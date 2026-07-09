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Mantan bek Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) dan pelatih kepala LAFC, Steve Cherundolo, akan memimpin Tim Nasional AS U-23 menjelang Olimpiade 2028
- AFP
Apa yang terjadi?
Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengumumkan perekrutan Cherundolo pada Kamis, tiga hari setelah timnas AS (USMNT) tersingkir dari Piala Dunia 2026 yang digelar di kandang sendiri. Dengan merekrut Cherundolo, federasi tersebut telah mendatangkan seorang pelatih tim U-23 yang memiliki latar belakang kuat di timnas AS serta rekam jejak kepelatihan yang mumpuni.
Sebagai pemain, Cherundolo mencatatkan total 87 penampilan untuk USMNT antara tahun 1999 dan 2012 serta tampil di tiga edisi Piala Dunia. Selain itu, ia bermain selama 15 musim untuk Hannover 96 di Jerman, menjadikannya pemain Amerika Serikat dengan masa bakti terlama dalam sejarah Bundesliga. Pada tahun 2013, ia terpilih masuk dalam daftar "All-Time Best XI" USMNT dan menjadi anggota National Soccer Hall of Fame.
Setelah pensiun sebagai pemain, Cherundolo memulai karier barunya sebagai pelatih. Mantan bek sayap yang memiliki Lisensi Pro UEFA ini awalnya melatih di level junior di Jerman sebelum mengambil alih tim USL, Las Vegas Lights, pada tahun 2021. Pada tahun 2022, ia ditunjuk untuk memimpin LAFC, dan berhasil meraih gelar MLS Cup serta Supporters' Shield pada musim pertamanya, sekaligus menjuarai U.S. Open Cup pada tahun 2024 sebelum akhirnya meninggalkan klub tersebut pada tahun 2025.
- Getty Images Sport
'Para pemain dengan potensi luar biasa'
Cherundolo mengungkapkan kegembiraannya karena dapat memimpin tim yang menjanjikan di Olimpiade.
"Mewakili Amerika Serikat di Olimpiade adalah salah satu kehormatan terbesar dalam dunia olahraga, dan saya bersyukur atas kesempatan untuk memimpin tim ini," kata Cherundolo. "Saya yakin kami memiliki sekelompok pemain yang menarik dengan potensi luar biasa, dan saya menantikan untuk menciptakan lingkungan di mana mereka dapat menantang diri sendiri, tumbuh bersama, dan mewakili negara kita dengan bangga. Tanggung jawab kami adalah bertanding dengan keberanian, kerendahan hati, dan identitas yang jelas, yang mencerminkan nilai-nilai U.S. Soccer serta memberikan para pendukung kami sebuah tim yang dapat mereka banggakan.”
- Getty Images
Situasi tim U-23
Karena saat ini belum ada direktur olahraga yang menjabat, Wakil Presiden Bidang Olahraga U.S. Soccer, Oguchi Onyewu, memainkan peran kunci dalam keputusan untuk merekrut Cherundolo untuk posisi baru tersebut. Pencarian direktur olahraga, yang dimulai sejak kepergian Matt Crocker pada bulan April, masih terus berlanjut.
“Pengalaman melatih Steve yang luas serta latar belakangnya yang telah melalui sistem sepak bola pemuda Amerika memberinya pemahaman unik tentang gaya permainan Amerika dan Eropa, yang akan memungkinkannya memaksimalkan dan mengembangkan potensi para pemain,” kata Onyewu. “Setelah bermain bersama Steve di dua Piala Dunia, saya telah melihat secara langsung dampak yang dapat ia berikan pada tim. Kami yakin ia adalah pelatih yang tepat untuk memimpin tim ini di Olimpiade Musim Panas 2028.”
Tim ini telah berkumpul dua kali tahun ini, mengalahkan Jepang dan Korea Selatan pada bulan Maret sebelum pertandingan persahabatan bulan Juni menghasilkan kemenangan atas Ukraina dan kekalahan dari Uzbekistan. Skuad terbaru menampilkan wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi seperti Damion Downs, Cole Campbell, dan Rokas Pukstas dari Eropa, serta Peyton Miller, Reed Baker-Whiting, dan Taha Habroune dari MLS.
Tim U-23 AS sebelumnya dipimpin oleh Marko Mitrovic, yang kini menjabat sebagai pelatih kepala New England Revolution.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebagai pelatih, Cherundolo akan bertugas membangun program U-23 menjelang turnamen Olimpiade tersebut. Untuk itu, ia akan melatih tim tersebut di Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola AS Arthur M. Blank yang baru di Georgia sambil mengikuti pertandingan persahabatan internasional menjelang Olimpiade 2028.
Setelah Piala Dunia berakhir, jeda internasional resmi berikutnya dijadwalkan dimulai pada 21 September dan berlangsung hingga 6 Oktober.
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