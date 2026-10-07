Akanji, yang kini bermain untuk Inter Milan, menikmati kesuksesan besar bersama Manchester City dengan memenangi dua gelar Premier League, dua Piala FA, dan Liga Champions. Namun, setelah putusan terbaru yang menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran finansial, pemain internasional Swiss itu mengakui kekhawatirannya dalam wawancara dengan Nau.

Ia berkata: "Saya masih berhubungan dengan beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu lebih banyak daripada Anda. Kami diberi tahu untuk tetap tenang, bahwa mereka mengendalikan semuanya dan tidak ada hal besar yang terjadi."