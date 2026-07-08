Imago Images
Diterjemahkan oleh
Mantan bek Barcelona ditunjuk sebagai pelatih baru Meksiko setelah Javier Aguirre mundur menyusul kekalahan dari Inggris
Rencana suksesi untuk tim nasional
Marquez secara resmi mengambil alih kendali tim nasional Meksiko setelah berakhirnya masa jabatan Aguirre. Pergantian pelatih ini terjadi secara otomatis setelah Meksiko menelan kekalahan 3-2 dari Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia hari Minggu lalu. Pertandingan tersebut menandai berakhirnya perjalanan tuan rumah bersama tersebut.
Aguirre menerima jabatan tersebut dengan menyadari bahwa masa jabatannya akan berakhir setelah turnamen di kandang sendiri, dan bertindak sebagai mentor bagi asistennya.
Marquez membawa pengalaman yang sangat luas ke dalam peran ini, berkat karier klubnya yang gemilang yang mencakup masa-masa bermain di Atlas, Monaco, Barcelona, New York Red Bulls, León, dan Hellas Verona sebelum pensiun sebagai pemain.
- Imago Images
Menganalisis kegagalan di Piala Dunia dan statistik manajerial
Transisi ini terjadi pada momen kritis bagi Meksiko. Prioritas utama Marquez saat ini adalah mengatasi kelemahan taktis yang terbukti merugikan saat melawan Inggris. Kesalahan di lini pertahanan memungkinkan pemain seperti Jude Bellingham dan Harry Kane memastikan kemenangan.
Untuk memperbaiki hal ini, Marquez akan mengandalkan pengalaman kepelatihannya baru-baru ini. Selama dua tahun menangani Barcelona Atletic, Marquez memimpin 82 pertandingan, dengan catatan 40 kemenangan, 21 hasil imbang, dan 21 kekalahan. Masa kerjanya di Spanyol ini membantunya mengembangkan pendekatan terstruktur terhadap permainan, yang diharapkan federasi dapat diterjemahkan menjadi sistem pertahanan yang lebih kokoh bagi tim nasional.
Karier bermain yang tak tertandingi dan koleksi trofi yang luar biasa
Fokus utama pemerintahan yang akan datang adalah mengawasi peralihan generasi yang signifikan. Federasi tersebut telah mempercayakan masa depan mereka kepada salah satu tokoh bersejarah terhebatnya, dengan harapan mentalitas elitnya akan menginspirasi skuad.
Sebagai pemain, Marquez mengumpulkan koleksi trofi yang luar biasa, dengan memenangkan dua gelar Liga Champions, empat gelar juara liga Spanyol, dan satu gelar Piala Dunia Antarklub bersama Barcelona, serta satu gelar juara liga Prancis bersama Monaco. Di kancah internasional, ia memenangkan Piala Konfederasi pada tahun 1999 dan mengangkat trofi Gold Cup sebanyak dua kali. Prestasi yang tak tertandingi ini menuntut rasa hormat yang besar, menjadikannya kandidat ideal untuk mengidentifikasi dan mengkonsolidasikan talenta-talenta muda yang dapat menjadi tulang punggung tim selama empat tahun ke depan.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Marquez dan Meksiko?
Ke depan, Marquez akan secara resmi memulai persiapannya untuk siklus Piala Dunia 2030 begitu federasi mengonfirmasi penunjukannya. Tugas utamanya yang pertama adalah memilih skuad baru untuk pertandingan-pertandingan internasional mendatang, dengan fokus pada integrasi para pemain muda berbakat. Para penggemar pasti tak sabar ingin melihat apakah rekam jejak bermainnya yang mengesankan serta pengalamannya melatih tim muda dapat membawa kesuksesan di kancah global yang telah lama dinantikan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami