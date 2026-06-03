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Mantan bek kanan Inggris, Kyle Walker, menyebut TIGA keputusan Thomas Tuchel dalam pemilihan skuad Piala Dunia yang bisa dibilang keliru, sambil memberikan dukungannya kepada ketiga pemain yang tidak dipanggil tersebut
Walker mempertanyakan stabilitas pertahanan
Saat berbicara dalam acara pratinjau Piala Dunia khusus yang diselenggarakan oleh The Sun, mantan bek Manchester City dan Tottenham itu mengungkapkan keterkejutannya karena bintang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White serta duo Manchester United Luke Shaw dan Harry Maguire tidak masuk dalam skuad Piala Dunia 2026.
Walker mengakui bahwa ia memiliki kekhawatiran terkait barisan pertahanan saat ini, dengan mencatat bahwa beberapa pemain yang masuk dalam daftar sedang mengalami penurunan performa atau sedang mengalami cedera. Ia mengatakan: "Pertahanan... Saya rasa ada banyak pemain di sana yang mungkin belum bermain terlalu bagus atau sedang mengalami cedera, apakah Anda bisa sepenuhnya mengandalkan mereka selama turnamen berlangsung? Di situlah saya mungkin mempertanyakan beberapa di antaranya, tapi saya bukan manajer."
- Getty Images
Penolakan terhadap Maguire dan Shaw disebut sebagai kesalahan
Keputusan untuk tidak memanggil Maguire merupakan salah satu keputusan paling krusial di era Tuchel sejauh ini. Bek veteran yang telah menjadi pilar timnas Inggris selama hampir satu dekade ini mengaku "terkejut dan kecewa" atas keputusan untuk tidak memanggilnya, meskipun ia telah tampil dalam 25 pertandingan bersama Setan Merah musim ini. Walker mendukung mantan rekan setimnya itu, dengan menegaskan bahwa baik Maguire maupun Shaw layak mendapatkan tempat di skuad berdasarkan penampilan mereka belakangan ini di Old Trafford.
"Harry Maguire dan Luke Shaw mungkin telah menjalani musim terbaik bagi Manchester United dalam waktu yang lama dan kini tidak berada di turnamen," tambah bintang Burnley tersebut. "Menurut saya, Luke Shaw seharusnya berada di pesawat itu dan saya juga berpikir Harry Maguire seharusnya berada di pesawat itu." Bek kanan veteran ini juga mengungkapkan kekhawatirannya atas kebugaran mantan rekan setimnya di Man City, John Stones, dan ketersediaan kapten Chelsea, Reece James, meskipun ia memuji kualitas kedua pemain tersebut.
Kekecewaan Gibbs-White mencerminkan perasaan Walker
Walker menyoroti Gibbs-White sebagai salah satu pemain kunci lain yang absen dari skuad Three Lions, sehingga menempatkan nama gelandang serang tersebut di bawah sorotan. "Saya mungkin akan memilih Morgan Gibbs-White. Dia tampil luar biasa bersama Forest," tegasnya. Gelandang Forest itu secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya, dengan menyiratkan bahwa dia hanya "tidak disukai oleh seseorang" setelah musim yang mengesankan di mana ia mencetak 18 gol.
Pembicaraan juga menyinggung absennya Phil Foden, rekan setim lama Walker lainnya. Meskipun mengakui Tuchel memiliki keputusan akhir, Walker mendesak Foden untuk menggunakan kegagalan ini sebagai motivasi. "Saya sudah bermain dengannya selama delapan tahun, tapi dia tidak ada di pesawat," kata Walker. "Ini sepak bola. Apa yang akan kamu lakukan, merajuk dan menangis di sudut, atau bekerja lebih keras? Dia hanya perlu memastikan bahwa saat musim baru dimulai... dia menunjukkan performa terbaiknya dan memastikan bahwa namanya menjadi yang pertama di daftar pemain.”
- The FA
Pembicaraan soal kelelahan ditanggapi dengan santai oleh legenda Three Lions
Meskipun turnamen ini digelar di tengah cuaca yang sangat panas di Amerika Serikat, Walker menampik segala alasan terkait kelelahan atau kelelahan berlebihan para pemain. Sebagai pemain berpengalaman yang telah mengikuti lima turnamen besar, ia membantah anggapan bahwa skuad modern mengalami beban fisik yang berlebihan, dan menegaskan bahwa adrenalin turnamen secara alami mengalahkan rasa lelah.
"Para pemain tidak lelah," katanya. "Saya sering mendengar tentang kelelahan para pemain... Saya merasa bahwa secara mental Anda lelah, tetapi secara fisik Anda tidak lelah. Saya merasa bahwa Anda masuk ke mode autopilot dan jika pikiran Anda memberi tahu kaki Anda bahwa Anda bisa berlari, Anda akan bisa berlari. Anda mewakili negara Anda di turnamen besar. Setiap anak laki-laki atau perempuan pasti bermimpi untuk melakukan itu."
Namun, Tuchel telah mengonfirmasi bahwa Inggris memanfaatkan keahlian elit Tim GB untuk mengelola strategi aklimatisasi panas dan pendinginan. Terlepas dari teori "mode autopilot" Walker, FA tidak mau mengambil risiko dalam hal ilmu olahraga dan pemantauan biometrik selama kamp pelatihan mereka di Florida.