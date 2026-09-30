Smalling membawa pengalaman besar ke skuad Francesco Farioli, setelah memenangi dua gelar Premier League selama satu dekade di Manchester United dan kemudian membantu Roma menjuarai edisi perdana Europa Conference League. Masa baktinya di Old Trafford mengukuhkannya sebagai salah satu bek paling andal di Inggris, sementara kepindahannya setelah itu ke Serie A membuktikan bahwa ia mampu menyesuaikan permainannya dengan lingkungan taktis yang berbeda dan tetap bersaing di level tertinggi sepak bola fase gugur.

Porto saat ini berada di puncak Primeira Liga dengan catatan sempurna 21 poin dari tujuh laga pembuka mereka, unggul lima poin atas Benfica yang berada di posisi kedua. Namun, dominasi mereka di kompetisi domestik berbanding terbalik dengan awal yang goyah dalam kampanye Liga Champions, setelah menelan kekalahan 2-0 di kandang dari Manchester City pada laga pembuka fase grup.