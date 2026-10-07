Getty Images Sport
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Mantan bek Tottenham Hotspur Ramon Vega umumkan tantangan terhadap Gianni Infantino untuk jabatan presiden FIFA
Vega mengumumkan pencalonan dirinya
Seperti dilaporkan oleh ESPN, Vega menjadi sosok pertama yang meluncurkan kampanye melawan Infantino jelang pemilihan tahun depan. Vega, yang mencatatkan 23 penampilan untuk Swiss dan sempat bermain di Celtic serta Watford, sebagian besar bekerja di bidang keuangan sejak pensiun.
Mengumumkan pencalonannya melalui dokumen setebal 11 halaman pada Rabu, Vega menyatakan: "Saya maju karena hidup saya telah mempersiapkan saya untuk mengabdi pada sepakbola. Saya berdiri di hadapan keluarga besar sepakbola global dengan kerendahan hati, tekad, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Sepakbola bukan milik presiden, konfederasi, atau administrator. Sepakbola lebih besar daripada jabatan apa pun, individu mana pun, atau institusi mana pun."
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Infantino kian meningkat
Infantino saat ini menghadapi tekanan besar dari UEFA setelah gagalnya rencana investasi swasta kontroversial. Skema yang dibatalkan itu, yang bertujuan menjual saham minoritas dalam operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA, sangat merusak hubungannya dengan para pemimpin sepakbola Eropa.
UEFA tidak merahasiakan keinginan mereka agar Infantino mundur, dan secara aktif mencari kandidat alternatif yang kredibel. Vega memanfaatkan sentimen ini dengan menambahkan: "Kepemimpinan saat ini telah mematahkan semangat sepakbola. Tata kelola yang lemah telah merusak kredibilitas FIFA dan mengikis kepercayaan di seluruh keluarga sepakbola global. Kita harus menghentikan konflik ini agar tidak semakin meningkat."
Seruan untuk reformasi mendasar
Vega sebelumnya pernah menjajaki pencalonan untuk presiden pada 2015, 2019, dan 2022, tetapi gagal mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari setidaknya lima federasi anggota. Untuk masuk ke surat suara kali ini, ia harus memenuhi ambang tersebut paling lambat 18 November.
Menekankan urgensi kampanyenya, Vega menyatakan: "Sepakbola berada di ruang gawat darurat, bergantung pada alat penopang hidup. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. FIFA membutuhkan arah baru dan reformasi mendasar. Kita harus mempersatukan kembali keluarga sepakbola, memulihkan kepercayaan, menghadirkan stabilitas, dan memodernisasi tata kelola FIFA. Ini membutuhkan perubahan yang tegas, bukan penyesuaian kosmetik."
- Getty Images Sport
Apa langkah FIFA selanjutnya
Vega kini berpacu dengan waktu untuk mengamankan nominasi yang diperlukan dari lima federasi anggota sebelum tenggat waktu pada November. Sementara itu, UEFA menggelar pertemuan puncak di Berlin pada Kamis untuk membahas strategi mereka. Komunitas sepakbola global akan memantau dengan cermat seiring pertarungan untuk kursi presiden kian memanas menjelang Kongres FIFA pada Maret.
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