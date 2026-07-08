Mantan bek Barcelona ditunjuk sebagai pelatih baru Meksiko setelah Javier Aguirre mundur menyusul kekalahan dari Inggris

Marquez secara resmi mengambil alih kendali tim nasional Meksiko setelah berakhirnya masa jabatan Aguirre. Pergantian pelatih ini terjadi secara otomatis setelah Meksiko menelan kekalahan 3-2 dari Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia hari Minggu lalu. Pertandingan tersebut menandai berakhirnya perjalanan tuan rumah bersama tersebut.

Aguirre menerima jabatan tersebut dengan menyadari bahwa masa jabatannya akan berakhir setelah turnamen di kandang sendiri, dan bertindak sebagai mentor bagi asistennya.

Marquez membawa pengalaman yang sangat luas ke dalam peran ini, berkat karier klubnya yang gemilang yang mencakup masa-masa bermain di Atlas, Monaco, Barcelona, New York Red Bulls, León, dan Hellas Verona sebelum pensiun sebagai pemain.