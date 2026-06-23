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Mantan bintang Arsenal, Aaron Ramsey, mendapatkan jabatan manajerial permanen pertamanya setelah pensiun pada usia 35 tahun
Babak baru di Stadion Kassam
Oxford United telah mengonfirmasi kedatangan Ramsey sebagai Pelatih Kepala Tim Putra baru klub tersebut, setelah berhasil mengungguli beberapa kandidat lain untuk mendapatkan jasa sang taktikawan muda yang menjanjikan. Ramsey dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola Inggris, setelah dengan cepat beralih ke bangku pelatih usai mengakhiri karier bermainnya yang gemilang.
Berbicara setelah penunjukannya diresmikan, Ramsey mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan, dengan menyatakan: “Merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa bagi saya untuk ditunjuk sebagai Pelatih Kepala Oxford United. Dari diskusi saya dengan klub, saya dapat merasakan ambisi dan keinginan untuk meraih kesuksesan, yang membuat saya sangat antusias dengan kesempatan ini.”
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Mengambil inspirasi dari para tokoh besar
Setelah pernah bekerja di bawah bimbingan tokoh-tokoh legendaris seperti Arsene Wenger dan Massimiliano Allegri, Ramsey diharapkan dapat membawa segudang pengalaman di level tertinggi ke tim Championship ini.
“Ini adalah momen yang telah saya persiapkan selama bertahun-tahun,” jelas Ramsey. “Saya pernah bermain di bawah asuhan beberapa manajer terbaik di dunia sepak bola dan mengalami lingkungan yang penuh tekanan sepanjang karier saya. Saya ingin memanfaatkan apa yang telah saya pelajari untuk menanamkan budaya standar tinggi, profesionalisme, dan etos kerja kepada kelompok pemain berbakat ini.”
Harapan yang tinggi dari dewan direksi
Pihak manajemen Oxford United dilaporkan sangat terkesan dengan visi Ramsey untuk klub tersebut selama proses wawancara yang ketat. Ketua Dusan Bogdanovic menekankan bahwa semangat pribadi mantan gelandang tersebut selaras sempurna dengan tujuan jangka panjang U's.
“Sejak pertama kali kami bertemu dengan Aaron untuk membahas peluang ini, kami tahu bahwa ambisi dan keinginannya untuk sukses sejalan dengan apa yang kami harapkan untuk Klub,” kata Bogdanovic. “Prosesnya dilakukan secara menyeluruh dan cermat, yang mencerminkan pentingnya keputusan ini.”
“Kami bertekad untuk menemukan seorang pemimpin yang dapat membantu membentuk tahap perkembangan kami selanjutnya. Aaron tampil mengesankan di setiap tahap dan kami yakin dia adalah orang yang tepat untuk membawa klub ini maju.”
Persiapan untuk kampanye baru
Ramsey, yang pensiun pada usia 35 tahun setelah menjalani masa bermain terakhir yang singkat dan menjabat sebagai pelatih sementara di klub masa kecilnya, Cardiff City, mengambil alih jabatan ini tepat saat skuad kembali untuk pramusim. Kepala Operasional Sepak Bola Ed Waldron menegaskan bahwa klub akan menghabiskan beberapa pekan mendatang untuk memperkuat skuad agar sesuai dengan skema taktis manajer baru.
Waldron berkomentar: “Semangat dan tekad Aaron untuk sukses dalam peran ini terlihat jelas oleh semua orang. Ide-ide sepak bolanya sejalan dengan yang kami miliki untuk Klub dan skuad, yang menjadikan penunjukan ini sebagai keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah periode penting bagi Klub, dengan pramusim yang akan segera dimulai dan pekerjaan penting yang sedang dilakukan pada skuad.”