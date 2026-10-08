Mangas: "Saya memimpikan Ferrari F40. Saya mencintai manga, di Monza untuk menjadi Super Saiyan"

Anda tidak merayakannya dengan sium, melainkan dengan meniru karakter Dragon Ball Z. Mangas, apakah Anda menyukai manga?

"Ya, seperti yang diceritakan tato-tato saya. Saya berharap Monza adalah tempat yang tepat untuk menjadi Super Saiyan. Namun karakter anime favorit saya adalah Naruto. Seperti saya, dia selalu ingin berkembang. Berada di 90 persen tidak cukup bagi saya".





Istri Anda lahir di Madeira, pulau milik Cristiano. Apakah Anda pikir CR7 masih punya masa depan di tim nasional?

"Di usia 41 tahun dia masih luar biasa. Jika dia terus mencetak gol, dia bisa terus bermain selama yang dia mau. Di Monza saya memilih nomor 7, meski favorit saya tetap 19, tanggal lahir saya, ibu saya, dan istri saya. Di sini nomor itu sudah dipakai Birindelli".





Apa impian Anda?

"Memiliki tiga atau empat anak dan tiga mobil klasik, termasuk F40. Saya ingin bermain untuk tim nasional dan, suatu hari nanti, di Premier League. Saya juga pernah bermain di Prancis dan Rusia, bepergian tidak membuat saya takut".