Mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Ashley Cole, dikabarkan akan menjabat sebagai manajer untuk pertama kalinya di klub divisi dua

Saat tampil di acara The Overlap pada bulan Desember, Cole tidak menyembunyikan keinginannya untuk terjun ke dunia kepelatihan. "Saya pasti ingin mencobanya [menjadi manajer]. Cukup sulit bagi seorang asisten manajer untuk menilai apakah saya bagus atau tidak. Anda hanya bisa mengetahuinya dari orang-orang dan apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Saya pernah bekerja sama dengan Wayne di Birmingham, saya tidak tahu apa pendapatnya tentang saya sebagai pelatih. Apakah saya bagus atau buruk? Saya hanya bisa mengetahuinya melalui umpan balik, jadi cukup sulit untuk mengetahui apakah saya cukup layak atau tidak," akunya.

"Saya benar-benar merasa hampir siap dan sedang menuju ke sana. Saya berbeda. Saya tidak berbicara sebaik manajer-manajer tertentu. Saya harus menemukan cara saya sendiri dalam permainan ini. Saya harus menemukan kepribadian saya sendiri. Menjadi diri sendiri. Sebagai pemain, mungkin saya tidak memimpin di ruang ganti, tetapi sejak awal perjalanan saya sebagai pelatih, saya telah menemukan cara untuk memimpin, mendorong orang-orang, dan mengajak mereka dalam perjalanan bersama saya," tambah Cole.