalnya mengambil langkah drastis.