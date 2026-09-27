Parma secara resmi telah mengumumkan kepergian Cuesta, menjadikannya pelatih kedua Serie A yang meninggalkan jabatannya musim ini setelah Fabio Grosso dipecat oleh Fiorentina pada awal September.

Keputusan itu diambil setelah awal yang buruk pada musim ini, yang membuat tim hanya meraih empat poin dari lima pertandingan liga pembuka mereka dan tersingkir lebih awal dari Coppa Italia. Perpisahan dengan segera itu disepakati setelah rapat darurat, yang secara mendadak mengakhiri masa jabatan pelatih yang menghabiskan lima musim di Arsenal.