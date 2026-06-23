Mantan bintang Arsenal, Aaron Ramsey, mendapatkan jabatan manajerial permanen pertamanya setelah pensiun pada usia 35 tahun

Oxford United telah mengonfirmasi kedatangan Ramsey sebagai Pelatih Kepala Tim Putra baru klub tersebut, setelah berhasil mengungguli beberapa kandidat lain untuk mendapatkan jasa sang taktikawan muda yang menjanjikan. Ramsey dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola Inggris, setelah dengan cepat beralih ke bangku pelatih usai mengakhiri karier bermainnya yang gemilang.

Berbicara setelah penunjukannya diresmikan, Ramsey mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan, dengan menyatakan: “Merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa bagi saya untuk ditunjuk sebagai Pelatih Kepala Oxford United. Dari diskusi saya dengan klub, saya dapat merasakan ambisi dan keinginan untuk meraih kesuksesan, yang membuat saya sangat antusias dengan kesempatan ini.”