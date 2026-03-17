Mantan bintang Ajax dan timnas Belanda, Quincy Promes, mengaku telah menikam seorang anggota keluarganya

Seiring berlanjutnya proses banding yang baru saja dimulai pada hari Selasa, fokus utama kasus ini sepenuhnya terletak pada dalil hukum pembelaan diri. Pengadilan kini harus menelaah klaim pihak pembela dan menentukan keabsahannya. Dengan mantan pemain internasional tersebut merasa dikorbankan akibat permintaan hakim agar ia memberikan pernyataan terbuka, sidang-sidang mendatang diperkirakan akan berlangsung dalam suasana yang cukup tegang saat pengadilan mempertimbangkan strategi ini.

Mantan pesepak bola tersebut telah divonis bersalah atas keterlibatannya dalam penyelundupan 1.350 kilogram kokain. Bandingnya dalam setiap kasus kini telah digabungkan.