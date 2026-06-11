Van der Gaag sedang mempersiapkan langkah karier berikutnya yang sarat dengan kenangan. Ia sedang dalam tahap negosiasi dengan Marítimo, klub yang menganggapnya sebagai idola sejati. Langkah ini diambil setelah petualangannya di Swiss berakhir pada Oktober 2025, ketika FC Zurich memberhentikannya setelah lima bulan menjabat. Menurut laporan terbaru, pelatih asal Belanda ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan dewan direksi klub asal Madeira tersebut.

Van der Gaag bukanlah orang asing bagi Marítimo. Setelah menghabiskan lima tahun di sana sebagai pemain antara 2001 dan 2006, mantan bek tengah ini sangat mengenal lingkungan di Madeira. Ia kemudian beralih menjadi pelatih di klub tersebut, dan akhirnya membawa tim utama lolos ke kompetisi Eropa selama musim 2009-10.