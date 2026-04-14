AFP
Mantan asisten manajer Manchester United ditunjuk sebagai pelatih Ghana menjelang Piala Dunia
Black Stars merekrut pelatih berpengalaman
Ghana mengandalkan pengalaman luas Queiroz setelah pemecatan Addo menyusul empat kekalahan berturut-turut dalam laga persahabatan. Pria berusia 73 tahun ini, yang terkenal karena perannya sebelumnya sebagai asisten tepercaya Sir Alex Ferguson di Old Trafford, terpilih dari lebih dari 600 pelamar untuk memimpin tim nasional dalam penampilan kelima mereka di Piala Dunia, menurut ESPN. Kontrak jangka pendeknya, yang akan dievaluasi setelah turnamen, bertujuan untuk menstabilkan skuad yang baru-baru ini mengalami kekecewaan setelah gagal lolos ke Piala Afrika 2025.
Queiroz menetapkan tujuan misi
Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) menekankan rekam jejak Queiroz yang mengesankan, dengan menyoroti prestasinya dalam membawa Afrika Selatan, Portugal, dan Iran ke panggung terbesar sepak bola. Setelah sebelumnya membawa Mesir ke final Piala Afrika (AFCON) pada 2022, pelatih berpengalaman ini sangat memahami tekanan unik dalam sepak bola Afrika serta tuntutan turnamen-turnamen bergengsi.
Menyikapi peran barunya dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui situsweb GFA, Queiroz mengatakan: "Ini bukan sekadar pekerjaan biasa - ini adalah sebuah misi. Dan saya siap untuk memberikan seluruh pengalaman dan pengetahuan saya sekali lagi, demi sepak bola dan kebahagiaan masyarakat."
Pengalaman di Piala Dunia dimanfaatkan
Queiroz telah menangani tim di lima Piala Dunia sebelumnya, terutama saat memimpin Iran selama hampir delapan tahun dan membawa Portugal ke babak gugur Piala Dunia 2010 setelah kemenangan telak 7-0 atas Korea Utara. Penunjukannya ini terjadi setelah proses seleksi selama dua pekan di mana ia mengungguli kandidat-kandidat terkemuka, termasuk mantan manajer West Ham Slaven Bilic dan pemenang AFCON dua kali Herve Renard.
Mengonfirmasi sifat strategis dari perekrutan ini untuk mempersiapkan pertandingan Grup L melawan Panama, Inggris, dan Kroasia, GFA menyatakan: “Mantan pelatih Real Madrid, Manchester United, Portugal, dan Iran ini akan memimpin kampanye Ghana di Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ia juga pernah menjabat sebagai pelatih di Mesir, Oman, Jepang, dan Qatar, dan diharapkan dapat memanfaatkan pengalamannya yang kaya selama Piala Dunia. Pelatih Queiroz segera mulai bekerja untuk mempersiapkan Black Stars menghadapi turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni 2026.”
Persiapan turnamen yang intensif
Ghana tengah berjuang melawan waktu saat Queiroz langsung mengambil alih kendali untuk menyusun skuad yang menampilkan talenta-talenta Liga Premier seperti Mohammed Kudus dan Antoine Semenyo. Laga persahabatan mendatang melawan Meksiko dan Wales akan menjadi tolok ukur penting untuk menghentikan penurunan performa sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Panama di BMO Field. Dengan harapan negara ini dapat mengulangi prestasi bersejarah mereka pada perempat final 2010, manajer baru tersebut harus segera menerapkan disiplin taktis untuk melewati babak penyisihan grup yang berat.