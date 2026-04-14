Mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Jorginho, menarik kembali kritiknya terhadap Chappell Roan setelah insiden keamanan di hotel
Komentar awal dari Jorginho
Kontroversi tersebut bermula pada bulan Maret selama festival Lollapalooza, ketika Jorginho mengklaim bahwa putrinya yang berusia 11 tahun ditegur oleh seorang petugas keamanan dengan cara yang ia gambarkan sebagai “sangat agresif”. Menurut mantan pemain timnas Italia itu, sang anak hanya berjalan melewati sebuah meja di hotel untuk memastikan apakah itu penyanyi lagu “Good Luck, Babe!”.
Jorginho awalnya membagikan insiden tersebut di media sosial, mengungkapkan bahwa putrinya menangis akibat kejadian tersebut. Gelandang tersebut menduga petugas keamanan tersebut terkait dengan rombongan Roan dan mengungkapkan kekecewaannya atas apa yang ia anggap sebagai perlakuan kasar terhadap seorang penggemar cilik.
Penyanyi itu membantah keterlibatannya
Roan dengan cepat menanggapi tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia tidak mengetahui insiden tersebut dan tidak pernah memerintahkan petugas keamanan untuk mendekati siapa pun.
Dalam unggahan media sosialnya sendiri, yang dirilis melalui Instagram Stories, Roan mengatakan: “Saya tidak meminta petugas keamanan untuk mendekati ibu dan anak ini. Mereka tidak mendekati saya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak adil bagi petugas keamanan untuk langsung menganggap seseorang memiliki niat buruk, ketika mereka tidak memiliki alasan untuk percaya, karena bahkan tidak ada tindakan yang diambil.”
Jorginho menjelaskan situasinya
Gelandang tersebut kini telah mengonfirmasi bahwa petugas keamanan yang dimaksud bukanlah karyawan Roan. Dalam pernyataan lanjutan, Jorginho menulis: “Saya membuat pernyataan awal dalam keadaan emosi, setelah mendengar bahwa anak dan istri saya didekati oleh seorang petugas keamanan pria dewasa dengan cara yang mengintimidasi. Saya bereaksi seperti yang akan dilakukan oleh ayah mana pun. Prioritas saya adalah, dan akan selalu menjadi, melindungi keluarga saya, dan itulah tepatnya yang saya lakukan. Petugas keamanan tersebut sendiri telah mengonfirmasi secara terbuka bahwa ia mewakili artis lain di hotel pada saat itu. Meskipun kami masih tidak tahu apa yang mendorongnya untuk mendekati mereka, dan tidak percaya bahwa seorang anak berusia 11 tahun saat sarapan dapat dianggap sebagai ancaman keamanan apa pun, kini jelas bahwa ia tidak bertindak atas nama Chappell.
“Saya senang dapat meluruskan fakta ini. Penting bagi saya agar hal ini dijelaskan secara adil dan akurat. Saya menyesali dampak situasi ini terhadap Chappell Roan, Catherine, Ada, dan keluarga kami. Saya akan selalu membela keluarga saya. Namun, saya juga tahu bagaimana mengenali saat sesuatu tidak sepenuhnya seperti yang terlihat pada awalnya. Terima kasih atas dukungan yang kami terima selama momen sensitif ini. Namun, saya ingin menegaskan satu hal dengan sangat jelas: Saya tidak mendukung atau mendorong ujaran kebencian atau serangan daring dari pihak mana pun. Rasa hormat, empati, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang saya anut dan ajarkan kepada keluarga saya setiap hari. Sejauh yang saya ketahui, masalah ini telah selesai.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Roan belum menanggapi klarifikasi terbaru dari Jorginho. Gelandang tersebut kini akan melanjutkan tugasnya bersama Flamengo, yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen Brasileiro Série A 2026 dengan 20 poin dari sepuluh pertandingan, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Palmeiras, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Mereka selanjutnya akan menghadapi Independiente Medellín di babak penyisihan grup Copa Libertadores, dilanjutkan dengan pertandingan liga melawan Bahia.