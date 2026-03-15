Mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Ashley Cole, dikabarkan akan menjabat sebagai manajer untuk pertama kalinya di klub divisi dua
Pindah ke Serie B tampaknya akan terjadi bagi legenda Inggris
Dalam perkembangan yang mengejutkan dunia sepak bola, legenda Inggris Cole dikabarkan semakin dekat untuk menjadi manajer klub Serie B Cesena, menurut talkSPORT. Pria berusia 45 tahun itu, yang secara luas dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di generasinya, dilaporkan menjadi target utama klub Italia tersebut dalam upaya mereka mewujudkan ambisi promosi.
Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menandai peran manajerial senior pertama Cole sejak ia pensiun pada 2019. Cesena saat ini berada di peringkat kedelapan di divisi kedua Italia, dan setelah pemecatan Michele Mignani pada Sabtu sore, petinggi klub telah mengidentifikasi mantan juara Liga Premier ini sebagai orang yang tepat untuk memimpin mereka melalui pertarungan play-off yang sangat menentukan.
Perjalanan menapaki jenjang kepelatihan
Meskipun ini akan menjadi tugas pertamanya sebagai pelatih kepala, Cole bukanlah sosok asing di bangku cadangan. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah membangun riwayat karier yang mengesankan, sering kali bekerja sama dengan mantan rekan setimnya. Ia pernah menjabat sebagai pelatih di Chelsea dan Everton bersama Lampard, serta menjadi bagian dari staf kepelatihan Rooney selama masa jabatannya di Birmingham.
Kinerjanya bersama tim nasional juga tak kalah mengesankan. Cole merupakan bagian penting dari staf Lee Carsley, membantu timnas Inggris U-21 meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada tahun 2023 dan 2025. Setelah sukses bersama tim-tim muda, ia ditunjuk sebagai pelatih nasional penuh waktu oleh FA pada tahun 2024, dan sempat naik ke tim senior selama masa transisi Carsley sebagai pelatih sementara.
Cole siap menemukan jati dirinya
Saat tampil di acara The Overlap pada bulan Desember, Cole tidak menyembunyikan keinginannya untuk terjun ke dunia kepelatihan. "Saya pasti ingin mencobanya [menjadi manajer]. Cukup sulit bagi seorang asisten manajer untuk menilai apakah saya bagus atau tidak. Anda hanya bisa mengetahuinya dari orang-orang dan apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Saya pernah bekerja sama dengan Wayne di Birmingham, saya tidak tahu apa pendapatnya tentang saya sebagai pelatih. Apakah saya bagus atau buruk? Saya hanya bisa mengetahuinya melalui umpan balik, jadi cukup sulit untuk mengetahui apakah saya cukup layak atau tidak," akunya.
"Saya benar-benar merasa hampir siap dan sedang menuju ke sana. Saya berbeda. Saya tidak berbicara sebaik manajer-manajer tertentu. Saya harus menemukan cara saya sendiri dalam permainan ini. Saya harus menemukan kepribadian saya sendiri. Menjadi diri sendiri. Sebagai pemain, mungkin saya tidak memimpin di ruang ganti, tetapi sejak awal perjalanan saya sebagai pelatih, saya telah menemukan cara untuk memimpin, mendorong orang-orang, dan mengajak mereka dalam perjalanan bersama saya," tambah Cole.
Tantangan yang menanti di Italia
Tugas di Cesena bukanlah untuk orang yang mudah menyerah. Meskipun klub ini menduduki posisi play-off, mereka saat ini tertinggal 17 poin dari Palermo yang berada di peringkat keempat. Dengan Venezia dan Monza yang memimpin di puncak klasemen Serie B, Cole kemungkinan harus melewati babak-babak awal play-off yang penuh rintangan untuk memastikan kembalinya The Seahorses ke kasta tertinggi.
Namun, Cole akan dibekali dengan baik berkat pelajaran yang dipetik dari para legenda. Ia sebelumnya mengaitkan disiplin taktisnya dengan Jose Mourinho, sementara mencatat bahwa Carlo Ancelotti mengajarkannya pentingnya sisi manusiawi dalam permainan. Kini, pria dengan 107 caps Inggris ini tampaknya siap menerapkan pelajaran tersebut di tengah tekanan tinggi sepak bola Italia saat ia berusaha meniru kesuksesan manajerial rekan-rekannya.
