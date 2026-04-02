Mantan bintang Arsenal dan Manchester City dihadapkan pada tagihan pajak sebesar €5 JUTA yang sangat besar akibat sengketa pajak, sementara propertinya disita dan rekening banknya dibekukan
Tagihan pajak yang sangat besar bagi mantan pemain tim nasional Prancis
Penyelidikan ini berfokus pada periode tertentu dalam karier Nasri, di mana pihak berwenang mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan penghasilannya dan hak citra. Seiring meningkatnya sengketa tersebut, pihak berwenang mengambil langkah untuk menagih jumlah yang belum dibayarkan, sehingga mantan pemain tim nasional Prancis itu kini harus menghadapi tagihan pajak sebesar €5 juta. Pihak berwenang menyita asetnya dan membekukan rekening banknya, sehingga pria berusia 36 tahun itu mengalami tekanan finansial yang cukup berat saat ia mengajukan banding atas temuan tersebut.
Harta benda disita dan rekening bank dibekukan
Dalam upaya untuk mengamankan dana yang dituntut oleh negara, pihak berwenang Prancis telah mengambil langkah tegas dengan menyita beberapa properti milik mantan pesepakbola tersebut. Aset-aset ini, yang berlokasi di kawasan mewah, saat ini disita sebagai jaminan sambil menunggu selesainya proses hukum. Hal ini merupakan pukulan telak bagi portofolio investasi yang dibangun Nasri selama tahun-tahunnya yang menguntungkan di Inggris, sebagaimana dilaporkan oleh Les Echos.
Selain itu, rekening bank Nasri dilaporkan telah dibekukan, sehingga sangat membatasi aksesnya terhadap modal likuid. Langkah agresif dari kantor pajak ini umum terjadi dalam sengketa bernilai tinggi di Prancis, yang bertujuan untuk mencegah pemindahan aset sebelum keputusan akhir dicapai. Nasri kini harus berjuang melawan waktu untuk menyelesaikan masalah ini melalui perwakilan hukumnya.
Perselisihan mengenai status izin tinggal di Dubai
Inti dari perselisihan ini adalah klaim Nasri bahwa dirinya merupakan wajib pajak yang berdomisili di Dubai. Meskipun Uni Emirat Arab telah menjadi tujuan populer bagi para ekspatriat ternama, pihak berwenang Prancis membantah status tersebut. Argumen mereka didasarkan pada keyakinan bahwa "pusat kepentingan vital" bagi mantan bintang Manchester City itu tetap berada di Prancis. Untuk mendukung hal ini, mereka mengutip kepemilikannya atas tiga properti di Prancis serta data perjalanan yang diperoleh dari maskapai penerbangan.
Catatan menunjukkan bahwa antara tahun 2021 dan 2023, Nasri menghabiskan antara 126 hingga 208 hari per tahun di Prancis, jauh lebih banyak daripada 42 hingga 124 hari yang ia habiskan di UEA. Sebagai bukti yang tidak biasa, pihak berwenang bahkan melacak kebiasaan pemesanan makanan online-nya, dengan mencatat bahwa pada tahun 2022, ia memesan 212 kali pengiriman makanan di Paris melalui Deliveroo. Faktor-faktor ini telah membuat pengadilan mendukung pandangan pihak berwenang bahwa ia mempertahankan kehadiran yang berkelanjutan di negara asalnya.
Sumber pendapatan tetap menjadi faktor utama
Dasar pengenaan pajak akhir di Prancis sangat bergantung pada di mana pendapatan Nasri diperoleh. Meskipun pada akhirnya ia dianggap sebagai wajib pajak Prancis, perjanjian pajak bilateral mungkin melindungi pendapatan yang diperoleh di luar negeri dari pengenaan pajak di Prancis. Para pembela Nasri menyoroti karier panjangnya di luar negeri, khususnya masa-masa penghasilannya yang tinggi saat bermain di Arsenal dan Manchester City, serta mencatat bahwa ia masih memiliki rekening bank di Inggris sebagai bukti jejak finansial internasionalnya.
Meskipun pengadilan telah mengizinkan penyitaan preventif tetap berlaku untuk saat ini, persidangan penuh mengenai penyesuaian pajak yang sebenarnya belum mencapai kesimpulan. Bagi Nasri, yang menikmati karier gemilang di Liga Premier dan memenangkan dua gelar bersama City, perjuangan untuk melindungi asetnya dari Departemen Keuangan Prancis kemungkinan akan menjadi pertarungan hukum yang berkepanjangan. Hasilnya kemungkinan akan bergantung pada apakah pengacaranya dapat membuktikan bahwa kehidupannya di Dubai lebih dari sekadar kediaman di atas kertas.