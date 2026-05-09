Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bek Liga Premier 'diancam dengan pisau' saat terjadi perampokan mengerikan di rumah keluarganya
Malam yang penuh cobaan bagi mantan bintang Saints
Bednarek dan keluarganya dilaporkan merasa terguncang setelah berhadapan langsung dengan seorang pencuri di dalam rumah mereka pada Jumat malam. Pemain berusia 30 tahun itu, yang saat ini membela klub raksasa Portugal Porto, kembali ke kediamannya sekitar pukul 21.30 dan mendapati aksi pencurian sedang berlangsung.
Menurut laporan dari media Portugal, Record, bek tengah tersebut diancam dengan pisau oleh pelaku selama insiden tersebut. Pencuri tersebut berhasil melarikan diri dari rumah dengan membawa barang curian dalam jumlah besar, dengan nilai barang yang dicuri diperkirakan mencapai sekitar €150.000 (£129.000).
- Getty Images Sport
Pencurian terjadi setelah kemenangan di ajang kejuaraan
Insiden tersebut telah membayangi apa yang seharusnya menjadi pekan penuh perayaan bagi pemain internasional Polandia tersebut. Baru akhir pekan lalu, Bednarek menjadi pahlawan bagi Porto dengan mencetak gol penentu kemenangan dalam laga yang berakhir 1-0 atas Alverca, yang memastikan gelar liga pertama klub tersebut dalam empat tahun terakhir.
Bednarek, istrinya, dan putri kecil mereka sebelumnya menghadiri pameran seni pada malam hari sebelum kembali ke lokasi kejadian yang mengerikan itu. Sejak itu, para penggemar membanjiri akun media sosial sang pemain dengan pesan dukungan sementara pihak berwenang setempat memulai penyelidikan atas perampokan bersenjata tersebut.
Kesuksesan di lapangan di Portugal
Sejak mengakhiri kariernya selama delapan tahun bersama Southampton pasca degradasi klub tersebut dari Liga Premier musim panas lalu, Bednarek telah menjadi bagian penting dari barisan pertahanan Porto. Ia telah tampil dalam 48 pertandingan di semua kompetisi musim ini, membentuk kemitraan yang tangguh bersama rekan senegaranya dan mantan pemain Arsenal, Jakub Kiwior.
Duo bek ini tampil gemilang di bawah bimbingan pelatih Francesco Farioli dan presiden klub Andre Villas-Boas. Porto hanya kebobolan 15 gol dalam 32 pertandingan domestik musim ini, dan hanya kalah sekali dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Farioli berbicara dengan penuh emosi setelah kemenangan yang memastikan gelar juara: "Ini sangat emosional, saya sangat bahagia untuk semua orang. Untuk kelompok ini, untuk orang-orang yang bekerja di sini, untuk Jorge Costa, untuk presiden, untuk orang-orang yang ada di sini... Semua orang pantas mendapatkan gelar seperti ini setelah sekian lama tanpa gelar."
- Getty Images Sport
Kekecewaan di kancah internasional semakin memperparah minggu yang sulit
Meskipun Bednarek telah meraih gelar juara di level klub, musim panasnya kali ini tidak akan diisi dengan perjalanan ke Piala Dunia. Polandia gagal lolos ke turnamen yang diperluas menjadi 48 tim dan akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan di babak play-off.
Tim nasional dikalahkan 3-2 oleh Swedia dalam laga kualifikasi krusial mereka, dengan striker Arsenal Viktor Gyokeres mencetak gol penentu kemenangan dramatis di menit-menit akhir yang mengakhiri harapan Bednarek untuk berkompetisi di panggung global. Bek tersebut kini kemungkinan akan memanfaatkan masa libur musim untuk memulihkan diri dari beban fisik dan mental akibat peristiwa traumatis pada Jumat lalu di kandang sendiri.