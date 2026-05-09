Mantan bek Liga Premier 'diancam dengan pisau' saat terjadi perampokan mengerikan di rumah keluarganya

Bednarek dan keluarganya dilaporkan merasa terguncang setelah berhadapan langsung dengan seorang pencuri di dalam rumah mereka pada Jumat malam. Pemain berusia 30 tahun itu, yang saat ini membela klub raksasa Portugal Porto, kembali ke kediamannya sekitar pukul 21.30 dan mendapati aksi pencurian sedang berlangsung.

Menurut laporan dari media Portugal, Record, bek tengah tersebut diancam dengan pisau oleh pelaku selama insiden tersebut. Pencuri tersebut berhasil melarikan diri dari rumah dengan membawa barang curian dalam jumlah besar, dengan nilai barang yang dicuri diperkirakan mencapai sekitar €150.000 (£129.000).