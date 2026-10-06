Bagi pemain mana pun, Wembley adalah puncak sepakbola Inggris, tetapi bagi Coufal, keterikatannya lebih dalam. Setelah bertahun-tahun tinggal di London, ia memandang kota itu dengan penuh kedekatan. Ia memahami bobot sejarah yang dimiliki stadion tersebut bagi sepakbola Ceko, secara khusus merujuk pada laju negaranya ke final Euro 96, dan berharap bisa menambahkan bab positif lain pada warisan itu pada Selasa malam.

"Itu adalah ikon sepakbola Inggris. Secara historis, kami meraih kesuksesan besar di sini sebagai Ceko. Kami ingin merepotkan Inggris, 90.000 orang akan datang ke pertandingan. Saya sudah cukup beruntung bisa bermain di sini dua kali. Ini sebuah kehormatan. Saya berbicara dengan para pemain Inggris, bagi mereka tidak ada yang lebih besar daripada bermain untuk Inggris di Wembley."

"Rasanya seperti pulang ke rumah setelah waktu yang lama. Saya menantikannya, saya berharap lutut saya pulih sehingga saya bisa menjadi starter atau berlatih di sini. Saya terutama ingin berada di sini bersama para pemain, itu yang paling penting. Bagi saya, ini adalah kepulangan, saya mengenal banyak pemain dari tim nasional Inggris. Itu adalah tujuan pribadi kecil saya untuk berkumpul dalam pertandingan ini. Secara umum, saya sangat bahagia di Inggris," kata Coufal.