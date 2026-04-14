Mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Jorginho, menarik kembali kritiknya terhadap Chappell Roan setelah insiden keamanan di hotel

Gelandang tersebut kini telah mengonfirmasi bahwa petugas keamanan yang dimaksud bukanlah karyawan Roan. Dalam pernyataan lanjutan, Jorginho menulis: “Saya membuat pernyataan awal dalam keadaan emosi, setelah mendengar bahwa anak dan istri saya didekati oleh seorang petugas keamanan pria dewasa dengan cara yang mengintimidasi. Saya bereaksi seperti yang akan dilakukan oleh ayah mana pun. Prioritas saya adalah, dan akan selalu menjadi, melindungi keluarga saya, dan itulah tepatnya yang saya lakukan. Petugas keamanan tersebut sendiri telah mengonfirmasi secara terbuka bahwa ia mewakili artis lain di hotel pada saat itu. Meskipun kami masih tidak tahu apa yang mendorongnya untuk mendekati mereka, dan tidak percaya bahwa seorang anak berusia 11 tahun saat sarapan dapat dianggap sebagai ancaman keamanan apa pun, kini jelas bahwa ia tidak bertindak atas nama Chappell.

“Saya senang dapat meluruskan fakta ini. Penting bagi saya agar hal ini dijelaskan secara adil dan akurat. Saya menyesali dampak situasi ini terhadap Chappell Roan, Catherine, Ada, dan keluarga kami. Saya akan selalu membela keluarga saya. Namun, saya juga tahu bagaimana mengenali saat sesuatu tidak sepenuhnya seperti yang terlihat pada awalnya. Terima kasih atas dukungan yang kami terima selama momen sensitif ini. Namun, saya ingin menegaskan satu hal dengan sangat jelas: Saya tidak mendukung atau mendorong ujaran kebencian atau serangan daring dari pihak mana pun. Rasa hormat, empati, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang saya anut dan ajarkan kepada keluarga saya setiap hari. Sejauh yang saya ketahui, masalah ini telah selesai.”