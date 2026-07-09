Mantan bek Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) dan pelatih kepala LAFC, Steve Cherundolo, akan memimpin Tim Nasional AS U-23 menjelang Olimpiade 2028

Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengumumkan perekrutan Cherundolo pada Kamis, tiga hari setelah timnas AS (USMNT) tersingkir dari Piala Dunia 2026 yang digelar di kandang sendiri. Dengan merekrut Cherundolo, federasi tersebut telah mendatangkan seorang pelatih tim U-23 yang memiliki latar belakang kuat di timnas AS serta rekam jejak kepelatihan yang mumpuni.

Sebagai pemain, Cherundolo mencatatkan total 87 penampilan untuk USMNT antara tahun 1999 dan 2012 serta tampil di tiga edisi Piala Dunia. Selain itu, ia bermain selama 15 musim untuk Hannover 96 di Jerman, menjadikannya pemain Amerika Serikat dengan masa bakti terlama dalam sejarah Bundesliga. Pada tahun 2013, ia terpilih masuk dalam daftar "All-Time Best XI" USMNT dan menjadi anggota National Soccer Hall of Fame.

Setelah pensiun sebagai pemain, Cherundolo memulai karier barunya sebagai pelatih. Mantan bek sayap yang memiliki Lisensi Pro UEFA ini awalnya melatih di level junior di Jerman sebelum mengambil alih tim USL, Las Vegas Lights, pada tahun 2021. Pada tahun 2022, ia ditunjuk untuk memimpin LAFC, dan berhasil meraih gelar MLS Cup serta Supporters' Shield pada musim pertamanya, sekaligus menjuarai U.S. Open Cup pada tahun 2024 sebelum akhirnya meninggalkan klub tersebut pada tahun 2025.