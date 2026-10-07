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Mantan bek Manchester City Manuel Akanji mengakui ia khawatir kehilangan gelar-gelarnya menyusul putusan Premier League
Akanji bereaksi terhadap vonis bersalah Manchester City
Akanji, yang kini bermain untuk Inter Milan, menikmati kesuksesan besar bersama Manchester City dengan memenangi dua gelar Premier League, dua Piala FA, dan Liga Champions. Namun, setelah putusan terbaru yang menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran finansial, pemain internasional Swiss itu mengakui kekhawatirannya dalam wawancara dengan Nau.
Ia berkata: "Saya masih berhubungan dengan beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu lebih banyak daripada Anda. Kami diberi tahu untuk tetap tenang, bahwa mereka mengendalikan semuanya dan tidak ada hal besar yang terjadi."
- Getty Images Sport
Mempercayai jajaran petinggi Manchester City
Meski situasi ini masih berlangsung, Akanji tetap berharap bahwa jaminan yang diberikan jajaran petinggi Manchester City benar adanya. Bek tersebut menjelaskan bahwa ia memantau perkembangan itu dari jauh, sambil mengakui ketidakpastian situasinya.
Ia menambahkan: "Saya percaya kepada orang-orang yang bertanggung jawab di Man City bahwa memang begitu adanya. Saya harap saya tidak kehilangan gelar-gelar saya. Itu akan sedikit disayangkan. Tapi saya juga hanya melihat semuanya di berita. Siapa yang tahu apa lagi yang mungkin mereka gali." Manchester City telah mengajukan banding atas temuan komisi independen tersebut.
Bos Premier League menjelaskan keputusan tersebut
Dakwaan terhadap Manchester City berasal dari dugaan penyimpangan finansial yang terjadi antara 2009 dan 2018. Meski Akanji menandatangani kontrak dengan Manchester City pada 2022, yang berada di luar rentang waktu yang dituduhkan, implikasi yang lebih luas bagi klub tetap sangat serius.
Menanggapi vonis bersalah tersebut, kepala eksekutif Premier League Richard Masters menyatakan: "Klub itu secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade." Ia juga menambahkan bahwa "merupakan tanggung jawab utama Premier League untuk memastikan bahwa Aturan, yang disetujui oleh klub-klub itu sendiri, ditegakkan guna melindungi integritas kompetisi."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Manchester City?
Manchester City sedang secara aktif mengajukan banding atas putusan tersebut, dan hasil akhirnya akan menentukan apakah gelar-gelar masa lalu akan dicabut atau sanksi lain akan dijatuhkan. Di lapangan, Manchester City akan berusaha menjaga fokus saat bertandang menghadapi Liverpool akhir pekan ini ketika Premier League kembali bergulir.
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