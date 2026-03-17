Mantan bintang Ajax dan timnas Belanda, Quincy Promes, mengaku telah menikam seorang anggota keluarganya
Pengakuan bersalah di pengadilan banding
Pada pembukaan sidang bandingnya pada hari Selasa, pengacara Promes menegaskan bahwa terdakwa memang telah menyebabkan cedera fisik pada korban. Hal ini menandai perubahan signifikan dari penyangkalan-penyangkalan yang sebelumnya ia sampaikan. Pengakuan ini muncul pada titik kritis dalam proses hukum ini, seiring pengadilan kembali menelaah kejadian pada malam itu di tahun 2020. Setelah sebelumnya menghadapi konsekuensi hukum yang berat dalam sidang in absentia, sang penyerang kini berusaha mengklarifikasi perannya dalam insiden kekerasan tersebut melalui perwakilan hukumnya.
Rincian insiden perkelahian yang disertai kekerasan
Pengacara pembela Carry Knoops memaparkan kronologi kejadian pada malam itu, menjelaskan bahwa perselisihan tersebut bermula dari dugaan pencurian perhiasan keluarga. Ia menegaskan bahwa sang pesepakbola berkonfrontasi dengan pria tersebut—yang menurutnya bukanlah sepupunya meskipun ada laporan yang menyebutkan sebaliknya—yang berujung pada perkelahian fisik di luar tempat acara. Menyadari adanya kekerasan, tim pembela memberikan pengakuan lengkap mengenai senjata yang digunakan. Menurut kantor berita ANP, pengacara Promes mengatakan bahwa kliennya kini "benar-benar jujur untuk pertama kalinya", mengakui bahwa ia menikam kerabatnya dengan pisau kecil.
Karier yang menguntungkan dan penuh perjalanan
Sebelum terlibat dalam kontroversi hukum, sang penyerang menikmati karier yang sangat sukses, dengan total biaya transfer mencapai €56,70 juta. Setelah meniti karier di level junior, ia menembus tim utama FC Twente sebelum pindah ke sejumlah klub besar di seluruh Eropa. Riwayat transfernya mencakup masa-masa penting bersama Spartak Moscow, kepindahan senilai €21 juta ke Sevilla FC, serta kembalinya ke Amsterdam pada 2019 dengan nilai transfer €15,70 juta. Di kancah internasional, ia mencatatkan 50 penampilan untuk tim nasional Belanda antara tahun 2014 dan 2021, dan menjadi pemain kunci dalam skuad yang mencapai final UEFA Nations League pada tahun 2019.
Banding yang sedang berlangsung dan gugatan pembelaan diri
Seiring berlanjutnya proses banding yang baru saja dimulai pada hari Selasa, fokus utama kasus ini sepenuhnya terletak pada dalil hukum pembelaan diri. Pengadilan kini harus menelaah klaim pihak pembela dan menentukan keabsahannya. Dengan mantan pemain internasional tersebut merasa dikorbankan akibat permintaan hakim agar ia memberikan pernyataan terbuka, sidang-sidang mendatang diperkirakan akan berlangsung dalam suasana yang cukup tegang saat pengadilan mempertimbangkan strategi ini.
Mantan pesepak bola tersebut telah divonis bersalah atas keterlibatannya dalam penyelundupan 1.350 kilogram kokain. Bandingnya dalam setiap kasus kini telah digabungkan.
