Mangas: "Saya memimpikan Ferrari F40. Saya mencintai manga, di Monza untuk menjadi Super Saiyan"

Ricardo Mangas, bek sayap asal Portugal milik Monza, bercerita dalam sebuah wawancara dengan Repubblica. Berikut petikan yang paling menarik.
Gaya tahun 70-an: "Sepak bola pada era 1970-an dan 1980-an lebih memikat. Bahkan, saya mengajukan permintaan kepada Monza: buatlah jersey musim dingin berlengan panjang, seperti dulu. Dari pihak saya, jika kami selamat, saya siap memotong rambut, tapi kumis tidak. Ayah saya berambut sangat panjang, lebih panjang dari rambut saya. Dia penggemar Harley-Davidson. Kami para pesepak bola tidak boleh mengendarainya. Saya menyukai mobil klasik, meski istri saya tidak mengizinkan saya membelinya. Impian saya adalah Ferrari F40, supercar pertama".
Siapa panutannya saat masih kecil?
"Cristiano".