AFP
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Mantan bek PSG diprediksi akan pindah secara tak terduga ke klub divisi dua di Timur Tengah
Kimpembe hampir bergabung dengan klub di divisi dua Qatar
Kimpembe diperkirakan tidak akan lama menganggur setelah statusnya menjadi pemain bebas transfer pada 1 Juli. Menurut media Prancis Foot Mercato, Kimpembe hampir pasti akan menandatangani kontrak dengan Al-Kharitiyath, yang saat ini berlaga di divisi dua Qatar.
Klub yang ambisius ini sangat ingin mendapatkan jasanya saat mereka berupaya meraih promosi musim ini.
Kimpembe awalnya pindah ke Timur Tengah ketika Qatar SC merekrutnya dari Paris Saint-Germain pada 7 September tahun lalu dengan biaya transfer sebesar €5 juta. Namun, masa baktinya di klub papan atas tersebut sangat singkat, dan ia meninggalkan mantan klubnya dengan nilai pasar saat ini sebesar €3 juta.
- AFP
Masa tugas singkat di Timur Tengah
Selama berkarier di Qatar SC, Kimpembe kesulitan menunjukkan kontribusi yang berarti di lapangan. Bek tersebut hanya berhasil tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi bersama tim tersebut, dan tidak mencetak satu gol pun atau memberikan assist sebelum hengkang.
Hal ini sangat kontras dengan kariernya yang panjang dan sangat sukses bersama Paris Saint-Germain, di mana Kimpembe mencatatkan 241 penampilan yang mengesankan serta mencetak tiga gol. Jika transfer ini terwujud, Kimpembe akan kembali bersatu dengan Kaïs Najeh di Al-Kharitiyath. Najeh adalah pemain lain yang tumbuh dari akademi muda di Paris, dan keduanya diharapkan dapat membentuk kemitraan yang solid di lingkungan baru mereka.
Karier cemerlang yang dibangun di Paris
Sebelum membawa bakatnya ke Timur Tengah, Kimpembe telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola Prancis. Ia secara resmi bergabung dengan tim utama Paris Saint-Germain dari tim cadangan pada Juli 2015 dan kemudian berhasil meraih sejumlah gelar prestisius yang luar biasa.
Kimpembe membantu klub tersebut mengangkat trofi Liga Champions, sekaligus meraih delapan gelar liga Prancis, enam gelar Piala Prancis, empat gelar Piala Liga Prancis, dan lima gelar Piala Super Prancis. Di kancah internasional, Kimpembe menjadi bagian penting dari skuad Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018, dan ia juga menambahkan medali juara Liga Bangsa-Bangsa ke dalam koleksinya.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Kimpembe?
Kimpembe kini harus menunggu Al-Kharitiyath menyelesaikan dokumen resmi untuk menuntaskan transfer gratisnya. Begitu kesepakatan tersebut diumumkan secara resmi, Kimpembe akan segera memulai latihan bersama rekan-rekan setim barunya untuk meningkatkan kebugaran bertandingnya. Al-Kharitiyath memiliki rencana ambisius untuk meraih promosi ke Qatar Stars League, dan mereka akan sangat mengandalkan pengalaman luasnya di kancah Eropa.
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