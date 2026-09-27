Getty Images Sport
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Mantan asisten Mikel Arteta, Carlos Cuesta, meninggalkan Parma atas persetujuan bersama setelah terjadi perbedaan pendapat terkait proyek besar klub
Pengakhiran kontrak atas kesepakatan bersama telah dikonfirmasi
Parma secara resmi telah mengumumkan kepergian Cuesta, menjadikannya pelatih kedua Serie A yang meninggalkan jabatannya musim ini setelah Fabio Grosso dipecat oleh Fiorentina pada awal September.
Keputusan itu diambil setelah awal yang buruk pada musim ini, yang membuat tim hanya meraih empat poin dari lima pertandingan liga pembuka mereka dan tersingkir lebih awal dari Coppa Italia. Perpisahan dengan segera itu disepakati setelah rapat darurat, yang secara mendadak mengakhiri masa jabatan pelatih yang menghabiskan lima musim di Arsenal.
- Getty Images Sport
Perbedaan pendapat mengenai proyek masa depan
Keretakan hubungan Cuesta dengan jajaran petinggi Parma dilaporkan bermula dari perbedaan besar dalam visi terkait proyek masa depan. Perselisihan mengenai strategi pada bursa transfer terbaru pada akhirnya berujung pada pengakhiran kerja sama secara mutual. Klub merilis pernyataan yang membahas kepergian tersebut, sambil menjelaskan alasan di balik keputusan mendadak itu.
"Setelah pertemuan dalam beberapa jam terakhir, disepakati bahwa syarat-syarat untuk melanjutkan hubungan profesional antara kedua pihak sudah tidak lagi ada," demikian bunyi komunikasi resmi tersebut, yang mengonfirmasi akhir masa jabatannya di Italia dengan segera.
Masa kepelatihan yang bersejarah
Sebelum tiba di Italia, Cuesta menghabiskan lima musim bekerja erat di bawah Arteta sebagai asisten manajer di Arsenal dari Agustus 2020 hingga Juni 2025. Ia mengambil alih Parma tidak lama setelah itu dan pergi setelah memimpin 48 pertandingan di semua kompetisi. Selama berada di kursi pelatih, ia mencatatkan 15 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 20 kekalahan. Cuesta menorehkan sejarah musim lalu ketika ia membawa tim finis di posisi ke-12, sekaligus menjadikannya pelatih termuda kedua dalam sejarah kasta tertinggi Italia. Masa jabatannya berakhir pada musim ini setelah kemenangan terakhir atas Genoa.
- Getty Images
Apa langkah Cuesta selanjutnya?
Meski mengawali musim ini dengan sulit, Cuesta tetap menjadi pelatih muda yang sangat dihargai di seluruh Eropa. Ia dilaporkan menolak beberapa tawaran dari klub-klub luar negeri pada musim panas lalu demi bertahan di Italia. Kini berstatus tanpa klub, mantan asisten Arsenal itu terbuka untuk memulai babak baru dan menjajaki peluang baru sebagai pelatih kepala.
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