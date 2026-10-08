Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
AC Monza v US Avellino - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Mangas: "Saya memimpikan Ferrari F40. Saya mencintai manga, di Monza untuk menjadi Super Saiyan"

R. Mangas
Monza
Serie A

Pemain asal Portugal milik Monza itu berkisah dalam sebuah wawancara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan

Ricardo Mangas, bek sayap asal Portugal milik Monza, bercerita dalam sebuah wawancara dengan Repubblica. Berikut petikan yang paling menarik.


Gaya tahun 70-an: "Sepak bola pada era 1970-an dan 1980-an lebih memikat. Bahkan, saya mengajukan permintaan kepada Monza: buatlah jersey musim dingin berlengan panjang, seperti dulu. Dari pihak saya, jika kami selamat, saya siap memotong rambut, tapi kumis tidak. Ayah saya berambut sangat panjang, lebih panjang dari rambut saya. Dia penggemar Harley-Davidson. Kami para pesepak bola tidak boleh mengendarainya. Saya menyukai mobil klasik, meski istri saya tidak mengizinkan saya membelinya. Impian saya adalah Ferrari F40, supercar pertama".


Siapa panutannya saat masih kecil?

"Cristiano".



  • Anda tidak merayakannya dengan sium, melainkan dengan meniru karakter Dragon Ball Z. Mangas, apakah Anda menyukai manga?

    "Ya, seperti yang diceritakan tato-tato saya. Saya berharap Monza adalah tempat yang tepat untuk menjadi Super Saiyan. Namun karakter anime favorit saya adalah Naruto. Seperti saya, dia selalu ingin berkembang. Berada di 90 persen tidak cukup bagi saya".


    Istri Anda lahir di Madeira, pulau milik Cristiano. Apakah Anda pikir CR7 masih punya masa depan di tim nasional?

    "Di usia 41 tahun dia masih luar biasa. Jika dia terus mencetak gol, dia bisa terus bermain selama yang dia mau. Di Monza saya memilih nomor 7, meski favorit saya tetap 19, tanggal lahir saya, ibu saya, dan istri saya. Di sini nomor itu sudah dipakai Birindelli".


    Apa impian Anda?

    "Memiliki tiga atau empat anak dan tiga mobil klasik, termasuk F40. Saya ingin bermain untuk tim nasional dan, suatu hari nanti, di Premier League. Saya juga pernah bermain di Prancis dan Rusia, bepergian tidak membuat saya takut".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Monza crest
Monza
MON