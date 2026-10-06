Getty Images Sport
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Mantan bek West Ham Vladimir Coufal bertekad Ceko akan menghindari penghinaan di Wembley melawan Inggris
Menghindari terulangnya keruntuhan Kroasia
Saat Ceko bersiap menjejakkan kaki ke rumput keramat Wembley, memori dominasi terbaru Inggris membayangi. Inggris memasuki laga ini setelah membantai Kroasia tanpa ampun, hasil yang mengirimkan gelombang kejut di UEFA Nations League. Namun, Coufal tetap bersikeras bahwa timnya tidak akan mengalami nasib serupa, dengan menegaskan mereka memiliki ketangguhan mental untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Kami tidak takut, kami percaya diri. Tentu saja, kami harus menghormati kualitas lawan. Menang 7-0 di Kroasia itu luar biasa. Saya menontonnya di Livesport dan mengira ada kesalahan. Kramaric mengatakan kepada saya itu benar-benar sulit. Permainannya tidak cocok untuk mereka. Tapi kami tidak ingin bermain seperti Kroasia. Sama sekali kami tidak ingin membiarkan pertandingan seperti itu terjadi," kata bek kanan itu, seperti dikutip dari iSport.
- Getty Images Sport
Sebuah perjuangan pribadi untuk kebugaran
Kehadiran Coufal di London sama sekali tidak terjamin hanya sepekan lalu. Masalah lutut yang mengganggu membuatnya menepi, memaksanya absen dalam laga melawan Spanyol. Namun, pemain berusia 34 tahun itu menjalani perawatan intensif, termasuk suntikan plasma, untuk memastikan ia bisa memimpin rekan-rekan setimnya keluar ke lapangan di stadion tempat ia menghabiskan begitu banyak karier profesionalnya selama periode suksesnya di Premier League.
"Kondisinya membaik, target saya adalah bisa berkumpul untuk England. Saya sebenarnya sudah ingin bermain saat melawan Spanyol, tetapi kami memang tidak ingin mengambil risiko dan menilainya seperti itu. Saya mendapat suntikan plasma di lutut saya dan itu membaik. Saya sudah berlatih setelah laga melawan Spanyol, di Wembley di sini bersama tim juga. Sekarang semuanya bergantung pada pelatih, bagaimana dia memutuskannya," jelasnya.
Keajaiban stadion nasional
Bagi pemain mana pun, Wembley adalah puncak sepakbola Inggris, tetapi bagi Coufal, keterikatannya lebih dalam. Setelah bertahun-tahun tinggal di London, ia memandang kota itu dengan penuh kedekatan. Ia memahami bobot sejarah yang dimiliki stadion tersebut bagi sepakbola Ceko, secara khusus merujuk pada laju negaranya ke final Euro 96, dan berharap bisa menambahkan bab positif lain pada warisan itu pada Selasa malam.
"Itu adalah ikon sepakbola Inggris. Secara historis, kami meraih kesuksesan besar di sini sebagai Ceko. Kami ingin merepotkan Inggris, 90.000 orang akan datang ke pertandingan. Saya sudah cukup beruntung bisa bermain di sini dua kali. Ini sebuah kehormatan. Saya berbicara dengan para pemain Inggris, bagi mereka tidak ada yang lebih besar daripada bermain untuk Inggris di Wembley."
"Rasanya seperti pulang ke rumah setelah waktu yang lama. Saya menantikannya, saya berharap lutut saya pulih sehingga saya bisa menjadi starter atau berlatih di sini. Saya terutama ingin berada di sini bersama para pemain, itu yang paling penting. Bagi saya, ini adalah kepulangan, saya mengenal banyak pemain dari tim nasional Inggris. Itu adalah tujuan pribadi kecil saya untuk berkumpul dalam pertandingan ini. Secara umum, saya sangat bahagia di Inggris," kata Coufal.
- Getty Images Sport
Memimpin lini depan sebagai kapten
Dengan Ladislav Krejci tidak bisa bermain karena skorsing, pertanyaan soal kepemimpinan menjadi fokus utama dalam pembahasan jelang pertandingan. Sebagai anggota paling berpengalaman dalam rombongan tim tandang, Coufal menjadi kandidat alami untuk mengenakan ban kapten. Meski ia tetap rendah hati menanggapi kemungkinan tersebut, ia jelas siap memikul tanggung jawab itu jika diminta oleh staf pelatih.
"Itu lebih merupakan pertanyaan untuk pelatih, saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Ketika pelatih menunjuk saya, itu akan menjadi kehormatan besar dan saya akan memimpin para pemain. Jika tidak, tidak akan terjadi apa-apa," pungkasnya.
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