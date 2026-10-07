Seperti dilaporkan oleh ESPN, Vega menjadi sosok pertama yang meluncurkan kampanye melawan Infantino jelang pemilihan tahun depan. Vega, yang mencatatkan 23 penampilan untuk Swiss dan sempat bermain di Celtic serta Watford, sebagian besar bekerja di bidang keuangan sejak pensiun.

Mengumumkan pencalonannya melalui dokumen setebal 11 halaman pada Rabu, Vega menyatakan: "Saya maju karena hidup saya telah mempersiapkan saya untuk mengabdi pada sepakbola. Saya berdiri di hadapan keluarga besar sepakbola global dengan kerendahan hati, tekad, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Sepakbola bukan milik presiden, konfederasi, atau administrator. Sepakbola lebih besar daripada jabatan apa pun, individu mana pun, atau institusi mana pun."