Mantan anak didik Roberto De Zerbi yang sangat diandalkan itu memberikan penilaian jujur mengenai peluang Tottenham untuk bertahan di Liga Premier di bawah manajer baru
De Zerbi mengambil alih kendali
Tottenham mengonfirmasi penunjukan De Zerbi pada hari Selasa, dengan memberikan kontrak jangka panjang kepada mantan pelatih kepala Brighton tersebut di tengah upaya mereka untuk menghindari degradasi ke Championship. Pelatih asal Italia itu bergabung dengan klub yang sedang dilanda gejolak, dengan Spurs saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi setelah rentetan hasil yang mengkhawatirkan. Meskipun ada risiko finansial yang tinggi dan tidak adanya klausul degradasi dalam kontraknya, langkah ini dipandang sebagai pernyataan niat yang tegas.
Keputusan soal masa depan Lallana
Dalam wawancara dengan talkSPORT Breakfast, Lallana menyatakan keyakinannya yang mutlak bahwa De Zerbi adalah orang yang tepat untuk menyelamatkan Tottenham dari zona degradasi, sambil mengungkapkan bahwa para pemain Spurs telah meminta nasihatnya mengenai metode yang diterapkan pelatih asal Italia tersebut.
Mantan gelandang Brighton itu mengatakan ketika ditanya apakah De Zerbi bisa menjaga Spurs tetap bertahan di liga: "Tentu saja. Saya sama sekali tidak ragu. Saya hanya berpikir mereka sangat, sangat beruntung. Saya sebenarnya sedikit iri. Saya baru saja berbicara dengan seorang pemain di Spurs yang meminta saran saya tentang dia. Saya hanya tahu mereka akan mengalami perjalanan yang naik-turun, tapi yang hebat."
Perbandingan dengan Klopp
Berdasarkan pengalamannya yang luas bermain di bawah asuhan Jurgen Klopp di Liverpool, Lallana mencatat adanya kesamaan yang mencolok dalam hal karakter antara pelatih asal Jerman itu dan De Zerbi, meskipun filosofi taktis mereka sangat berbeda. Lallana berkata: "Sebenarnya, saya selalu membandingkannya dengan Jurgen. Mungkin karena semangat yang sama yang mereka miliki terhadap sepak bola. Saya pikir secara taktik dan gaya permainan, mereka benar-benar berbeda. Namun dalam hal cinta dan gairah terhadap sepak bola, mereka persis sama.
"Roberto adalah pria yang sangat cerdas. Dia tahu dia tidak punya waktu untuk bermain dengan cara tertentu, gaya tertentu. Dia tidak akan sombong hingga tidak memahami hal itu. Dia tahu dia harus masuk ke sana dan memotivasi sekelompok pria. Beruntung bagi Roberto, dia mungkin tidak menyadarinya, tapi menurut saya, dia adalah salah satu manajer dan orang paling inspiratif yang ada. Setelah lima menit dia berbicara dalam pertemuan pertama kami saat dia bergabung dengan Brighton, saya langsung setuju. Saya tidak ragu dia akan mampu meniru hal itu di Spurs."
Pertandingan pembuka yang berat di Wearside
De Zerbi akan langsung diuji kemampuannya dalam mempertahankan posisinya saat membawa timnya bertandang ke markas Sunderland di Stadium of Light pada 12 April. Pelatih asal Italia itu kemudian harus menunggu enam hari untuk menjalani debut kandangnya di London Utara, di mana laga krusial melawan mantan klubnya, Brighton, akan semakin menguji kemampuannya dalam memotivasi tim selama fase penentuan Liga Premier ini.