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Mantan bek Manchester United Marcos Rojo mendekati pintu keluar dari Racing Club saat klub masa kecilnya, Estudiantes, membuka pembicaraan transfer
Bek mempertimbangkan kepergian yang segera terjadi dari Avellaneda
Tersingkirnya Racing secara menyakitkan dari perempat final Copa Argentina 2026 telah mempercepat spekulasi mengenai masa depan Rojo. Klub asal Avellaneda itu membuang keunggulan dua gol hingga kalah 3-2 dari Boca, dihukum oleh hat-trick sundulan pada babak kedua dari pemain pengganti Enner Valencia. Bek berusia 36 tahun itu, yang bermain penuh selama 90 menit, kini sedang mempertimbangkan langkah berikutnya di tengah minat konkret dari klub masa kecilnya, Estudiantes.
- Getty Images Sport
Klub masa kecil mulai pembicaraan transfer
Menurut ESPN Argentina, Estudiantes telah secara resmi mendekati pihak sang bek untuk menjajaki kepulangan secepatnya. Jajaran petinggi klub ingin menyepakati paket penyelesaian dengan Racing yang akan memungkinkannya mengakhiri kontraknya sebelum habis pada Desember. Mendatangkan pemain dengan rekam jejak seperti dirinya akan memberi tambahan kekuatan yang dibutuhkan di lini belakang saat mereka bersiap bersaing di kompetisi domestik dan kontinental.
Laga di tempat yang sudah akrab memanggil pejuang veteran
Estudiantes menempati tempat istimewa di hati pemain internasional Argentina dengan 61 caps itu, yang menimba ilmu di akademi klub tersebut sebelum hengkang ke Spartak Moscow pada 2010. Setelah sempat membela United, ia menjalani periode singkat kembali di La Plata dengan status pinjaman pada 2020 sebelum menyeberang ke Boca setahun kemudian. Setelah bergabung dengan Racing dengan status bebas transfer pada Agustus 2025, kepulangan kali ini akan menandai babak ketiga yang emosional dalam warna El Pincha.
- Getty Images Sport
Perebutan antarbenua membayangi para peminat
Jika negosiasi mencapai kesepakatan dengan cepat, bek tersebut bisa langsung didaftarkan untuk memperkuat lini belakang Estudiantes dalam duel semifinal Copa Libertadores melawan raksasa Brasil Flamengo. Di luar panggung kontinental, kepemimpinannya di ruang ganti akan terbukti krusial dalam upaya mereka di Torneo Clausura dan kampanye Copa Argentina yang sedang berlangsung. Racing kini harus memutuskan apakah akan menyetujui pelepasan lebih awal untuk andalan berpengalaman mereka itu atau mempertahankannya hingga kontraknya habis.
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