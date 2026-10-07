Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Mantan bek Manchester City Manuel Akanji mengakui ia khawatir kehilangan gelar-gelarnya menyusul putusan Premier League

M. Akanji
Manchester City
Premier League
Inter

Mantan bek Manchester City Manuel Akanji mengungkapkan kekhawatirannya soal kemungkinan medali yang ia menangkan selama berada di Etihad Stadium dicabut. Komentar itu muncul setelah sebuah komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran finansial selama periode sembilan tahun, yang membuat kesuksesan mereka di masa lalu diselimuti ketidakpastian besar.

  • Akanji bereaksi terhadap vonis bersalah Manchester City

    Akanji, yang kini bermain untuk Inter Milan, menikmati kesuksesan besar bersama Manchester City dengan memenangi dua gelar Premier League, dua Piala FA, dan Liga Champions. Namun, setelah putusan terbaru yang menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran finansial, pemain internasional Swiss itu mengakui kekhawatirannya dalam wawancara dengan Nau.

    Ia berkata: "Saya masih berhubungan dengan beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu lebih banyak daripada Anda. Kami diberi tahu untuk tetap tenang, bahwa mereka mengendalikan semuanya dan tidak ada hal besar yang terjadi."

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mempercayai jajaran petinggi Manchester City

    Meski situasi ini masih berlangsung, Akanji tetap berharap bahwa jaminan yang diberikan jajaran petinggi Manchester City benar adanya. Bek tersebut menjelaskan bahwa ia memantau perkembangan itu dari jauh, sambil mengakui ketidakpastian situasinya.

    Ia menambahkan: "Saya percaya kepada orang-orang yang bertanggung jawab di Man City bahwa memang begitu adanya. Saya harap saya tidak kehilangan gelar-gelar saya. Itu akan sedikit disayangkan. Tapi saya juga hanya melihat semuanya di berita. Siapa yang tahu apa lagi yang mungkin mereka gali." Manchester City telah mengajukan banding atas temuan komisi independen tersebut.

  • Bos Premier League menjelaskan keputusan tersebut

    Dakwaan terhadap Manchester City berasal dari dugaan penyimpangan finansial yang terjadi antara 2009 dan 2018. Meski Akanji menandatangani kontrak dengan Manchester City pada 2022, yang berada di luar rentang waktu yang dituduhkan, implikasi yang lebih luas bagi klub tetap sangat serius.

    Menanggapi vonis bersalah tersebut, kepala eksekutif Premier League Richard Masters menyatakan: "Klub itu secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade." Ia juga menambahkan bahwa "merupakan tanggung jawab utama Premier League untuk memastikan bahwa Aturan, yang disetujui oleh klub-klub itu sendiri, ditegakkan guna melindungi integritas kompetisi."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    Apa selanjutnya untuk Manchester City?

    Manchester City sedang secara aktif mengajukan banding atas putusan tersebut, dan hasil akhirnya akan menentukan apakah gelar-gelar masa lalu akan dicabut atau sanksi lain akan dijatuhkan. Di lapangan, Manchester City akan berusaha menjaga fokus saat bertandang menghadapi Liverpool akhir pekan ini ketika Premier League kembali bergulir.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI