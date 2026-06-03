Mantan bek kanan Inggris, Kyle Walker, menyebut TIGA keputusan Thomas Tuchel dalam pemilihan skuad Piala Dunia yang bisa dibilang keliru, sambil memberikan dukungannya kepada ketiga pemain yang tidak dipanggil tersebut

Saat berbicara dalam acara pratinjau Piala Dunia khusus yang diselenggarakan oleh The Sun, mantan bek Manchester City dan Tottenham itu mengungkapkan keterkejutannya karena bintang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White serta duo Manchester United Luke Shaw dan Harry Maguire tidak masuk dalam skuad Piala Dunia 2026.

Walker mengakui bahwa ia memiliki kekhawatiran terkait barisan pertahanan saat ini, dengan mencatat bahwa beberapa pemain yang masuk dalam daftar sedang mengalami penurunan performa atau sedang mengalami cedera. Ia mengatakan: "Pertahanan... Saya rasa ada banyak pemain di sana yang mungkin belum bermain terlalu bagus atau sedang mengalami cedera, apakah Anda bisa sepenuhnya mengandalkan mereka selama turnamen berlangsung? Di situlah saya mungkin mempertanyakan beberapa di antaranya, tapi saya bukan manajer."