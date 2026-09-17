Omonia Nicosia merayakan kemenangan bersejarah pada laga pembuka musim baru Liga Europa UEFA setelah meraih kemenangan 1-0 yang tak terlupakan atas wakil Spanyol, Celta Vigo. Di bawah arahan mantan bek Manchester United Henning Berg, tim asal Siprus itu menampilkan permainan disiplin di kandang untuk memulai kiprah kontinental mereka dengan gaya. Momen penentu hadir pada akhir pertandingan ketika bek Jure Balkovec memecah kebuntuan pada menit ke-88 lewat sepakan fenomenal dari luar kotak penalti.

Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu membuat perjalanan Eropa tim tersebut dimulai dengan sempurna dan membuat para pendukung larut dalam kegembiraan.