Mantan bek PSG diprediksi akan pindah secara tak terduga ke klub divisi dua di Timur Tengah

Kimpembe diperkirakan tidak akan lama menganggur setelah statusnya menjadi pemain bebas transfer pada 1 Juli. Menurut media Prancis Foot Mercato, Kimpembe hampir pasti akan menandatangani kontrak dengan Al-Kharitiyath, yang saat ini berlaga di divisi dua Qatar.

Klub yang ambisius ini sangat ingin mendapatkan jasanya saat mereka berupaya meraih promosi musim ini.

Kimpembe awalnya pindah ke Timur Tengah ketika Qatar SC merekrutnya dari Paris Saint-Germain pada 7 September tahun lalu dengan biaya transfer sebesar €5 juta. Namun, masa baktinya di klub papan atas tersebut sangat singkat, dan ia meninggalkan mantan klubnya dengan nilai pasar saat ini sebesar €3 juta.