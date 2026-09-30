Getty Images Sport
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Mantan bek tengah Manchester United Chris Smalling bergabung dengan Porto dengan status bebas transfer setelah berkarier di Arab Saudi
Dragons mengamankan tambahan kekuatan berpengalaman di lini pertahanan
FC Porto telah mengonfirmasi perekrutan mantan bek Manchester United dan Inggris, Smalling, dengan status bebas transfer. Pemain berusia 36 tahun itu bergabung dengan juara Portugal tersebut setelah menjalani dua tahun di Saudi Pro League bersama Al-Fayha.
Kesepakatan ini menjadi langkah bisnis yang cerdik bagi Porto saat mereka berupaya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik sambil bersaing di level kontinental. Porto juga mengonfirmasi bahwa opsi untuk memperpanjang kontrak ini dapat diaktifkan bergantung pada tercapainya target-target olahraga.
- Getty Images Sport
Farioli menambah pengalaman elite ke lini belakang Porto
Smalling membawa pengalaman besar ke skuad Francesco Farioli, setelah memenangi dua gelar Premier League selama satu dekade di Manchester United dan kemudian membantu Roma menjuarai edisi perdana Europa Conference League. Masa baktinya di Old Trafford mengukuhkannya sebagai salah satu bek paling andal di Inggris, sementara kepindahannya setelah itu ke Serie A membuktikan bahwa ia mampu menyesuaikan permainannya dengan lingkungan taktis yang berbeda dan tetap bersaing di level tertinggi sepak bola fase gugur.
Porto saat ini berada di puncak Primeira Liga dengan catatan sempurna 21 poin dari tujuh laga pembuka mereka, unggul lima poin atas Benfica yang berada di posisi kedua. Namun, dominasi mereka di kompetisi domestik berbanding terbalik dengan awal yang goyah dalam kampanye Liga Champions, setelah menelan kekalahan 2-0 di kandang dari Manchester City pada laga pembuka fase grup.
Karier penuh sejarah berlanjut di Portugal
Bek tengah itu mencatatkan 31 penampilan untuk Inggris dan mewakili negaranya di Piala Dunia 2014 serta Euro 2016. Rekam jejaknya di level internasional semakin menegaskan kualitas yang ditambahkan Porto ke dalam skuad mereka.
Sebelum pindah ke Arab Saudi, Smalling juga bermain untuk Maidstone United, Millwall, dan Fulham. Di Fulham-lah ia pertama kali menarik perhatian Sir Alex Ferguson, yang kemudian berujung pada kepindahannya yang menyita perhatian ke Manchester.
Porto rayakan kedatangan Smalling
Porto merayakan kedatangan bek berpengalaman tersebut yang menyita perhatian, dengan menyoroti latar belakang panjangnya di level tertinggi serta karier penuh trofi di seluruh Eropa. "FC Porto baru saja merekrut seorang bek baru dengan pengalaman internasional dan rekam jejak yang telah terbukti di liga-liga terbaik di dunia: Chris Smalling telah menandatangani kontrak hingga akhir musim, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan, dan bergabung dengan juara nasional tanpa biaya transfer," demikian bunyi pernyataan yang dipublikasikan klub Portugal tersebut.
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