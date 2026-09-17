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Mantan bek Manchester United Henning Berg membawa Omonia Nicosia meraih kemenangan bersejarah 1-0 atas Celta Vigo pada laga pembuka Liga Europa
Kemenangan bersejarah pada laga pembuka Eropa
Omonia Nicosia merayakan kemenangan bersejarah pada laga pembuka musim baru Liga Europa UEFA setelah meraih kemenangan 1-0 yang tak terlupakan atas wakil Spanyol, Celta Vigo. Di bawah arahan mantan bek Manchester United Henning Berg, tim asal Siprus itu menampilkan permainan disiplin di kandang untuk memulai kiprah kontinental mereka dengan gaya. Momen penentu hadir pada akhir pertandingan ketika bek Jure Balkovec memecah kebuntuan pada menit ke-88 lewat sepakan fenomenal dari luar kotak penalti.
Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu membuat perjalanan Eropa tim tersebut dimulai dengan sempurna dan membuat para pendukung larut dalam kegembiraan.
- NurPhoto
Kecemerlangan Balkovec di akhir laga memastikan kemenangan
Pencetak gol kemenangan Jure Balkovec merefleksikan upaya kolektif setelah pertandingan, dengan menyoroti daya juang tim menghadapi lawan berkualitas tinggi. Meski Celta Vigo terus mengancam dan memaksa beberapa penyelamatan gemilang pada babak pertama, Omonia tetap terorganisir dan memaksimalkan momen saat kesempatan mereka datang.
"Saya sangat senang, bukan hanya karena gol itu tetapi juga karena kemenangan besar ini, kami harus terus seperti ini," kata Balkovec. "Celta adalah tim yang sangat bagus dan memiliki peluang-peluang bagus, yang membuat kemenangan kami semakin bernilai. Jika saya diberi kesempatan untuk melepaskan tendangan, saya akan melakukannya."
Berg memuji disiplin taktis dan energi
Pelatih kepala dan mantan bintang Manchester United, Henning Berg, mengungkapkan kebanggaan besar terhadap para pemainnya, sambil memuji cara mereka menghadapi tekanan dan tuntutan taktik dalam pertandingan tersebut. Meski sempat berada dalam tekanan, terutama pada babak kedua, tim tetap menjaga bentuk pertahanannya sebelum melancarkan pukulan penentu.
"Ini kemenangan besar dan saya sangat terkesan dengan para pemain saya serta cara mereka menangani pertandingan, tekanan lawan, dan cara kami melakukan transisi," ujar Berg. "Kami harus senang dengan kemenangan ini. Ini kemenangan besar dan kesuksesan yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Momen cepat untuk aksi domestik
Dengan kemenangan atas tim besar Eropa yang sudah diamankan di bawah kepemimpinan Berg untuk memulai musim UEL, Omonia tidak bisa terlalu lama larut dalam perayaan karena komitmen domestik sudah menanti. Skuad harus segera mengalihkan fokus kembali ke aksi liga dengan pertandingan melawan Krasava ENY pada Minggu malam. Menjaga momentum dari malam bersejarah di Eropa ini akan menjadi tujuan utama saat mereka menjalani banyak kompetisi.
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