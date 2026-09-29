Mantan bek Manchester United Marcos Rojo mendekati pintu keluar dari Racing Club saat klub masa kecilnya, Estudiantes, membuka pembicaraan transfer

Estudiantes menempati tempat istimewa di hati pemain internasional Argentina dengan 61 caps itu, yang menimba ilmu di akademi klub tersebut sebelum hengkang ke Spartak Moscow pada 2010. Setelah sempat membela United, ia menjalani periode singkat kembali di La Plata dengan status pinjaman pada 2020 sebelum menyeberang ke Boca setahun kemudian. Setelah bergabung dengan Racing dengan status bebas transfer pada Agustus 2025, kepulangan kali ini akan menandai babak ketiga yang emosional dalam warna El Pincha.