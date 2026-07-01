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Mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Ashley Cole, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer Cesena karena 'perubahan strategi' setelah hanya tiga bulan menjabat
Petualangan singkat di Italia pun berakhir
Cole secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Cesena, meninggalkan klub divisi dua Italia tersebut setelah hanya delapan pertandingan sejak ia menjabat. Pria berusia 45 tahun itu mengambil alih kendali pada bulan Maret, menandai langkah pertamanya sebagai pelatih kepala setelah mengasah kemampuannya sebagai pelatih melalui masa kerja di Derby, Everton, dan Birmingham, serta timnas Inggris U-21.
Mantan bek sayap Arsenal dan Chelsea ini mengonfirmasi kepergiannya melalui Instagram, sekaligus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah bekerja sama dengannya selama masa jabatannya yang singkat. Cole menulis: “Seiring berakhirnya masa jabatanku di Cesena FC hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan staf atas kerja keras serta dedikasi mereka selama beberapa bulan terakhir. Aku bangga dapat membagikan pengalamanku kepada klub yang begitu penuh semangat ini, dan aku benar-benar menikmati bekerja bersama skuad untuk memperkenalkan identitas baru serta mempersiapkan diri menghadapi musim mendatang.”
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Perbedaan strategis memicu pengunduran diri
Meskipun awalnya antusias terhadap proyek tersebut, Cole mengungkapkan bahwa perubahan filosofi klub menjadi pemicu utama keputusannya untuk hengkang. Cole menegaskan bahwa keputusan untuk hengkang merupakan pilihannya sendiri setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan jajaran petinggi klub. Perjanjian awalnya dengan klub berupa kontrak jangka pendek yang mencakup berbagai klausul perpanjangan terkait performa.
Menjelaskan alasan di balik perpisahan ini, Cole menyatakan: “Setelah diskusi baru-baru ini dengan Direktur Olahraga mengenai perubahan strategi klub, saya memutuskan bahwa yang terbaik bagi saya adalah melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan rasa hormat yang besar kepada semua orang di sana, serta para penggemar, dan menantikan tantangan berikutnya.”
Perjuangan di dalam dan di luar lapangan
Masa jabatan Cole di bangku cadangan Serie B secara statistik terbilang sulit, dengan hanya meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan dalam delapan pertandingan yang dipimpinnya. Di luar hasil tersebut, penunjukannya dilaporkan disambut dengan skeptisisme oleh sebagian pendukung Cesena, dan beredar rumor bahwa beberapa anggota skuad tim utama merasa tidak puas dengan kepemimpinan baru tersebut.
Hambatan bahasa juga berperan signifikan dalam kesulitannya beradaptasi dengan kehidupan di Emilia-Romagna. Meskipun telah menghabiskan dua musim di Italia sebagai pemain bersama Roma antara tahun 2014 dan 2016, Cole mengakui bahwa menyampaikan ide-ide taktisnya kepada skuad yang sebagian besar berbahasa Italia merupakan hambatan besar. Gabungan faktor-faktor ini membuat posisinya semakin tidak dapat dipertahankan saat klub berencana melakukan perubahan strategi.
- Getty Images Sport
Karier legendaris menghadapi rintangan dalam dunia kepelatihan
Dengan Cole yang kini secara resmi berstatus agen bebas di pasar kepelatihan, Cesena sudah mulai mencari penggantinya, dengan nama-nama seperti Guido Pagliuca, Emanuele Troise, dan Stefano Vecchi dikaitkan dengan posisi kosong tersebut. Cole, yang telah membela timnas Inggris dalam 107 pertandingan dan tampil hampir 400 kali di Liga Premier, kini akan mencari peluang berikutnya untuk memperkaya riwayat kepelatihannya di tempat lain.