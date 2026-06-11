AFP
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Mantan asisten Erik ten Hag di Manchester United sedang dalam pembicaraan untuk posisi pelatih kepala baru setelah dipecat hanya lima bulan setelah menjabat di posisi sebelumnya
Kemungkinan kembalinya ke Maritimo
Van der Gaag sedang mempersiapkan langkah karier berikutnya yang sarat dengan kenangan. Ia sedang dalam tahap negosiasi dengan Marítimo, klub yang menganggapnya sebagai idola sejati. Langkah ini diambil setelah petualangannya di Swiss berakhir pada Oktober 2025, ketika FC Zurich memberhentikannya setelah lima bulan menjabat. Menurut laporan terbaru, pelatih asal Belanda ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan dewan direksi klub asal Madeira tersebut.
Van der Gaag bukanlah orang asing bagi Marítimo. Setelah menghabiskan lima tahun di sana sebagai pemain antara 2001 dan 2006, mantan bek tengah ini sangat mengenal lingkungan di Madeira. Ia kemudian beralih menjadi pelatih di klub tersebut, dan akhirnya membawa tim utama lolos ke kompetisi Eropa selama musim 2009-10.
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Ada prospek kontrak jangka panjang
Marítimo, yang baru-baru ini berkompetisi di divisi dua Portugal namun berhasil memastikan kembalinya ke kasta tertinggi, memandang Van der Gaag sebagai sosok yang tepat untuk memimpin proyek olahraga baru tersebut. Seperti dilaporkan oleh O Jogo, keyakinan dewan direksi begitu tinggi sehingga ketentuan kesepakatan tersebut menunjukkan investasi jangka panjang pada pengalaman pelatih asal Belanda tersebut untuk menstabilkan tim di papan atas. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mantan asisten pelatih United tersebut telah menandatangani kontrak hingga tahun 2028.
Pengalaman bersama Ten Hag dan United
Karier Van der Gaag mulai menanjak di Belanda, di mana ia menjabat sebagai manajer Jong Ajax sebelum Ten Hag mempromosikannya menjadi asistennya di tim utama Ajax. Bersama-sama, mereka meraih gelar juara dan memperkuat kemitraan sukses yang membawa mereka ke Manchester United.
Ia meninggalkan jabatannya setelah dua tahun di tengah perombakan staf kepelatihan Ten Hag, namun baru pada bulan Mei tahun berikutnya Van der Gaag kembali menjabat sebagai pelatih kepala di Zurich. Ia memimpin 11 pertandingan bersama tim Swiss tersebut, dengan lima kemenangan dan lima kekalahan.
- AFP
Karier kepelatihan yang berpindah-pindah
Van der Gaag sudah tak asing lagi dengan tekanan sebagai seorang pemimpin, mengingat ia telah membangun karier yang cemerlang di berbagai negara dan liga. Selain masa kerjanya yang pertama bersama Maritimo, perjalanan kariernya sebagai manajer telah membawanya ke Belenenses di Portugal, Ermis Aradippou di Siprus, serta beberapa klub di negara asalnya, Belanda, termasuk FC Eindhoven, NAC Breda, dan Excelsior.