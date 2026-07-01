Cole secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Cesena, meninggalkan klub divisi dua Italia tersebut setelah hanya delapan pertandingan sejak ia menjabat. Pria berusia 45 tahun itu mengambil alih kendali pada bulan Maret, menandai langkah pertamanya sebagai pelatih kepala setelah mengasah kemampuannya sebagai pelatih melalui masa kerja di Derby, Everton, dan Birmingham, serta timnas Inggris U-21.

Mantan bek sayap Arsenal dan Chelsea ini mengonfirmasi kepergiannya melalui Instagram, sekaligus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah bekerja sama dengannya selama masa jabatannya yang singkat. Cole menulis: “Seiring berakhirnya masa jabatanku di Cesena FC hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan staf atas kerja keras serta dedikasi mereka selama beberapa bulan terakhir. Aku bangga dapat membagikan pengalamanku kepada klub yang begitu penuh semangat ini, dan aku benar-benar menikmati bekerja bersama skuad untuk memperkenalkan identitas baru serta mempersiapkan diri menghadapi musim mendatang.”